Přijeli jsme přepsat historii. Ale moc přátel tu mít nebudeme, ví trenér Sparty

„Předpokládám, že tu moc přátel mít nebudeme. Očekávám skvělou atmosféru. Atmosféru Ligy mistrů. Domácí udělají cokoli, aby nás rozhodili. Musíme být připravení na všechno,“ dodal Friis před žhavou bitvou s rumunským klubem FCSB.

Sparta nesmí prohrát. Remíza by znamenala prodloužení a případně penalty.

Před osmi lety byla Sparta ve stejné pozici. Totožná fáze kvalifikace, stejná remíza 1:1 v prvním zápase a pak porážka 0:2. Oba góly vstřelil Stanciu.

Nezajímám se o minulost, ale je to vtipná okolnost. Jsem tu od toho, abych ten příběh přepsal. Víme, jak těžký soupeř proti nám stojí, nicméně se hlavně soustředíme na sebe, na svůj herní plán. Jsme tu, abychom historii změnili. Tým na to máme.

Váš tým vykazuje problémy ve středu obrany. Přemýšlel jste, jak to zlepšit?

To je váš názor, já to jako problém nevnímám. Naopak pracujeme každý den tvrdě, abychom se ještě zlepšili. A myslím, že moji hráči by si zasloužili víc respektu. Nemyslím, že bychom v posledních zápasech vykazovali chyby, o kterých mluvíte.

Během prvního zápasu vás ovšem FCSB dost zlobila.

Věděli jsme přece, že je to velmi silný tým. Ale my se musíme soustředit na sebe, zlepšit se, koncentrovat se a udělat o krok víc. Snad to bude stačit, abychom vyhráli a postoupili.

Stadionul Steaua v Bukurešti je domovem FCSB, bývalé Steauy.

Koho na hrot útoku? Kuchta, nebo Olatunji?

Máme šest sedm výborných ofenzivních hráčů, vybereme z nich. Budou hrát ti lepší. Dejte mi šestadvacet hodin, pak vám povím víc.

Páteční zápas FCSB jste určitě sledoval. Tým otočil ligový duel zápas na poslední chvíli.

Udělali osm změn v sestavě a zápas otočili ve chvíli, kdy tam v uvozovkách poslali normální hráče při střídání. Opakuju, čeká nás hodně silný soupeř.

Gigi Becali, vznětlivý majitel FCSB, tvrdí, že jeho klub nemá jinou možnost než postoupit. Co vy na to?

Že je to jeho názor a já bych se radši bavil o zápase. Musíme zůstat soustředění sami na sebe.

Musíte cítit, že jste pod tlakem. Navzdory čtyřem ligovým výhrám jde teď o Ligu mistrů.

Jakmile jste trenérem Sparty, jste pod tlakem pořád. A to je důvod, proč tu sedím.

Nevnímal jste přece jen v posledních trénincích napětí v týmu?

To jsou otázky, které se pořád opakují, protože jsme Sparta. Jsme klub, kde musí vyhrávat každý zápas. A když to tak není, přichází zklamaní. Ani sobotní výhra na Bohemce se nerodila lehce, ale byl jsem šťastní, jak jsme ji vybojovali.

Lars Friis na tréninku Sparty před zápasem s FCSB v Bukurešti

Do Bukurešti s vámi přiletěl i kapitán Panák, který od začátku sezony nehraje kvůli zranění. Je ready?

Je na soupisce a hrát může.

Penalty jste trénovali?

Jsme spokojeni, že máme dost hráčů, kteří si na penalty věří a umí je.