Olympiakos – Sparta 1:0.
Bylo na víc? Těžko. Celý zápas domácí vládli, soupeři dovolili jedinou střelu na bránu. Sami se sice dlouho v zakončení trápili, ale nakonec jim pomohl sparťanský pech.
Což je mrzutost, protože žádné lehké zápasy už ji v Evropské lize nečekají. Bournemouth, Alkmaar, Salcburk a Rennes, to všechno jsou týmy, které se budou složitě obírat. Proto může mrzet zpackaný závěr domácího utkání s Lilleströmem a zbytečný inkasovaný gól, stejně jako večer v Pireu, kdy byla remíza navzdory průběhu docela blízko.
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Olympiakos - Sparta 1:0, prohra po smolné teči v závěru, hosté svou šanci zahodili
Nenajdete moc míst, kde se hostujícímu týmu hraje hůř. Stadion pojmenovaný po Georgiosovi Karaiskakisovi, vojenském veliteli Řecké osvobozenecké války a národním hrdinovi, se už dlouho před výkopem mění v napěchovaný papiňák.
Fanoušci si u stánku koupí gyros, lupnou do sebe dvě tři piva a navalí se na tribunu za brankou, kterou pro jistotu kryje síť natažená od země až po střechu. I tak kotel nahání strach už během čtení sestav.
Při té soupeřově píská tak hlasitě, že pokud sedíte poblíž, musíte si zacpat uši, aby bubínky moc netrpěly. I na hodinkách vám blikne naléhavé upozornění: „Příliš hlučné prostředí. Zvažte použití chráničů sluchu nebo přechod do tišší zóny.“
Všechno se ještě znásobí, když hlasatel začne odříkávat jména domácích a osvětlení se rozbliká, tisíce fanatiků začnou křičet z plných plic.
O-lym-piakos! O-lym-piakos!
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Smůla, laxnost, nebo obojí? Proč padl gól, který rozbolel Spartu
Pro nestranného pozorovatele působivá podívaná, pro sparťany zážitek, který by si rádi odpustili.
Dlouho se jakž takž drželi, zvládali ustát i momenty, kdy je Olympiakos na dlouhé desítky vteřin přimáčkl do vápna a nutil odkopávat. Jenže nakonec koeficient znovu utrpěl, i proto, že Plzeň doma nečekaně vybouchla a prohrála s bulharským Levski Sofia 1:2.
Sparta měla daleko těžší podmínky, ačkoli při procházce po Pireu překvapí, jaký je v přístavním městě klídek. Že by bylo nonstop poblázněné fotbalem, to se říct nedá: přes den marně hledáte červenobílé vlajky, obchůdky s replikami dresů a vlastně i fanoušky se šálami.
V maríně, kde kotví nablýskané jachty i obří trajekty, nikdo nikam nespěchá, staroušci v kavárnách pokuřují viržinka a cucají ouzo, za rohem na malé plážičce Votsalakia se v mořském příboji cachtají děti, zato na přilehlém hřišti s parádní umělou trávou je úplně prázdno.
Ale jakmile se přiblíží zápas, všechno se promění. Davy se hrnou ke stadionu a ve fanshopu je tak narváno, že se u regálů mačkáte a k pokladně si musíte vystát dlouhatánskou frontu.
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Titul, gastronomie, pláže, ale i podivný odchod. Vaclík o angažmá v Olympiakosu
Stihnete si aspoň všimnout, že ze všech fotek na stěnách vyčnívá hřmotná postava Evangelose Marinakise, svérázného loďařského magnáta, který Olympiakosu šéfuje posledních šestnáct let. Jiný svět. Nebo si umíte představit, že by na vás na Letné na každém rohu vykoukl obrázek sparťanského bosse Křetínského?
Jestli se díval, spokojený být nemohl.
S postupem to ještě pro Spartu bude fuška.