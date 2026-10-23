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Večer v řeckém papiňáku. Jak se hodinky strachovaly o uši a Sparta přišla o body

David Čermák
  8:20
Fotbalisté Olympiakosu slaví s fanoušky triumf nad Spartou v Evropské lize.

Fotbalisté Olympiakosu slaví s fanoušky triumf nad Spartou v Evropské lize. | foto: Reuters

Sparťan Suchomel neustál souboj s domácím Saliakasem.
Gustavo Puerta v souboji se sparťanem Enemem.
Hráči Olympiakosu slaví branku proti Spartě.
Gustavo Puerta z Olympiakosu se chystá odcentrovat míč do vápna Sparty.
11 fotografií
Od našeho zpravodaje v Řecku - Drželi se zuby nehty. Pohroma dlouho visela ve vzduchu, ale mockrát se ji povedlo odvrátit. Dvanáct minut před koncem už ne. Brankář Surovčík padl na kolena a chytil se za hlavu, jako by nemohl pochopit, že fotbalisty Sparty položí v Evropské lize tak nešťastný gól. Kdyby záložník Mannsverk stačil uhnout a balon mu po hlavičce Gonzaleze nespadl na čelo, třeba by sparťané z Řecka vezli cenný bod. Jenže míč se od norského záložníka odrazil do brány a bylo hotovo.

Olympiakos – Sparta 1:0.

Bylo na víc? Těžko. Celý zápas domácí vládli, soupeři dovolili jedinou střelu na bránu. Sami se sice dlouho v zakončení trápili, ale nakonec jim pomohl sparťanský pech.

Což je mrzutost, protože žádné lehké zápasy už ji v Evropské lize nečekají. Bournemouth, Alkmaar, Salcburk a Rennes, to všechno jsou týmy, které se budou složitě obírat. Proto může mrzet zpackaný závěr domácího utkání s Lilleströmem a zbytečný inkasovaný gól, stejně jako večer v Pireu, kdy byla remíza navzdory průběhu docela blízko.

Olympiakos - Sparta 1:0, prohra po smolné teči v závěru, hosté svou šanci zahodili

Nenajdete moc míst, kde se hostujícímu týmu hraje hůř. Stadion pojmenovaný po Georgiosovi Karaiskakisovi, vojenském veliteli Řecké osvobozenecké války a národním hrdinovi, se už dlouho před výkopem mění v napěchovaný papiňák.

Fanoušci si u stánku koupí gyros, lupnou do sebe dvě tři piva a navalí se na tribunu za brankou, kterou pro jistotu kryje síť natažená od země až po střechu. I tak kotel nahání strach už během čtení sestav.

Při té soupeřově píská tak hlasitě, že pokud sedíte poblíž, musíte si zacpat uši, aby bubínky moc netrpěly. I na hodinkách vám blikne naléhavé upozornění: „Příliš hlučné prostředí. Zvažte použití chráničů sluchu nebo přechod do tišší zóny.“

Všechno se ještě znásobí, když hlasatel začne odříkávat jména domácích a osvětlení se rozbliká, tisíce fanatiků začnou křičet z plných plic.

O-lym-piakos! O-lym-piakos!

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Pro nestranného pozorovatele působivá podívaná, pro sparťany zážitek, který by si rádi odpustili.

Dlouho se jakž takž drželi, zvládali ustát i momenty, kdy je Olympiakos na dlouhé desítky vteřin přimáčkl do vápna a nutil odkopávat. Jenže nakonec koeficient znovu utrpěl, i proto, že Plzeň doma nečekaně vybouchla a prohrála s bulharským Levski Sofia 1:2.

Sparta měla daleko těžší podmínky, ačkoli při procházce po Pireu překvapí, jaký je v přístavním městě klídek. Že by bylo nonstop poblázněné fotbalem, to se říct nedá: přes den marně hledáte červenobílé vlajky, obchůdky s replikami dresů a vlastně i fanoušky se šálami.

Fotbalisté Olympiakosu slaví s fanoušky triumf nad Spartou v Evropské lize.
Sparťan Suchomel neustál souboj s domácím Saliakasem.
Gustavo Puerta v souboji se sparťanem Enemem.
Hráči Olympiakosu slaví branku proti Spartě.
11 fotografií

V maríně, kde kotví nablýskané jachty i obří trajekty, nikdo nikam nespěchá, staroušci v kavárnách pokuřují viržinka a cucají ouzo, za rohem na malé plážičce Votsalakia se v mořském příboji cachtají děti, zato na přilehlém hřišti s parádní umělou trávou je úplně prázdno.

Ale jakmile se přiblíží zápas, všechno se promění. Davy se hrnou ke stadionu a ve fanshopu je tak narváno, že se u regálů mačkáte a k pokladně si musíte vystát dlouhatánskou frontu.

Titul, gastronomie, pláže, ale i podivný odchod. Vaclík o angažmá v Olympiakosu

Stihnete si aspoň všimnout, že ze všech fotek na stěnách vyčnívá hřmotná postava Evangelose Marinakise, svérázného loďařského magnáta, který Olympiakosu šéfuje posledních šestnáct let. Jiný svět. Nebo si umíte představit, že by na vás na Letné na každém rohu vykoukl obrázek sparťanského bosse Křetínského?

Jestli se díval, spokojený být nemohl.

S postupem to ještě pro Spartu bude fuška.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

AC Sparta Praha vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 5.52
  • 4.58
  • 1.50
Real Sociedad vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.20
  • 3.33
  • 3.20
Lillestrom SK vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.50
  • 3.24
  • 2.80
Crystal Palace vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.95
  • 3.50
  • 3.77
AC Milán vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.40
  • 4.79
  • 7.06
Stade Rennes vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.10
  • 3.40
  • 3.38
NEC Nijmegen vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.21
Levski Sofia vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.20
  • 3.40
  • 3.14
Anderlecht Brusel vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.00
  • 3.50
  • 3.58
Celtic Glasgow vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 3.07
  • 3.50
  • 2.20
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Benfica LisabonBenfica 3 3 0 0 10:2 9
2. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
3. BournemouthBournemouth 3 3 0 0 8:1 9
4. FerencvárosFerencváros 3 3 0 0 9:3 9
5. Olympiakos PireusPireus 3 3 0 0 4:1 9
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
8. Besiktas IstanbulBesiktas 3 2 1 0 9:5 7
9. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
10. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
11. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 2 0 1 5:4 6
12. Olympique LyonLyon 3 2 0 1 5:6 6
13. Stade RennesRennes 3 1 2 0 4:3 5
14. Real SociedadReal Sociedad 3 1 1 1 8:3 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 1 1 8:5 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 5:3 4
17. Levski SofiaLevski 3 1 1 1 3:3 4
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
19. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
20. NEC NijmegenNijmegen 3 1 1 1 5:8 4
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 1 1 1 3:6 4
22. Anderlecht BruselAnderlecht 3 1 0 2 4:3 3
23. HoffenheimHoffenheim 3 1 0 2 5:5 3
24. AC MilánAC Milán 3 1 0 2 4:5 3
25. Celta VigoCelta Vigo 3 1 0 2 3:4 3
26. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
27. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 0 2 4:6 3
28. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
29. NK CeljeCelje 3 0 1 2 2:7 1
30. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
31. Lillestrom SKLillestrom 3 0 1 2 2:9 1
32. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
33. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 0 3 2:7 0
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. Celtic GlasgowCeltic 3 0 0 3 3:9 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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