To byl válec! Sparta vyzrála a do Ligy mistrů vkročila suverénně

Rakouský Salcburk, tým s opěvovanou juniorskou akademií a daleko vyšším rozpočtem, doma sfoukla až nečekaně snadno: 3:0!

„Zkusili jsme si, jaké to je vyhrát v Lize mistrů. A věřím, že na to navážeme,“ prohodil odhodlaně kapitán Filip Panák.

„Věděli jsme, že Salcburk můžeme ztrestat a povedlo se. Wow!“ zajásal si kouč Lars Friis. „Před kluky smekám, jak to zvládli.“

Když Olatunji před poločasem z nesmyslného úhlu trefil dvougólový náskok, Letná bouřila, už na cestě do kabin hráče vytleskala.

A to přitom z večerní show zdaleka nebylo všechno.

Třetí gól po hodině hry? Podívaná, po které fanoušci řvali nadšením. Rozjetý Olatunji obral o balon zmateného obránce Piatkowského a když už to vypadalo, že sám před gólmanem zakončení prospí, posunul balon doprava na Laciho. Co si pak dovolil albánský čertík, to se jen tak nevidí: balon zasekl, nechal proskluzovat dva hráče i brankáře Blaswiche a v klidu zasunul míč do prázdné brány.

Čekali byste, že si Sparta s týmem, který chrlí talenty a prodává je do světa za pohádkové peníze, poradí tak mazácky?

Možná by zápas vypadal jinak, nebýt dokonalého nástupu: ještě neuběhly ani dvě minuty, a sparťané mohli poprvé zajásat. Haraslín lehce protancoval s balonem do vápna, jeho ránu ještě Blaswich vyrazil, ale jen k nohám Kairinena, který bez problémů dorazil. A velkolepá jízda mohla začít. Devatenáct let čekání na Ligu mistrů snad Sparta ani nemohla ukončit suverénněji.

Sparťanská radost po úvodním gólu v utkání se Salcburkem.

Tak dlouho se čekalo, než zase stadion oblepí bannery s nápisem UEFA Champions League a hvězdami posetým logem. Tak dlouho se fanoušci trápili, když tým vycouval z Evropy a začal ztrácet i doma.

Jistě si vzpomenete, že Sparta klesla tak nízko, že se v pohárech tleskalo i za snahu: třeba když před šesti lety ostudně vypadla z Evropské ligy se Suboticou, srbským trpaslíkem. V zoufalství, které tým předváděl, se tehdy i za poctivě odjezděný poločas aplaudovalo a hráči obíhali kolečko pod tribunami, jako by zrovna vyhráli titul.

Teď je Sparta úplně jinde.

Namlsaná, sebevědomá, energická, moderní. Přesvědčená, že i proti top kvalitě může uspět, pokud se nebude pouštět do dobrodružství a zvládne se držet taktického plánu. Ten ve středu splnila do puntíku.

Bleskově vycítila, že na rozjezd dostala soupeře, proti kterému se dá hrát - a jeho slabin dokázala dokonale využít. Kdyby nezahodila několik dalších šancí, mohli si hosté odvézt větší nálož, což už by zavánělo senzací. I tak letí do světa hodně překvapivý výsledek.

Příčina číslo jedna? Zkušenost.

Sparta vyzrála, v Evropě se v minulé sezoně obouchala, snad se vážně poučila i z naivity, se kterou odehrála hororový dvojzápas proti Liverpoolu, jenž jí naložil celkem jedenáct gólů.

Ve středu večer byl za naivku Salcburk, který chvílemi připomínal partičku dorostenců, což vlastně ani není daleko od pravdy. Zkusili jste si spočítat věkový průměr základních sestav? Sparta: 26,5 roku.

Salcburk: 22 let.

Victor Olatunji střílí gól a posílá Spartu do dvoubrankového vedení nad Salcburkem.

Když odečtete gólmana Blaswiche, jediného třicátníka, a započítáte jen hráče v poli, číslo klesne na 20,9. A to je na Ligu mistrů zjevně málo.

Přitom na první pohled poznáte, že Salcburk si talenty umí vyčíhnout. S balonem si každý rozumí, společně zvládnou solidně zakombinovat a třeba se i dostat na dostřel, ale důslednost nebo odolnost v soubojích zatím zoufale chybí.

Sparta ucítila krev a zakousla se s velkou chutí, takže připravila fanouškům nezapomenutelný večer.

Když hrdina Olatunji po hodině střídal, máchal rukama a hecoval fanoušky, ať zkusí vytvořit ještě větší randál. Už před zápasem se vytasili s choreem: výherní automat, kde místo obrázků ovoce svítila hlava trenéra Friise a logo Ligy mistrů, to vše orámované velkým nápisem: Devatenáct let čekání na jackpot je u konce!

Šest set milionů za účast už je v kapse, za středeční výhru přiskočilo dalších padesát. A pořádná dávka sebevědomí k tomu.