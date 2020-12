Když sparťankám vládne Masaryk. Sen, který pokračuje, říká kouč po postupu

Tak přece! Fotbalová Sparta nakonec bude mít svého zástupce v jarní fázi evropských pohárů. Poté, co ženy z Letné přehrály Glasgow City 2:1 a 1:0, proklouzly po třech letech mezi šestnáct nejlepších týmů Evropy.

S širokým úsměvem přijímal gratulace, co chvíli schoval hlavu do dlaní, jako by pořád nevěřil, co se právě stalo.

„Je to pro nás sen, který pokračuje dále. Osobně se mi ani nesnilo, že za tak krátký čas od mého příchodu do Sparty dokážeme udělat takové výsledky,“ řekl pro Sparta.cz kouč Martin Masaryk, který je na Letné od léta.

Pro tuhle chvíli do Sparty přišel. Proto vyměnil Bratislavu za Prahu a rozhodl se vést partu ženských, z nichž některé jsou starší než on. Třeba Lucie Martínková, jedna ze sparťanských hrdinek.

Běží 7. minuta zápasu, když dívka s číslem 7 využívá špatnou rozehrávku soupeřek a posílá míč do šibenice - 1:0. Závěr je o nervy. V 86. minutě vidí Pavlína Nepokojová červenou kartu. O tři minuty později kope domácí Leanne Rossová penaltu. Uff, brankářka Hana Sloupová chytá. Hotovo.

„Zápas byl nervózní, domácí fotbalistky nám znepříjemňovaly každou minutu na hřišti. Své hráčky jsem připravoval na to, abychom zápas zvládli v hlavách. Abychom neřešili rozhodčí, ale to, co chceme na hřišti dokázat,“ líčil Masaryk.

Fotbalistky Glasgow šly do zápasu jako favoritky. Loňské čtvrtfinalistky Ligy mistryň, čtrnáctinásobné mistryně Skotska. „Ale já jsem od začátku věřil svým děvčatům. Ochotou pracovat jedna za druhou se nám to podařilo zvládnout,“ dodal Masaryk.

Martin Masaryk, trenér ženského týmu Sparty Praha

Teprve devětadvacetiletý chlapík hrál za MŠK Žilina, postupně ale fotbal radši analyzoval než praktikoval. Po studiu trenérství na FTVS, působil od roku 2016 jako šéftrenér ženských týmů Slovanu Bratislava. Bral dva slovenské tituly, zkusil si Ligu mistryň. Než přišlo laso ze Sparty.

„Chtěl jsem se posunout v kariéře dál, je to pro mě velká výzva. Kdo se bojí, nemůže trénovat v takovém klubu jako je Sparta Praha,“ hlásil ambiciózní kouč.

„Hraju ofenzivně a mám rád míč pod kontrolou. To budu vyžadovat i od svých hráček, aby byly neustále aktivní od první do poslední minuty. Chci, abychom na hřišti dominovali a zároveň, aby se holky bavily fotbalem a vyhrávaly.“

Zatím svá slova plní do puntíku. Trable mu nahání jen vládní opatření vzhledem ke koronaviru. Česká 1. liga žen totiž nemá status profesionální soutěže, a tak je přerušena.

Takže zatímco fotbalistky skotského Glasgow hrají každý víkend, sparťanky měly poslední zápas 11. října, kdy porazily 10:0 pražskou Duklu. Pět z nich alespoň nastoupilo za reprezentaci v kvalifikaci proti Moldavsku (7:0). „Je to celé náročné. Hlavní je, aby děvčata byla zdravá,“ říká Masaryk.

Ve stejné situaci byly i slávistky, které o postup do osmifinále Ligy mistryň přes italskou Fiorentinu přišly gólem v 95. minutě. Byly sice odpočaté, ale nerozehrané.

Těžko říct, v jaké situaci sparťanky vyrukují v březnu do Ligy mistryň. Ostré zápasy potřebují. A to bez restartu české ligy nepůjde.