VERNEROVKA speciál: Sakra, kam Sparta vyprchala? Chybí tým i emoce na hřišti

Jak je možné, že Sparta tak strádá? Jak je možné, že se mančaft z Ligy mistrů najednou klepe proti soupeřům v české lize?

Ne, nebudu Spartu lynčovat, z mého trenérského pohledu dělá v posledních třech letech všechno minimálně na osmdesát procent správně. Ale musí si vyhodnotit, proč zabloudila. Na které křižovatce v posledních měsících uhnula špatně a kdo je za to zodpovědný? Jako by si parta rozjuchaných kluků vyšla na procházku do lesa, ale jaksi se zapomnělo, že se změnil čas a stmívá se dřív. Padla tma a všichni se ztratili. Kdo najde světlo? Trenér? Sportovní ředitel? Majitel? Nabízí se k tomu jedno přísloví, které zní: Všichni jsme tak dobří, jak zvládáme kritické situace; o tom je přece život každého z nás.

Nepochybuju, že Sparta se ze tmy vrátí, protože na svou cestu původně vykročila velmi správně. Zamlouvá se mi revoluce, kterou začala angažováním trenéra Priskeho. Řekněme zahraniční cesta, chcete-li. Líbí se mi nastavení principů, struktury i personálního obsazení.