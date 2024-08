Žádné kouzlení! Dánská energie. Sparta pod koučem Friisem válí dál

„Stejně to máme třeba s Brentfordem nebo Anderlechtem, kde také koučují naši trenéři. O Spartu se teď lidi zajímají mnohem víc než dřív. A my o ní mnohem častěji píšeme.“ Je docela pravděpodobné, že už v úterý přibude další důvod.

Sparta a Liga mistrů? Stačí ustát domácí odvetu s Malmö, do níž si český tým ponese luxusní náskok 2:0, a to, o čem se devatenáct let jen mluví, se stane skutečností. Tolikrát sparťané snili. Tolikrát narazili.

Někdy smolně, jindy trapně, ale vstupenka do nejlepší fotbalové společnosti jim vždycky vyklouzla.

Napadlo by vás, že po ní suverénně sáhnou zrovna teď? Když kapitán a lídr Krejčí skočil po nabídce ze španělské Girony a trenér Priske pláchl do Feyenoordu?

Že ho krajan Lars Friis tak hravě nahradí, to se zkrátka nečekalo. Deset zápasů, devět výher, jediná remíza, čtyřiadvacet nastřílených gólů. Dalo se vůbec začít lépe?

Vždyť Friis se musel popasovat s hektickou letní přípravou, kdy se mu hráči z reprezentačních akcí vraceli na etapy. A pak také s nahuštěným programem, deset zápasů za měsíc, to je nálož.

Umíte si představit, co by se dělo, kdyby Sparta start sezony nechytila? Hned by se začalo řešit, jestli nesáhla vedle, když Friise posunula z asistentského sedátka do role frontmana. O to větší tlak musel na brýlatého Dána s velkou patkou doléhat.

„Jsem unavený,“ přiznal ve středu po utkání, když mžoural do sálu plného novinářů. „Po každém zápase bývám vyřízený. Možná nějak působím navenek, ale věřte mi, že toho mám v hlavě strašně moc.“

Bez ohledu na únavu platí, že dánská energie, kterou klub během dvou let nabil bývalý kouč Brian Priske, pohání Spartu dál. Ale ne že by se nic neměnilo: Priske a Friis, to jsou dva světy, které se ne vždy a ve všem protínají.

Elegán Priske válel už jako hráč, dotáhl to do anglické ligy i národního týmu. Odkroutil si osm let jako asistent, pak skočil na lavičku v klubech s top ambicemi: v Midtjyllandu, Antverpách i ve Spartě po něm chtěli titul a úspěch v pohárech. Všude vystupoval sympaticky, ale i jako diplomat, co neřekne víc, než musí.

Sparťanský kapitán Filip Panák se snaží zablokovat střelu švédského útočníka Issaca Kiese Thelina z Malmö.

Friis? Na tiskovce občas prohodí vtípek, vystupuje nenuceně, lidsky, jako pohodář. Fotbal nehrál na vysoké úrovni, jako trenér stoupal postupně: začínal u malých prcků, pak pracoval jako individuální kouč, asistent, coby hlavní trenér se rozkoukával v menších klubech.

„Proto mě překvapilo, že na něj Sparta po Priskeho odchodu ukázala. V Dánsku má dobrou pověst, ale dostat takový džob bez zkušenosti z top klubu, to bych nečekal,“ zamyslí se novinář Risager. „Hodně to schytal po nepovedeném angažmá v Aalborgu, ale tam nebyla chyba v něm. Když ho vyhodili, všechno se ještě zhoršilo a sestoupili.“

Ve Spartě se stal opak: jakmile Friis předloni v prosinci nastoupil jako asistent, tým se rozjel, hned začal vyhrávat a dávat góly. Zázrak?

„Nevěřím na kouzla, žádný hokus pokus neexistuje. Věřím na tvrdou práci a opakování,“ vysvětloval tehdy. „Když jste si jistí, že něco bude fungovat, musíte to dělat pořád dokola. Zní to jednoduše, ale když budeme správně trénovat, nic neošidíme a všichni se do toho opřou na sto procent, šance, že zápasy zvládneme, budou vysoké.“

A konkrétně? Friisova parketa je ofenziva: to on naučil tým hrát přímočaře, lépe pracovat s prostorem. A po Priskeho odchodu získal ještě vyšší pravomoci, což neublížilo. Naopak: Sparta si i v Malmö ověřila, že je na správné cestě.