Sparta proti Lyonu. I bod by byl úspěch, ví Vrba. Ale chce vyhrát, vrací se Krejčí

Sparta - Lyon čtvrtek 21.00, Evropská liga Na Letnou může přijít přibližně osmnáct tisíc diváků, pro zápas pro Lyonu zbývají ještě tisíce vstupenek, vyprodáno zdaleka není. Spartě se do sestavy poprvé od července vrací mladší z Ladislavů Krejčích, který léčil svalové zranění. „Týden s námi trénuje bez úlev, ale na jak dlouhý časový úsek je připraven a kolik minut by zvládl, na to nejsem schopen odpovědět,“ podotkl kouč Vrba. V nominaci na utkání každopádně dvaadvacetiletý středopolař bude. Sparta v posledních zápasech nastupovalo s útočníkem Minčevem a Hložek hrál pod ním, čímž ubral místo jednomu ze záložníků. Takže Sáček, Pavelka nebo Dočkal či Krejčí? „Proti Lyonu je to rozdílný zápas než v lize, jiná taktika bude. Musíte reagovat na soupeře a na kvalitu, tomu bude odpovídat i sestava,“ řekl Vrba.