Zápas dvacetiletí. Co Sparta může mít, když ho zvládne. Jak skládá sestavu?

brankáři

Petr Vindahl - 540 minut v lize, 450 v Evropě

stopeři

Jaroslav Zelený 522 vs 215

Asger Sörensen 269 vs 377

Martin Vitík 330 vs 308

Mathias Ross 319 vs 270

Filip Panák 120 vs 90

wingbeci

Matěj Ryneš 375 vs 270

Tomáš Wiesner 346 vs 239

Ángelo Preciado 207 vs 205

Martin Suchomel 130 vs 6

Imanol Garcia 22 vs 180

středopolaři

Lukáš Sadílek 431 vs 146

Markus Solbakken 270 vs 124

Kaan Kairinen 171 vs 270

Qazim Laci 148 vs 338

David Pavelka 120 vs 119

desítky, křídla

Veljko Birmančevič 386 vs 309

Lukáš Haraslín 269 vs 268

Ermal Krasniqi 225 vs 136

Kryštof Daněk 193 vs 91

Jakub Pešek 7 vs 7

devítky, hrotoví útočníci

Victor Olatunji 173 vs 230

Indrit Tuci 199 vs 83

Jan Kuchta 168 vs 220