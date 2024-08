Sparťané na cestě do Malmö. Rrahmani ještě neletí, Birmančevič je připravený

Až na dlouhodobě zraněného Imanola odcestovali sparťanští fotbalisté do Švédska k úvodnímu utkání play off Ligy mistrů takřka kompletní. V Malmö nenastoupí ani Albion Rrahmani, který teprve v pondělí do Sparty přestoupil.