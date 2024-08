Sörensen před Malmö: Nervy? Zatím ne. Těším se na hymnu Ligy mistrů

„Zápas sezony? Dejme tomu,“ pokrčil dánský obránce rameny. „Nám i Malmö jde o hodně. Ale pořád je to jen první část, v odvetě se může stát cokoli.“

Malmö FF - Sparta ve středu od 21 hodin ONLINE

Co očekáváte ve Švédsku?

Vyrovnaný zápas. Malmö má super tým, hráli jsme s nimi v zimě na soustředění v Marbelle, takže trochu víme, co čekat. Viděl jsem pár jejich zápasů v televizi a i z obrazovky jsem poznal, že tam bývá super atmosféra. Ale v Evropě je vždycky složité hrát na hřišti soupeře, musíte to ustát, abyste si domů přivezli dobrý výsledek.

Takže? Připravujete se na taktickou bitvu?

Může to tak být. Ale taky se může stát, že rychle padne gól a zápas se rozproudí. Těžko se to odhaduje dopředu. Pro nás je základ držet se naší taktiky, pak můžeme uhrát dobrý výsledek.

Jste nervóznější než jindy? Nevypadáte na to.

Zatím ani ne. Uvidíme v den zápasu, třeba to ještě přijde. Jasně, že to bude něco trochu jiného, už jen to, že nám před zápasem zahrají hymnu Ligy mistrů, bude speciální. Já ji naživo ještě neslyšel, takže se těším. Liga mistrů je náš velký cíl, věřím, že se k ní v Malmö přiblížíme. Ale ještě tam nejsme.

Co vám o soupeři prozradil spoluhráč Veljko Birmančevič, který v Malmö dřív hrál?

Nic extra. Jen to, že tam musíme jet vyhrát (smích). Ale určitě se těší. On rád hraje každý zápas, na hřišti si to užívá, ve Švédsku to pro něj bude určitě výjimečné. A teď si vlastně vybavuju, že mi říkal: „Minule jsem Malmö pomohl do Ligy mistrů, teď je odtamtud vykopneme!“ Tak snad.