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ODPÍSKÁNO: Penalta proti Spartě? Pro sudího viditelné držení, říká expert

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  13:30

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu rozhodčích. | foto: iDNES.cz

Drželi se navzájem a pak uklouzli? Došlo k přestupku ještě před pokutovým územím? Nebo šlo o neoddiskutovatelný faul sparťanského obránce Adama Ševínského na Loïse Opendu z Lyonu? Jeden z klíčových verdiktů úterního utkání 3. předkola Ligy mistrů komentují experti iDNES.cz, někdejší prvoligový rozhodčí Karel Hrubeš a bývalý sudí a delegát Pavel Mareš.

„Každopádně to nebylo jednoduché rozhodnutí,“ přemítá Karel Hrubeš.

Co tedy vedlo nizozemského sudího Serdara Gözübüyüka k tomu, že v 66. minutě za stavu 1:1 nařídil proti Spartě pokutový kop? Penaltu Corentin Tolliso neproměnil a vzápětí Sparta dala vítězný gól.

cnnprima

Sparta přežila penaltu Lyonu. Corentin Tolisso přestřelil.

4. srpna 2026 v 21:34, příspěvek archivován: 5. srpna 2026 v 13:39
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„Držení ze strany sparťanského obránce tam bylo. Pro rozhodčího viditelné, sparťan soupeře „svlékal“. Následně i Openda držel soupeře. Myslím si, že rozhodčí reagoval na ten první přestupek a VAR mu do toho přirozeně nevstupoval,“ poznamenává Hrubeš.

V první fázi akce Ševínský s Opendou stáli metr před pokutovým územím, přihrávka šla podél nich do volného prostoru před bránu. Belgický útočník se kolem obránce obtočí a míří do šance, následně po kontaktu padá. Je vidět, že mu při záběru pravá noha podklouzne.

„Ševínský vzal na sebe riziko, že rozhodčí tu situaci posoudí jako přestupek, který sudí ze svého pohledu velmi dobře viděl,“ soudí Hrubeš.

Po Slavii nedal penaltu ani Spartě. Kouč Lyonu pak přemítal: Zřejmě to bylo klíčové

Držení začalo ještě mimo pokutové území. Je to pro verdikt rozhodující?

„Souhlasím, že držení rozhodně začalo před pokutovým územím, ale u tohoto přestupku je zásadní, kdy rozhodčí posoudí jeho ukončení. To je pak místo přestupku, které zkoumá VAR. Jelikož ty záběry mají, tak neintervenovali.“

Sudí Gözübüyük nařídil penaltu a následně udělil žlutou kartu Adamu Karabcovi, který projevil nesouhlas s verdiktem zatleskáním. „To je taxativní věc,“ poznamenal Hrubeš.

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Ševínského za zmaření slibné příležitosti sudí nenapomenul. „Nejdřív to vypadalo, že osobní trest není nutný, když jsou oba hráči zády k bráně. Možná rozhodčí v hlavě přemýšlel o správnosti svého rozhodnutí a ztratil přehled o tom, kdo by žlutou kartu obdržet měl. Ale pokud penaltu odpískal za přestupek v následné fázi, měl by zároveň dát žlutou kartu,“ říká Hrubeš.

Shrnutí: „Ze záběru přímo z pohledu sudího nebylo co řešit. Pokutový kop za držení a také osobní trest.“

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  • 1.70
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  • 4.59
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