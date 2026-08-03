Kdy a kde sledovat zápas Sparta – Lyon živě
- První utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v úterý 4. srpna 2026 od 20:00 na Letné.
- Přímý přenos nabídne od 19:00 stanice Prima Sport, předzápasové studio začne přibližně 30 minut před úvodním výkopem.
Zápas můžete sledovat také prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
Šulc asi nebude hrát
Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant ale kvůli zranění do duelu na Letné nejspíš nezasáhne. V přípravě odehrál jediný zápas. Proti Servette Ženeva nastoupil na 20 minut. Další tři utkání ale vynechal kvůli zranění, navíc se spekuluje o jeho odchodu.
Naopak v sestavě Sparty by neměl chybět jiný ofenzivní záložník Adam Karabec. O dva roky mladší hráč strávil minulou sezonu právě v Lyonu, po konci hostování se vrátil na Letnou.
Sparta – Lyon
Předpokládané sestavy:
Lyon: Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo - Nartey, Mangala, Tolisso - Boudache, Himbert, Duranville.
Absence: Kofod, Mannsverk, Martinec, Penxa, Uchenna, Vydra (všichni zranění + nejsou na soupisce), Vindahl, Vitályos (oba zranění) - Niakhaté, Tagliafico (oba trest za ČK), Bidstrup, Morton, Openda, Šulc, Tessmann (všichni nejistý start).
|
Pokud vyřadí Lyon, Sparta v boji o Ligu mistrů potká Fenerbahce, či Sturm Graz
Vzájemná bilance hovoří jasně pro Lyon
Dlouhodobá bilance Sparty proti Lyonu a obecně francouzským týmům je velmi negativní. Pražané neporazili v pohárech francouzské soupeře devětkrát po sobě a posledních sedm zápasů prohráli. Lyon nezdolali ani v jednom z šesti případů a pětkrát mu podlehli.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|04.11.2021
|EL
|Lyon – Sparta Praha
|3:0
|21.10.2021
|EL
|Sparta Praha – Lyon
|3:4
|22.11.2012
|EL
|Sparta Praha – Lyon
|1:1
|20.09.2012
|EL
|Lyon – Sparta Praha
|2:1
|08.12.2004
|LM
|Lyon – Sparta Praha
|5:0
|28.09.2004
|LM
|Sparta Praha – Lyon
|1:2
Olympique má s českými celky výrazně lepší bilanci, nestačil na ně v jediném z posledních 10 zápasů.
Poslední výsledky Sparty a Lyonu
Sparta má za sebou dvě kola české ligy. Po úvodní porážce 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno zvítězila stejným poměrem v páteční předehrávce se Zlínem.
|Tým
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Sparta Praha
|31. 7.
|Sparta – Zlín
|3:1
|Sparta Praha
|25. 7.
|Zbrojovka Brno – Sparta
|3:1
|Příprava:
|Sparta Praha
|17. 7.
|Nordsjaelland – Sparta
|5:1
|Sparta Praha
|16. 7.
|Jagiellonia – Sparta
|1:0
Lyon čeká první soutěžní duel v sezoně. V přípravě zvítězil ve čtyřech z šesti zápasů, dva z posledních tří ale prohrál. Slavii podlehl 0:2 a v generálce na Spartu utrpěl debakl 0:4 s Betisem Sevilla.
Sázkové kurzy
Překvapí Sparta favorita?
„Takové výsledky někdy tým konfrontují s realitou. Pokud budeme hrát s takovým přístupem, bude to velmi těžké. Někdy však může i negativní výsledek přinést něco pozitivního. Utkání jsem zanalyzoval, abychom našli řešení a v příštím zápase podali úplně jiný výkon,“ citoval klubový web portugalského trenéra Paula Fonsecu, jehož svěřenci na hřištích soupeřů vyhráli jediný z posledních sedmi soutěžních zápasů.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|29. 7.
|Betis – Lyon
|4:0
|24. 7.
|Wolfsburg – Lyon
|0:2
|18. 7.
|Slavia – Lyon
|2:0
|15. 7.
|Lyon – Servette
|2:1
Zajímavosti před utkáním Sparta vs. Lyon
- Týmy se naposledy utkaly v sezoně 2021/22 ve skupině Evropské ligy a Lyon vyhrál 4:3 na Letné a 3:0 doma
- oba týmy mají jistotu minimálně ligové fáze Evropské ligy, vítěz postoupí do závěrečného 4. předkola LM
- Sparta hrála hlavní fázi LM naposledy v ročníku 2024/25, Lyon v sezoně 2019/20, kdy postupem do semifinále vyrovnal své maximum
- Sparta zvítězila doma v pohárech v jediném z minulých 3 duelů, naposledy tam utrpěla debakl 0:4 s Alkmaarem
- Sparta prohrála jediný z posledních 7 soutěžních duelů
- Sparta doma našla přemožitele v jediném z minulých 12 soutěžních zápasů
- Lyon prohrál jen 2 z posledních 10 pohárových zápasů
- Lyon našel přemožitele venku v pohárech v jediném z minulých 5 utkání
- Lyon zvítězil venku v jediném z minulých 7 soutěžních utkání
- Haraslín (Sparta) a Greif (Lyon) spolu v minulosti nastupovali ve slovenské reprezentaci