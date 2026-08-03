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Sparta - Lyon: Kde naladíte Ligu mistrů v TV, statistiky a informace

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  11:59

Radost sparťanského střelce Andrewa Irvinga (vlevo) po gólu proti Zlínu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Fotbalisty Sparty čekají velké zápasy o postup do Ligy mistrů. Ve 3. předkole se utkají s francouzským Lyonem. Začínají na Letné v úterý 4.8. od 20:00. Kde můžete utkání sledovat, jaké jsou poslední výsledky týmů i další zajímavosti najdete v našem přehledu.

Kdy a kde sledovat zápas Sparta – Lyon živě

  • První utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v úterý 4. srpna 2026 od 20:00 na Letné.
  • Přímý přenos nabídne od 19:00 stanice Prima Sport, předzápasové studio začne přibližně 30 minut před úvodním výkopem.
Stanici naladíte např. u těchto operátorů:
Skylink
Telly
Oneplay
Magenta TV
Vodafone TV

Zápas můžete sledovat také prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Šulc asi nebude hrát

Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant ale kvůli zranění do duelu na Letné nejspíš nezasáhne. V přípravě odehrál jediný zápas. Proti Servette Ženeva nastoupil na 20 minut. Další tři utkání ale vynechal kvůli zranění, navíc se spekuluje o jeho odchodu.

Pavel Šulc po své první trefě za Lyon v Evropské lize.

Naopak v sestavě Sparty by neměl chybět jiný ofenzivní záložník Adam Karabec. O dva roky mladší hráč strávil minulou sezonu právě v Lyonu, po konci hostování se vrátil na Letnou.

Sparta – Lyon

  • Výkop: úterý 4. srpna, 20:00.
  • Rozhodčí: Gözübüyük - Inia, Honig - Van Boekel (video, všichni Niz.).

Předpokládané sestavy:
Sparta: Surovčík - Suchomel, Ševínský, Sörensen, Mercado - Irving, Sochůrek - Alcócer, Karabec, Haraslín - Brunes.

Lyon: Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo - Nartey, Mangala, Tolisso - Boudache, Himbert, Duranville.

Absence: Kofod, Mannsverk, Martinec, Penxa, Uchenna, Vydra (všichni zranění + nejsou na soupisce), Vindahl, Vitályos (oba zranění) - Niakhaté, Tagliafico (oba trest za ČK), Bidstrup, Morton, Openda, Šulc, Tessmann (všichni nejistý start).

Pokud vyřadí Lyon, Sparta v boji o Ligu mistrů potká Fenerbahce, či Sturm Graz

Vzájemná bilance hovoří jasně pro Lyon

Dlouhodobá bilance Sparty proti Lyonu a obecně francouzským týmům je velmi negativní. Pražané neporazili v pohárech francouzské soupeře devětkrát po sobě a posledních sedm zápasů prohráli. Lyon nezdolali ani v jednom z šesti případů a pětkrát mu podlehli.

Vzájemné zápasy Sparty a Lyonu
DatumSoutěžZápasVýsledek
04.11.2021ELLyon – Sparta Praha3:0
21.10.2021ELSparta Praha – Lyon3:4
22.11.2012ELSparta Praha – Lyon1:1
20.09.2012ELLyon – Sparta Praha2:1
08.12.2004LMLyon – Sparta Praha5:0
28.09.2004LMSparta Praha – Lyon1:2

Olympique má s českými celky výrazně lepší bilanci, nestačil na ně v jediném z posledních 10 zápasů.

Poslední výsledky Sparty a Lyonu

Sparta má za sebou dvě kola české ligy. Po úvodní porážce 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno zvítězila stejným poměrem v páteční předehrávce se Zlínem.

Poslední zápasy Sparty
TýmDatumZápasVýsledek
Sparta Praha31. 7.Sparta – Zlín3:1
Sparta Praha25. 7.Zbrojovka Brno – Sparta3:1
Příprava:
Sparta Praha17. 7.Nordsjaelland – Sparta5:1
Sparta Praha16. 7.Jagiellonia – Sparta1:0

Lyon čeká první soutěžní duel v sezoně. V přípravě zvítězil ve čtyřech z šesti zápasů, dva z posledních tří ale prohrál. Slavii podlehl 0:2 a v generálce na Spartu utrpěl debakl 0:4 s Betisem Sevilla.

Sázkové kurzy

Překvapí Sparta favorita?

„Takové výsledky někdy tým konfrontují s realitou. Pokud budeme hrát s takovým přístupem, bude to velmi těžké. Někdy však může i negativní výsledek přinést něco pozitivního. Utkání jsem zanalyzoval, abychom našli řešení a v příštím zápase podali úplně jiný výkon,“ citoval klubový web portugalského trenéra Paula Fonsecu, jehož svěřenci na hřištích soupeřů vyhráli jediný z posledních sedmi soutěžních zápasů.

Poslední zápasy Lyonu
DatumZápasVýsledek
29. 7.Betis – Lyon4:0
24. 7.Wolfsburg – Lyon0:2
18. 7.Slavia – Lyon2:0
15. 7.Lyon – Servette2:1

Zajímavosti před utkáním Sparta vs. Lyon

  • Týmy se naposledy utkaly v sezoně 2021/22 ve skupině Evropské ligy a Lyon vyhrál 4:3 na Letné a 3:0 doma
  • oba týmy mají jistotu minimálně ligové fáze Evropské ligy, vítěz postoupí do závěrečného 4. předkola LM
  • Sparta hrála hlavní fázi LM naposledy v ročníku 2024/25, Lyon v sezoně 2019/20, kdy postupem do semifinále vyrovnal své maximum
  • Sparta zvítězila doma v pohárech v jediném z minulých 3 duelů, naposledy tam utrpěla debakl 0:4 s Alkmaarem
  • Sparta prohrála jediný z posledních 7 soutěžních duelů
  • Sparta doma našla přemožitele v jediném z minulých 12 soutěžních zápasů
  • Lyon prohrál jen 2 z posledních 10 pohárových zápasů
  • Lyon našel přemožitele venku v pohárech v jediném z minulých 5 utkání
  • Lyon zvítězil venku v jediném z minulých 7 soutěžních utkání
  • Haraslín (Sparta) a Greif (Lyon) spolu v minulosti nastupovali ve slovenské reprezentaci
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. předkolo

Ararat-Armenia Jerevan vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
4.8. 18:00
  • 2.69
  • 3.26
  • 2.58
Mjällby AIF vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
4.8. 18:00
  • 2.09
  • 3.56
  • 3.52
Hapoel Be'er Sheva FC vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
4.8. 19:30
  • 3.80
  • 3.76
  • 1.87
Levski Sofia vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
4.8. 19:30
  • 1.63
  • 3.60
  • 5.69
AC Sparta Praha vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 3.33
  • 3.67
  • 2.12
Saint-Gilloise vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 2.15
  • 3.75
  • 3.00
Olympiakos Pireus vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 1.55
  • 4.23
  • 5.46
Dinamo Záhřeb vs. FK Kauno Žalgiris //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 1.16
  • 7.45
  • 17.00
AGF Aarhus vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
5.8. 18:30
  • 1.64
  • 3.91
  • 4.98
Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
5.8. 20:00
  • 1.36
  • 4.90
  • 8.04
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid
Paris Saint-Germain
1:1
Arsenal
Paris Saint-Germain

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