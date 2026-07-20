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Lyon, Bodö, Olympiakos, či Fenerbahce. Sparta pozná soupeře v boji o Ligu mistrů

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Aktualizujeme   11:42

Sparťanští fotbalisté oslavují s fanoušky postup do Ligy mistrů. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Olympique Lyon, Bodö/Glimt, Olympiacos Pireus, nebo Fenerbahce Istanbul? Sparťanští fotbalisté se dozví jméno soupeře, s kterým začnou bojovat o Ligu mistrů. Los 3. předkola se uskuteční v pondělí v poledne v Nyonu, švýcarském sídle Evropské fotbalové unie (UEFA). Později se své soupeře pro třetí předkola dozví i Hradec Králové v Evropské lize a Jablonec v Konferenční lize.

Kvalifikaci o postup do Ligy mistrů hrála Sparta naposled v létě 2024, postupně vyřadila Shamrock, FCSB a Malmö. Tenkrát hrála mistrovskou část.

Nyní je v nemistrovské fázi, navíc jako nenasazená narazí na těžkého protivníka.

Může dostat čtvrtý tým francouzské ligy s českým útočníkem Pavlem Šulcem.

3. předkolo Ligy mistrů

úvodní zápasy: 4. a 5. srpna
odvety: 11. a 13. srpna

nasazené kluby
Lyon
Bodö/Glimt
Olympiakos
Fenerbahce – Górnikem Zabrze)

nenasazené kluby
Union Royal St. Gilloise
Sparta
Sturm – Hearts
Nijmegen

Osmifinalistu minulého ročníku Champions League, jehož tři hráči Björkan, Berg a Hauge přispěli k postupu Norska do čtvrtfinále právě skončeného mistrovství světa.

Nedávného dlouholetého řeckého hegemona, letos vicemistra.

A nejpopulárnější turecký klub, byť na hřišti je v poslední době až tamní dvojkou. Fenerbahce Istanbul však ještě musí projít druhým předkolem, v němž se střetne s Górnikem Zabrze.

Se Spartou jsou mezi nenasazenými kluby Royal Union St. Gilloise, Nijmegen a Sturm Graz, který má stejnou cestu jako Fenerbahce. Čili druhé předkolo proti Heart of Midlothian.

V závěrečném předkole žádný soupeř nepřibude, jen ze čtyř dvojic vzniknou dvě. Vyřazené týmy z 3. předkola nemistrovské větvě jdou automaticky do hlavní části Evropské ligy. Tu bude Sparta hrát nejhůř.

Jistotu hlavní fáze evropských pohárů má i Slavia s Plzní. Slavia jako český šampion jde přímo do Champions League.

Plzeň obsadila pozici vítěze domácího poháru poté, co Karvinou kvůli korupci UEFA ze svých soutěží vyloučila. Viktorii čeká závěrečné předkolo Evropské ligy, nejhůř bude hrát Konferenční ligu.

Hradec Králové měl původně hrát s Varaždínem o postup do 3. předkola Konferenční ligy, ale nahradil Plzeň v druhém předkole Evropské ligy. Čeká ho Tromsö, dnes se dozví protivníka pro případnou další fázi kvalifikace.

Narazit může na Rangers, Salcburk nebo úspěšnějšího z dvojic Besiktas - Midtjylland, Dynamo Kyjev - PAOK Soluň.

Jablonec se původně do pohárů nedostal, ale po vyloučení Karviné na něj „zbylo“ druhé předkolo Konferenční ligy, v němž se střetně s Varaždínem.

Jeho soupeři vzejdou z dvojic 2. předkola: vítěz Čerkasy - Gent, poražený Besiktas - Midtjylland, vítěz Helsinky - Coleraine, poražený Twente - Ferencváros, vítěz RFS Riga - Vestri.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
FC Iberia 1999 vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
21.7. 18:00
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Ararat-Armenia Jerevan vs. Shamrock Rovers //www.idnes.cz/sport
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  • 2.14
  • 3.19
  • 3.78
Fenerbahce Istanbul vs. Górnik Zabrze //www.idnes.cz/sport
21.7. 20:00
  • 1.20
  • 6.89
  • 14.40
FC Thun vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
21.7. 20:00
  • 3.77
  • 3.65
  • 1.98
Sturm Graz vs. Heart of Midlothian FC //www.idnes.cz/sport
21.7. 20:30
  • 1.83
  • 3.86
  • 4.23
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Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid
Paris Saint-Germain
1:1
Arsenal
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