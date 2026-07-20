Lyon, Bodö, Olympiakos, či Fenerbahce. Sparta pozná soupeře v boji o Ligu mistrů

Kvalifikaci o postup do Ligy mistrů hrála Sparta naposled v létě 2024, postupně vyřadila Shamrock, FCSB a Malmö. Tenkrát hrála mistrovskou část.
Nyní je v nemistrovské fázi, navíc jako nenasazená narazí na těžkého protivníka.
Může dostat čtvrtý tým francouzské ligy s českým útočníkem Pavlem Šulcem.
3. předkolo Ligy mistrů
úvodní zápasy: 4. a 5. srpna
nasazené kluby
nenasazené kluby
Osmifinalistu minulého ročníku Champions League, jehož tři hráči Björkan, Berg a Hauge přispěli k postupu Norska do čtvrtfinále právě skončeného mistrovství světa.
Nedávného dlouholetého řeckého hegemona, letos vicemistra.
A nejpopulárnější turecký klub, byť na hřišti je v poslední době až tamní dvojkou. Fenerbahce Istanbul však ještě musí projít druhým předkolem, v němž se střetne s Górnikem Zabrze.
Se Spartou jsou mezi nenasazenými kluby Royal Union St. Gilloise, Nijmegen a Sturm Graz, který má stejnou cestu jako Fenerbahce. Čili druhé předkolo proti Heart of Midlothian.
V závěrečném předkole žádný soupeř nepřibude, jen ze čtyř dvojic vzniknou dvě. Vyřazené týmy z 3. předkola nemistrovské větvě jdou automaticky do hlavní části Evropské ligy. Tu bude Sparta hrát nejhůř.
Jistotu hlavní fáze evropských pohárů má i Slavia s Plzní. Slavia jako český šampion jde přímo do Champions League.
Plzeň obsadila pozici vítěze domácího poháru poté, co Karvinou kvůli korupci UEFA ze svých soutěží vyloučila. Viktorii čeká závěrečné předkolo Evropské ligy, nejhůř bude hrát Konferenční ligu.
Hradec Králové měl původně hrát s Varaždínem o postup do 3. předkola Konferenční ligy, ale nahradil Plzeň v druhém předkole Evropské ligy. Čeká ho Tromsö, dnes se dozví protivníka pro případnou další fázi kvalifikace.
Narazit může na Rangers, Salcburk nebo úspěšnějšího z dvojic Besiktas - Midtjylland, Dynamo Kyjev - PAOK Soluň.
Jablonec se původně do pohárů nedostal, ale po vyloučení Karviné na něj „zbylo“ druhé předkolo Konferenční ligy, v němž se střetně s Varaždínem.
Jeho soupeři vzejdou z dvojic 2. předkola: vítěz Čerkasy - Gent, poražený Besiktas - Midtjylland, vítěz Helsinky - Coleraine, poražený Twente - Ferencváros, vítěz RFS Riga - Vestri.