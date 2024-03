Takhle se dávají góly, pánové. Lekce z efektivity, shodli se sparťané po debaklu

Zrovna chvilku poté, co se kvůli zranění parťáka Sörensena zatáhl do stoperské trojice, jeho směrem letěl dlouhý balon na Darwina Núňeze. Ten se jakoby nic do balonu opřel a dával těsně před pauzou na tři nula. „Sedlo mu to pěkně. Ale vadí mi to, byl jsem u něj,“ přemítal sparťanský fotbalista Jaroslav Zelený po zápase s Liverpoolem. „Některé góly nemusely padnout.“