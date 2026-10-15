Brunesovo trápení a jedenáct zápasů bez gólu. Data naznačují, že sérii brzy zlomí

„Reprezentační pauza mu prospěla, odpočinul si a v přípravě i tréninku si opět dokázal, že góly dávat umí,“ líčil po vítězství nad Pardubicemi (2:0) kouč Brian Priske.
Sparta – Lilleström
Evropská liga
výkop: čtvrtek v 18.45
V neděli večer navíc asistoval na vítězný gól Johna Mercada. „Odvedl dobrou práci. Do kvalitních situací se dostával, jen mu chybělo štěstí,“ dodal trenér.
O čtyři dny později na Letnou přijíždí norský Lilleström, tedy tým, jenž Brunes coby jeho bývalý hráč dobře zná. Družina z města nedaleko Osla hrála v předchozí sezoně druhou nejvyšší soutěž a i díky vítězství v poháru si vykopala základní fázi Evropské ligy.
Ideální soupeř? Podle dat je Brunes gólům blíž a blíž.
Do šancí se dostává častěji než v Polsku
Kdo by tvrdil, že se Brunes do šancí nedostává, mýlil by se. Ze hry si dokonce vytváří větší než v Polsku (a to 0,41 xG na 90 minut proti 0,27 až 0,33 v Čenstochové).
Mezi útočníky české ligy je s touto hodnotou třetí nejlepší! Tak kde jsou góly?
Velkou část nasbíral až v posledním zápase s Pardubicemi, což může indikovat, že se jim přibližuje. A i bez nedělního utkání si drží úroveň, na které se pohyboval v Polsku (0,31 xG).
Nejsou to přitom žádné zoufalé pokusy, podíváte-li se na průměr jedné střely, uvidíte číslo 0,18 xG. Co to znamená? Že by průměrně z jedné šance měl skórovat ve dvou z deseti případů.
Mapa, odkud Brunes střílí, navíc odhalí, že většina ran přichází z nejnebezpečnějších míst. Pokud byste si přáli detailnější rozbor, jeho radarový graf ho nabízí. Ve většině ukazatelů, které souvisí se zakončením, patří mezi nejlepší v lize.
- xG? Lepší než 98 procent ligy
- počet střel? Lepší než 93 %
- doteky ve vápně? Lepší než 88 %
- Ztráty? Zanedbatelné (lepší než 98 % ligy)
Svými přihrávkami a vedením míče sice hru příliš neposouvá a ve vzduchu vyhrává málo soubojů, to však nebyla jeho doména ani v Polsku a Sparta to před letní koupí dobře věděla.
Zpátky do minulosti
Jak tedy Brunes vypadal v Polsku a s čím ho lze v současnosti srovnávat?
V minulé sezoně se s šestnácti góly zařadil na třetí místo mezi střelci polské ligy. Že to zní skvěle? Desetkrát pálil po standardní situaci (6) nebo z penalty (4).
Ze hry skóroval jen šestkrát a v tomto měřítku zaujal třinácté místo (6 gólů z 7,8 xG, což ukazuje mírně horší výkon, než data očekávají). A teď ke srovnání: penalty ve Spartě nekope a jediný ligový gól vstřelil Zlínu – po standardní situaci, konkrétně do deseti sekund po autovém vhazování.
Ze hry spíš pálil o rok dříve, kdy takto vstřelil 10 gólů a byl v tom šestý nejlepší v lize.
Méně driblinků, více centrů
Co se změnilo?
Zatímco v Polsku si góly ze hry vytvářel sám: například převzal míč, obešel soupeře a vystřelil, ve Spartě mu šance stále častěji vynášejí centry (dohromady činí třetinu všech jeho šancí, před dvěma lety to bylo jen 14 %).
Na gól po centru však Brunes čeká už rok a půl (neproměnil žádnou z 29 střel). Úplnou nulu po centrech nemá, v sezoně 24/25 po nich skóroval třikrát. Snadno ale vyčtete, že jeho oblíbená disciplína to není.
Problém je v zakončení
Už víme, že ze hry se mu ve Spartě zatím skórovat nepodařilo (a to by se podle dat čekaly nejméně tři trefy s xG 3,22). Na bránu přitom míří jen každá jeho čtvrtá střela, v Polsku to byla téměř každá druhá.
A teď pozor: že hráč s takovými šancemi ze hry neskóruje vůbec, se stává velmi zřídka (asi ve 4 % případů).
I to naznačuje, že negativní sérii velmi brzy zlomí.
Brunes má navíc kolem sebe ve Spartě spoluhráče, kteří mu šance připravují. Dostává se do nich, nabízí se ve vápně a střílí z nebezpečných míst. Když doladí mušku, bude to zabiják.
Góly by přijít měly a z dat je pochopitelné, že je Priske trpělivý a věří jim.
Vyplatí se to už proti Lilleströmu?