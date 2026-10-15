Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Brunesovo trápení a jedenáct zápasů bez gólu. Data naznačují, že sérii brzy zlomí

,
  9:41
Pravidelní sledující polské nejvyšší soutěže by nevěřili vlastním očím. Jonatan Braut Brunes a jedenáct zápasů bez gólu? Anomálie! Zatímco dříve norský fotbalista sázel jeden za druhým, ve Spartě mu během tří měsíců do brány spadl jeden jediný pokus. A to hned v prvním zápase. Data však předpovídají, že prokletí brzy zlomí. Třeba už ve čtvrtek večer v Evropské lize?

„Reprezentační pauza mu prospěla, odpočinul si a v přípravě i tréninku si opět dokázal, že góly dávat umí,“ líčil po vítězství nad Pardubicemi (2:0) kouč Brian Priske.

Sparta – Lilleström

Evropská liga

výkop: čtvrtek v 18.45

V neděli večer navíc asistoval na vítězný gól Johna Mercada. „Odvedl dobrou práci. Do kvalitních situací se dostával, jen mu chybělo štěstí,“ dodal trenér.

O čtyři dny později na Letnou přijíždí norský Lilleström, tedy tým, jenž Brunes coby jeho bývalý hráč dobře zná. Družina z města nedaleko Osla hrála v předchozí sezoně druhou nejvyšší soutěž a i díky vítězství v poháru si vykopala základní fázi Evropské ligy.

Ideální soupeř? Podle dat je Brunes gólům blíž a blíž.

Sparťanský útočník Jonatan Brunes po neproměněné šanci
Sparťanský útočník Jonatan Brunes lituje neproměněné šance.
Sparťanský útočník Jonatan Brunes v šanci během utkání proti Pardubicím
Pardubický brankář Vladimír Neuman se před Jonatanem Brunesem ze Sparty snaží o zákrok.
10 fotografií

Do šancí se dostává častěji než v Polsku

Kdo by tvrdil, že se Brunes do šancí nedostává, mýlil by se. Ze hry si dokonce vytváří větší než v Polsku (a to 0,41 xG na 90 minut proti 0,27 až 0,33 v Čenstochové).

Mezi útočníky české ligy je s touto hodnotou třetí nejlepší! Tak kde jsou góly?

Velkou část nasbíral až v posledním zápase s Pardubicemi, což může indikovat, že se jim přibližuje. A i bez nedělního utkání si drží úroveň, na které se pohyboval v Polsku (0,31 xG).

Nejsou to přitom žádné zoufalé pokusy, podíváte-li se na průměr jedné střely, uvidíte číslo 0,18 xG. Co to znamená? Že by průměrně z jedné šance měl skórovat ve dvou z deseti případů.

Jonatan Brunes a mapa jeho zakončení. Odkud norský útočník ve Spartě střílí?

Mapa, odkud Brunes střílí, navíc odhalí, že většina ran přichází z nejnebezpečnějších míst. Pokud byste si přáli detailnější rozbor, jeho radarový graf ho nabízí. Ve většině ukazatelů, které souvisí se zakončením, patří mezi nejlepší v lize.

  • xG? Lepší než 98 procent ligy
  • počet střel? Lepší než 93 %
  • doteky ve vápně? Lepší než 88 %
  • Ztráty? Zanedbatelné (lepší než 98 % ligy)

Svými přihrávkami a vedením míče sice hru příliš neposouvá a ve vzduchu vyhrává málo soubojů, to však nebyla jeho doména ani v Polsku a Sparta to před letní koupí dobře věděla.

Radar útočníka Jonatana Brunese. V čem je silný, a v čem naopak?

Zpátky do minulosti

Jak tedy Brunes vypadal v Polsku a s čím ho lze v současnosti srovnávat?

V minulé sezoně se s šestnácti góly zařadil na třetí místo mezi střelci polské ligy. Že to zní skvěle? Desetkrát pálil po standardní situaci (6) nebo z penalty (4).

Jak dával Jonatan Brunes góly?

Ze hry skóroval jen šestkrát a v tomto měřítku zaujal třinácté místo (6 gólů z 7,8 xG, což ukazuje mírně horší výkon, než data očekávají). A teď ke srovnání: penalty ve Spartě nekope a jediný ligový gól vstřelil Zlínu – po standardní situaci, konkrétně do deseti sekund po autovém vhazování.

Ze hry spíš pálil o rok dříve, kdy takto vstřelil 10 gólů a byl v tom šestý nejlepší v lize.

Méně driblinků, více centrů

Co se změnilo?

Zatímco v Polsku si góly ze hry vytvářel sám: například převzal míč, obešel soupeře a vystřelil, ve Spartě mu šance stále častěji vynášejí centry (dohromady činí třetinu všech jeho šancí, před dvěma lety to bylo jen 14 %).

Z čeho pramenily šance Jonatana Brunese?

Na gól po centru však Brunes čeká už rok a půl (neproměnil žádnou z 29 střel). Úplnou nulu po centrech nemá, v sezoně 24/25 po nich skóroval třikrát. Snadno ale vyčtete, že jeho oblíbená disciplína to není.

Problém je v zakončení

Už víme, že ze hry se mu ve Spartě zatím skórovat nepodařilo (a to by se podle dat čekaly nejméně tři trefy s xG 3,22). Na bránu přitom míří jen každá jeho čtvrtá střela, v Polsku to byla téměř každá druhá.

A teď pozor: že hráč s takovými šancemi ze hry neskóruje vůbec, se stává velmi zřídka (asi ve 4 % případů).

Kam míří útočník Jonatan Brunes? Mapa jeho střel vůči bráně.

I to naznačuje, že negativní sérii velmi brzy zlomí.

Brunes má navíc kolem sebe ve Spartě spoluhráče, kteří mu šance připravují. Dostává se do nich, nabízí se ve vápně a střílí z nebezpečných míst. Když doladí mušku, bude to zabiják.

Góly by přijít měly a z dat je pochopitelné, že je Priske trpělivý a věří jim.

Vyplatí se to už proti Lilleströmu?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

2. kolo

AZ Alkmaar vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.30
  • 5.95
  • 9.29
Saint-Gilloise vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.55
  • 3.68
  • 2.62
KKS Lech Poznaň vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 4.93
  • 4.68
  • 1.60
Olympique Lyon vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.30
  • 3.78
  • 2.89
NK Celje vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.74
  • 3.44
  • 2.56
AC Sparta Praha vs. Lillestrom SK //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.33
  • 5.69
  • 8.48
SCU Torreense vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 8.79
  • 5.45
  • 1.33
Red Bull Salcburk vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 3.57
  • 3.84
  • 1.99
Bournemouth vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.19
  • 7.65
  • 13.10
Benfica Lisabon vs. Celtic Glasgow //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.24
  • 6.73
  • 10.70
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 1 1 0 0 5:0 3
2. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 4:0 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
4. Besiktas IstanbulBesiktas 1 1 0 0 4:1 3
5. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:0 3
6. FerencvárosFerencváros 1 1 0 0 3:1 3
7. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
8. LeverkusenLeverkusen 1 1 0 0 2:0 3
9. OFI Kréta FCOFI FC 1 1 0 0 2:0 3
10. BournemouthBournemouth 1 1 0 0 2:1 3
11. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 2:1 3
12. SCU TorreenseTorreense 1 1 0 0 2:1 3
13. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
14. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 1 0 0 1:0 3
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
16. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
17. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
19. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
20. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
21. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
22. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
23. Lillestrom SKLillestrom 1 0 0 1 1:2 0
24. Real SociedadReal Sociedad 1 0 0 1 1:2 0
25. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:1 0
26. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
27. Levski SofiaLevski 1 0 0 1 0:1 0
28. Celtic GlasgowCeltic 1 0 0 1 1:3 0
29. AC MilánAC Milán 1 0 0 1 0:2 0
30. NK CeljeCelje 1 0 0 1 0:2 0
31. HoffenheimHoffenheim 1 0 0 1 0:2 0
32. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:4 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0
34. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 0:3 0
35. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 0 0 1 0:4 0
36. NEC NijmegenNijmegen 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka

Premium
Aktuálně Malý působí v řadě funkcí, zejména vede okresní fotbalový svaz na...

Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...

Sparta - Pardubice 2:0, góly v úvodech poločasů, trefili se Mercado a Zelený

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje vstřelený gól se spoluhráčem...

Zápas cti sparťanští fotbalisté zvládli se ctí. Bez čtyř zraněných hráčů základní sestavy porazili v 10. kole první ligy nevyzpytatelné Pardubice 2:0, když obě branky dali v úvodech poločasů. Nejdřív...

Co všechno jde nedat? Experti tepou impotentní Slavii v Baku: Chybí jí kvalita

Defenziva Sabahu řeší závar před svojí brankou v zápase proti Slavii.

Snad jen u dvojšance Lukáše Provoda svolili k použití slova smůla. Jinak byli k výkonu slávistických fotbalistů velmi kritičtí. „Vytvořili si spoustu šancí, ale žádnou z nich nepromění. Málokdy si...

Musíme si dávat pozor na všechno! Těžký test pro Jablonec, čeká ho lídr Bundesligy

Lukas Kubler slaví první branku Freiburgu proti Braze.

Bayern Mnichov, Dortmund či Leverkusen? Ne! Senzačním lídrem německé Bundesligy je nenápadný, ale velmi silný Freiburg, na jehož stadionu nastoupí ve čtvrtek večer fotbalisté Jablonce v úvodní bitvě...

15. října 2026  8:37

Priske bere roli favorita. Když se vyhrává, nálada se lepší. Ale pozor na norský fotbal

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Byl až dojatý, když mu před pohárovým soubojem s norským Lilleströmem novinář připomněl, že ho s trenérským protějškem Hansem Erikem Ödegaardem „spojuje“ skutečnost, že oba vychovali syny pro...

15. října 2026  7:30

Škoda o soupeři Sparty: Norové jsou dál. Déšť? Nevadí. Pivo? Nic moc

Premium
Budějovický Michal Škoda s míčem v utkání s Olomoucí.

Pomalu mu táhlo na třicet. Přestal kouřit. Omezil i kolu, kterou zbožňoval. A rázem mu to šlo v práci jako nikdy předtím. S deseti podzimními trefami Michal Škoda z podprůměrné Zbrojovky senzačně...

15. října 2026

Famózní obrat! Real v sedmi minutách okradl Řím. PSG ve šlágru LM přehrálo City

Marten de Roon se snaží zastavit pronikajícího Kyliana Mbappeho z Realu Madrid.

Vítěz posledních dvou ročníků fotbalové Ligy mistrů Paris St. Germain vyhrál na hřišti Manchesteru City 4:2 a po dvou kolech se šesti body a skóre 10:2 vede tabulku. Fenerbahce, které v úterý přivítá...

14. října 2026  18:30,  aktualizováno  23:52

Souček stihl za půl hodiny dvě branky, West Ham si zastřílel proti devíti

Tomáš Souček slaví branku West Hamu ve druhé lize.

Záložník Tomáš Souček se dvěma góly podílel na vítězství fotbalistů West Hamu v druhé anglické lize 6:0 na hřišti Lincolnu. Domácí hráli dlouho v devíti.

14. října 2026  23:22

Bohemians - Boleslav 1:0, podruhé v řadě rozhodl o výhře domácích kapitán Čermák

Sestřih zápasu
Aleš Čermák z Bohemians se raduje ze vstřelené branky do sítě Mladé Boleslavi.

Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1:0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli...

14. října 2026  17:50,  aktualizováno  20:25

POHLED: Evropské kouzlo Slavie je dávno fuč, zabolet to může celý český fotbal

Premium
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Sabahem Baku.

Ne, že by ta slova vyzněla vyloženě rezignovaně. Ale beznaděj se dala v hlase slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského v úterý večer po facce v Baku číst poměrně zřetelně: „Bavíme se o tom pořád...

14. října 2026

Veselý Brunes vtipkoval s novináři. Musím ale Spartě splatit důvěru, uvědomuje si

Sparťanský útočník Jonatan Brunes na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Několikrát svými odpověďmi rozesmál celý sál. Třeba při otázce na život v Praze, když ho měl srovnat s belgickou Lovaní či polskou Čenstochovou. „Praha je skvělé město. Hodně rušné, tolik živé, těch...

14. října 2026  15:40

Od fjordů k milionářům. Ze syna vychoval hvězdu, trénoval v Realu, teď vyzve Spartu

Hans Erik Ödegaard, trenér fotbalistů Lilleströmu a otec fotbalové hvězdy...

I během zimních měsíců v drsném počasí ve městě Drammen ležícího u stejnojmenného fjordu a mezi sněhovými závějemi malému Martinovi pořád házel míč. „Musel jsem vymyslet způsob, aby s ním pořád mohl...

14. října 2026  13:40

V Maďarsku je to vždy zajímavé. Věřím, že to zvládneme, hlásí plzeňský Gabriel

Šimon Slončík (vlevo) a Michal Trávník ze Slovácka a Adam Gabriel z Plzně

Minulou sobotu si v ligovém duelu proti Mladé Boleslavi připsal první dvě asistence v plzeňském dresu a přispěl týmu k jasné výhře 3:0. Fotbalový obránce Adam Gabriel doufá, že brzy vymaže nulu také...

14. října 2026  12:59

To jsem potřeboval pro svoje sebevědomí, raduje se Pirgič po prvním plzeňském gólu

Plzeňský záložník Stefan Pirgič se raduje z gólu.

Byla to nacvičená akce. Po rozehraném rohovém kopu si naběhl do volného prostoru a nekompromisně uklidil míč do sítě. Třiadvacetiletý srbský záložník Stefan Pirgič v sobotním utkání proti Mladé...

14. října 2026  11:56

Oktoberfest ve Stavangeru! Bayern po divoké remíze žehral na červenou kartu

Michael Olise z Bayernu Mnichov vidí červenou kartu v utkání s Vikingem.

Fotbaloví diváci už si zvykli, že v Norsku favority trápí hlavně polární Bodö/Glimt. Teď se k severským přízrakům přidal i Viking Stavanger, jenž v úterý obral o body mnichovský Bayern po divoké...

14. října 2026  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.