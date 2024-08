Kdo si pamatuje? Slavné skalpy i konce. Všechny sparťanské účasti v Lize mistrů

1991/92 Nultý ročník s novým formátem

Nultý ročník Ligy mistrů, Sparta v něm hrála o finále proti Barceloně. Na snímku se Horst Siegl probíjí přes Ronalda Koemana, současného kouče Barcelony. Tenkrát Spartu oblékala firma Adidas, která se po 27 letech vrací.

A hned nejúspěšnější. Zatímco v dřívějším Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ) se Sparta třikrát probojovala až do čtvrtfinále, tentokrát si přes úvodní dvě kola – hlavně obrat proti hegemonovi Olympique Marseille stál za to, zajistila postup až do semifinálové skupiny.

V ní ji čekaly kromě slavné Barcelony ještě kyjevské Dynamo a lisabonská Benfica. Bylo to poprvé, kdy se v nejprestižnější evropské soutěži bojovalo ve skupinách, proto se onomu ročníku říká nultý. Od další sezony už v tomto formátu pokračovala nástupnická Liga mistrů.

Sparta se sice na konci osmdesátých let zvedla, ale jak naznačuje její klubový web: „Po italském světovém šampionátu v roce 1990 odešlo mnoho důležitých hráčů do ciziny, od brankáře Jana Stejskala až po kanonýra Tomáše Skuhravého. Na jejich místa přišli nezkušení mladíci, kteří často neměli mnoho zkušeností ani s ligovým fotbalem.“

Skupina 1991/92 Tým Z V R P VG IG +/- B FC Barcelona 6 4 1 1 10 4 +6 9 AC Sparta Praha 6 2 2 2 7 7 0 6 SL Benfica 6 1 3 2 8 5 +3 5 Dynamo Kyjev 6 2 0 4 3 12 -9 4

Ale na Spartě jako by to nebylo znát. Tehdy zaválelo hlavně duo Vrabec a Němeček, kteří se prosadili jak v Barceloně (2:3), tak společně zařídili vítězství nad Dynamem Kyjev (2:1). Dvě remízy 1:1 s Benfikou pak vystřelili Novotný s Chovancem.

Ten nejpamátnější gól ale patří Sieglovi, když díky němu sparťané na Letné porazili obávanou Barcelonu, pozdějšího vítěze celé soutěže. Pro hvězdné mužstvo trenéra Cruijffa to byla jediná prohra v sezoně. Tehdejší český mistr si poradil s Zubizarettou, Koemanem, Guardiolou, Laudrupem nebo Beguiristainem.

Ve skupině skončila Sparta druhá, celkově tedy v celé soutěži obsadila dělené třetí místo s bělehradskou Crvenou zvezdou. Ve stejné sezoně domácí titul neobhájila a skončila druhá za Slovanem Bratislava.