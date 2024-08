Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Sparta mu dala šanci k rozletu. On maká jako čert, střílí gól za gólem a fanoušci ho milují. Všechno do sebe dokonale zapadá, jenže Veljko Birmančevič cítí, že by se chtěl vytáhnout ještě výš. Možná už teď v létě. „Kdybych měl opravdu dobrou nabídku z pěti nejlepších soutěží Evropy,“ řekl nejproduktivnější hráč fotbalové ligy, když Spartu posunul ke dveřím Ligy mistrů.