Sparťanský pan Kaan. Chybí tři kroky, aby si Kairinen zahrál Ligu mistrů

Za finský národní tým už nastoupil skoro dvacetkrát, zato do Ligy mistrů mu pořád něco chybí. Konkrétně letos tři schody. Ten první v úterý večer proti FSCB. Výkop v půl desáté rumunského času, přesto bude uprostřed pestrobarevného stadionu prádelna, ve které se zpotíte při sebemenším pohybu. „Jsem připravený,“ reaguje však záložník Sparty.

Kairinenův příběh rozhodně není tuctový.

Ještě chodil na základní školu a v Turku už trénoval s dospělými. Takový měl talent.

Finský fotbalista Kaan Kairinen kontroluje míč, sleduje ho Stefan Mugosa z Černé Hory.

V patnácti hrál finskou ligu a měl podepsanou profesionální smlouvu.

Vedle budoucích světových hvězd Ödegaarda, Pulisika nebo Upamecana ho zařadili do talentové soutěže z ročníku 1998.

V sedmnácti ho přetáhli do progresivního Midtjyllandu v Dánsku, což Kairinena paradoxně zastavilo.

„Cítil jsem se osamocený, nesvůj. Nevěděl jsem, jak se s tím vším poprat. Přišly první deprese. Nesvěřil jsem se, nechtěl jsem nikomu ukázat slabost. Trpěl jsem,“ vzpomínal.

Teď je dávno jinde. Vzal to oklikou domů do Turku, uklidnil se, výrazně upravil jídelníček, získal jistotu a sebevědomí. O osm let starší a zkušenější má rázem dva tituly se Spartou, v české lize sbírá komplimenty za šikovnou rozehrávku, standardní situace a klidná řešení. Navrch se velmi rychle vykurýroval z těžkého zranění, které utrpěl na jaře.

„Chtěl jsem se vrátit co nejrychleji a tomu jsem podřídil všechno. Jsem šťastný, že můžu být zpátky v týmu,“ vzpomněl si na květnové derby se Slavií, kdy mu po souboji s útočníkem Schranzem křuplo v nártu.

Měl marodit několik měsíců. Oslavy ligového titulu a prvenství v národním poháru odkulhal o berlích. A vidíte, už je zpátky na scéně. V plné síle: „Dal jsem si za cíl, abych se vrátil co nejdřív.“

Najednou je tu zápas, který se jeví jako nejdůležitější v sezoně, která se teprve rozjíždí. Pokud Sparta vyhraje, vykročí za milionářskou soutěží, ve které devatenáct let nebyla. Pokud ne, v pohárovém sítu se propadne. Zahrála by si proti rakouskému Linci o Evropskou ligu. A kdyby ani to nevyšlo, zacouvá až do Konferenční ligy.

Ale proč myslet na nejhorší, když je ve výhledu exkluzivní Liga mistrů? „Vždycky jsem ji chtěl hrát a poslouchat její hymnu,“ poví Kaan Kairinen.

Takže letos?

„Doufám. Všichni víme, o co hrajeme. Máme energii a motivaci. Uděláme všechno pro to, abychom v Bukurešti zvítězili a prošli dál, i když FCSB má dobrý tým se silnými individualitami.“