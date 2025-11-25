Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

Autor:
  17:01
Fotbalová Sparta mění program během předzápasového dne před svým čtvrtým vystoupením v Konferenční lize. Kvůli nepříznivému počasí ve Varšavě nebude ve středu na stadionu Legie trénovat, aby se ušetřil trávník na čtvrteční duel. Předzápasový trénink absolvuje ještě před středečním odletem ve svém centru v Praze na Strahově.

Sparťanští fotbalisté na tréninku ve svém centru na Strahově. | foto: www.sparta.cz

Sparťanská výprava měla k zápasu do Polska odcestovat původně ve středu před polednem a ve Varšavě v podvečer trénovat. Ale kvůli žádosti Evropské fotbalové unie (UEFA) přistoupila na změnu režimu.

Po dopoledním tréninku se do Polska vypraví až ve středu v podvečer a po trávníku na stadionu maršála Józefa Pilsudského se hráči jen krátce projdou.

Mezitím trenér Brian Priske v útrobách arény absolvuje tiskovou konferenci.

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Podobné scénáře nejsou v evropských pohárech výjimkou. Athletic Bilbao před úterním zápasem Ligy mistrů na Slavii v dějišti utkání rovněž netrénovalo. To samé před dvěma týdny Arsenal. Ale tam šlo o jejich volbu. V Edenu den před zápasem kluby absolvovaly jen tiskové konference.

Ve čtvrtek ve Varšavě na sebe narazí týmy, které v Konferenční lize zůstávají za očekáváním. Legia má ze tří zápasů tři body za výhru nad Šachtarem. I když podle rozpisu byla hostujícím týmem, hrálo se v Krakově, kde měla takřka domácí prostředí. Na úvod soutěže podlehla doma 0:1 Samsunsporu a naposled v Celje 1:2.

Mnohem hůř je na tom v polské lize, po víkendové remíze s Lechií Gdaňsk se propadla až na 12. místo a od sestupových příček ji dělí jen dva body.

Opustí stálice Sadílek v zimě Spartu? Zajímají se prý české kluby i jeden z Polska

Sparta sice v české nejvyšší soutěže neživoří, je druhá, ale v pohárech je na tom jen nepatrně lépe než Legia. Po vítězství nad Shamrockem (4:1) podlehla ve zvláštních podmínkách v Rijece (0:1) a poté doma remizovala bez branek s Rakówem Čenstochová.

Obě mužstva tak potřebují nutně body, aby mohla reálně myslet na postup do vyřazovací fáze.

Legii po Spartě čekají duely v Arménii proti Noahu a doma s Lincolnem, outsiderem z Gibraltaru. Sparta to má složitější, za dva týdny cestuje do Craiovy a podzim končí s Abeerdenem. Na postup mezi čtyřiadvacet týmů bude zapotřebí aspoň sedm bodů.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Galatasaray vs. Saint-GilloiseFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Galatasaray vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 1.74
  • 4.26
  • 4.59
Ajax vs. BenficaFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Ajax vs. Benfica //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 3.54
  • 3.85
  • 2.06
Slavia vs. BilbaoFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Slavia vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
25. 11. 21:00
  • 3.16
  • 3.33
  • 2.43
Neapol vs. KarabachFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Neapol vs. Karabach //www.idnes.cz/sport
25. 11. 21:00
  • 1.27
  • 6.25
  • 11.30
Marseille vs. NewcastleFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Marseille vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
25. 11. 21:00
  • 3.03
  • 3.55
  • 2.40
Manchester City vs. LeverkusenFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Manchester City vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
25. 11. 21:00
  • 1.27
  • 6.52
  • 10.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Pan Kachňátko, zázračný pidižvík. Hrdina Bilbaa zemřel rok po konci kariéry

Rafael Moreno Aranzadi alias Pichichi v dresu Bilbaa v roce 1915.

Povídalo se o něm leccos. Deset let ho milovali a oslavovali jako fotbalového génia. Jakmile přestal dávat góly, byl z něj najednou sobec, kterého vlastní fanoušci vybučeli, točili se k němu na...

25. listopadu 2025  17:30

Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

Sparťanští fotbalisté na tréninku ve svém centru na Strahově.

Fotbalová Sparta mění program během předzápasového dne před svým čtvrtým vystoupením v Konferenční lize. Kvůli nepříznivému počasí ve Varšavě nebude ve středu na stadionu Legie trénovat, aby se...

25. listopadu 2025  17:01

Mladí slávisté remizovali s Bilbaem, jako první mu v Youth League sebrali body

Slávista Petr Potměšil v zápase proti Bodö/Glimt.

Fotbalisté Slavie do 19 let v 5. kole Youth League doma remizovali s Bilbaem 3:3, o výhru přišli v nastavení. V prvním poločase padlo v Radotíně pět gólů. Za domácí dvakrát skóroval Mubarak Suleiman...

25. listopadu 2025  16:21

Další tructurnaj? Rusko údajně plánuje uspořádat vlastní fotbalový šampionát

Ruští fanoušci během přátelského utkání se Zambií.

Informace jsou zatím kusé a těžko dohledáte relevantní zdroj, který by rozjezd takových plánů explicitně potvrzoval, takže je berte s rezervou. Nicméně překvapilo by vás, kdyby po letech vyloučení...

25. listopadu 2025  14:47

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávistický bek David Douděra v utkání s Bilbaem.

Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé...

25. listopadu 2025  13:45

Walking football i screening. Slavia nabídne hostům z Bilbaa i CSR aktivity

Pohled na vršovický stadion při fotbalovém turnaji partnerů SK Slavia Praha.

Fotbalisté Slavie věří, že si ve svém pátém zápase v Lize mistrů konečně připíšou první vítězství. Proti bude španělský Athletic Bilbao. Ještě než si to fotbalisté obou týmů rozdají v úterý večer (od...

25. listopadu 2025  10:13

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

Bizarní červená. Fotbalista Evertonu udeřil spoluhráče, kouč překvapil: Líbilo se mi to

Idrissa Gueye z Evertonu vidí červenou kartu v utkání s Manchesterem United.

Takový moment příliš často neuvidíte. A jako ukázku dobrých týmových vztahů byste to rozhodně nepoužili. Přesto se Idrissa Gueye z fotbalového Evertonu zkratu dopustil. Ve 12. kole anglické ligy...

24. listopadu 2025  22:12,  aktualizováno  25. 11. 8:12

Dát Edenu konečně výhru v Lize mistrů. Urvat to za každou cenu, říká kouč Slavie

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během tiskové konference před duelem...

Tak už? Kdy jindy, když ne teď? „Asi to zní troufale, ale chceme to urvat. Vyhrát. Dát Edenu první vítězství v Lize mistrů. To je náš dlouhodobý cíl,“ prohlásil Jindřich Trpišovský, trenér...

25. listopadu 2025  7:28

Žádní nerdi od počítačů. Analytici Slavie o důvěře i řeči čísel: Stále jsou z nás vyvalení

Premium
Slávističtí analytici Jakub Káš (vpředu) a Adam Průša.

Neběhají po hřišti a při zápasech byste je nenašli ani na střídačce. Přesto jsou ti dva pro současnou Slavii a trenéra Jindřicha Trpišovského mimořádně důležití. Sám se o nich čas od času zmíní....

25. listopadu 2025

United po zkratu nevyužili dlouhou početní výhodu, Everton o výhře rozhodl v deseti

Fotbalisté Evertonu slaví výhru nad Manchesterem United.

Fotbalisté Manchesteru United nevyužili možnost posunout se na čtvrté místo anglické ligy. Ve 12. kole doma podlehli Evertonu 0:1, ačkoliv od třinácté minuty hráli přesilovku po červené kartě...

24. listopadu 2025  20:50,  aktualizováno  23:11

Gesto pro děti, které čelily rasismu fanoušků. FAČR je pozve na utkání

Modlany, 3. ročník mládežnického Memoriálu Karla Ryneše, tým Mongaguá Ústí nad...

Malé romské fotbalisty z organizace Mongaguá, kteří v sobotu čelili ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků z Ostravy, pozve Fotbalová asociace ČR (FAČR) na příští mezinárodní utkání. Na...

24. listopadu 2025  20:52,  aktualizováno  20:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.