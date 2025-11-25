Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

Sparťanská výprava měla k zápasu do Polska odcestovat původně ve středu před polednem a ve Varšavě v podvečer trénovat. Ale kvůli žádosti Evropské fotbalové unie (UEFA) přistoupila na změnu režimu.
Po dopoledním tréninku se do Polska vypraví až ve středu v podvečer a po trávníku na stadionu maršála Józefa Pilsudského se hráči jen krátce projdou.
Mezitím trenér Brian Priske v útrobách arény absolvuje tiskovou konferenci.
Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat
Podobné scénáře nejsou v evropských pohárech výjimkou. Athletic Bilbao před úterním zápasem Ligy mistrů na Slavii v dějišti utkání rovněž netrénovalo. To samé před dvěma týdny Arsenal. Ale tam šlo o jejich volbu. V Edenu den před zápasem kluby absolvovaly jen tiskové konference.
Ve čtvrtek ve Varšavě na sebe narazí týmy, které v Konferenční lize zůstávají za očekáváním. Legia má ze tří zápasů tři body za výhru nad Šachtarem. I když podle rozpisu byla hostujícím týmem, hrálo se v Krakově, kde měla takřka domácí prostředí. Na úvod soutěže podlehla doma 0:1 Samsunsporu a naposled v Celje 1:2.
Mnohem hůř je na tom v polské lize, po víkendové remíze s Lechií Gdaňsk se propadla až na 12. místo a od sestupových příček ji dělí jen dva body.
Opustí stálice Sadílek v zimě Spartu? Zajímají se prý české kluby i jeden z Polska
Sparta sice v české nejvyšší soutěže neživoří, je druhá, ale v pohárech je na tom jen nepatrně lépe než Legia. Po vítězství nad Shamrockem (4:1) podlehla ve zvláštních podmínkách v Rijece (0:1) a poté doma remizovala bez branek s Rakówem Čenstochová.
Obě mužstva tak potřebují nutně body, aby mohla reálně myslet na postup do vyřazovací fáze.
Legii po Spartě čekají duely v Arménii proti Noahu a doma s Lincolnem, outsiderem z Gibraltaru. Sparta to má složitější, za dva týdny cestuje do Craiovy a podzim končí s Abeerdenem. Na postup mezi čtyřiadvacet týmů bude zapotřebí aspoň sedm bodů.