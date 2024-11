Někdy to drhlo i za Priskeho, ale dřív Sparta zvládala porážky hned napravit

„To teď potřebujeme. Zvítězit, a to jakkoli. Nemusí to být 4:0, klidně se můžeme trápit, ale důležitá je výhra. Abychom to zlomili,“ prohlásil na tiskové konferenci Priskeho nástupce, tehdejší asistent, Lars Friis.

Moc dobře ví, o čem mluví, sám u týmu u zmíněného období byl.

Ale tentokrát ne a ne se ze šlamastyky vyhrabat. Sparta má už sedm porážek z dvanácti zápasů. Krize vyvrcholila úterním debaklem 0:6 s Atlétikem Madrid. Tým v křeči a klid se v takových situacích hledá jen velmi obtížně.

Vraťme se tedy o několik měsíců zpět. Třem vysokým březnovým porážkám předcházela bezbranková remíza v derby.

Liverpool byl vysněný soupeř pro souboj v osmifinále Evropské ligy, ale po prvním domácí porážce na tým padla deka. V zápase v Plzni chyběl zápal a mužstvo působilo vyčerpaně. „Tohle nebyla Sparta,“ lamentovali sparťané.

Odveta v Anglii přinesla debakl 1:6. Po těžkém období následoval domácí zápas s Hradcem.

Ani v něm to ale nebyl nijak oslnivý výkon. Priske do sestavy nasadil skoro to nejsilnější, co měl. A to přesto, že se hrálo jen tři dny po výprasku v Liverpoolu, kde od začátku nenaskočil Haraslín. Nakonec domácí zvítězili 2:1 po gólech Birmančeviče a Kuchty, u nějž se dlouho řešilo, jestli neskóroval z ofsajdu. Na bránu oba týmy vyslaly shodně šest střel, ale radovali se sparťané. Krize zažehnána, do následující reprezentační přestávky šla Sparta nakonec dobře naladěna.

Po ní zvládla duel v Budějovicích díky Birmančevičovi. Ani tam soupeře výrazně nepřehrála, ale neztratila. Od té doby až do konce sezony pokaždé, když přišla ztráta, dokázal tým hned příště zareagovat.

Tradiční sparťanské pozápasové kolečko také v Istanbulu po porážce s Galatasaray.

Po remíze s Mladou Boleslaví (1:1) otočil duel na Bohemians (3:1). Po bezgólovém nadstavbovém derby doma porazil Baník (2:1).

Podobně zapnout uměla Sparta za Priskeho éry i dřív. Když loni v srpnu hrála v Záhřebu, odjížděla s porážkou 1:3. Navázala vítězstvím nad Karvinou (3:1), kdy odpočívali Haraslín i Kuchta, kteří naskočili až z lavičky. Dvougólové manko v play off o Evropskou ligu ale dotahovala Sparta překvapivě s Olatunjim na hrotu a Kuchtou na křídle, což Priske vyzkoušel poprvé. Čerstvý Birmančevič naskočil až z lavičky. A Sparta zvítězila 4:1.

Na podzim 2023 se Sparta doma trápila s Rangers (0:0), načež překvapivě prohrála 1:3 v Boleslavi. Mimo byli zranění Haraslín a také kapitán Krejčí. Sparta obratem hrála pohár na Bohemians a zvítězila 2:1 díky gólům náhradníků Sejka a Ševčíka. Stejného soupeře pak doma porazila v lize 2:0 díky trefám Birmančeviče a Sadílka. V obou utkáních nastoupil v základu také odlišný útočník, Olatunjiho v ligovém zápase nahradil Kuchta.

Nedlouho poté přišla porážka 1:2 na Rangers, kde nastoupil opět Kuchta na křídle vedle Olatunjiho s Birmančevičem, gól pak dával střídající a už uzdravený Haraslín.

Hned poté hrála Sparta v těžkém utkání na Baníku. Pozměnila sestavu, na hrotu operoval Kuchta a vedle něj částečně odpočatí Haraslín s Birmančevičem, kteří se v předchozím utkání navzájem vystřídali. Gól dal Panák a Sparta zvítězila 1:0. V obraně byla jediná změna, Gomeze nahradil právě současný kapitán.

Sparťanský kouč Brian Priske v objetí s asistentem Larsem Friisem.

Ve zkratce. Priskemu se dařilo zastavovat výsledkové propady už v zárodcích. Záleželo mu navíc i na tom, aby navazující ligové zápasy po neúspěších v evropských pohárech „neobětoval“ kvůli slabší sestavě. Další příklad? Před odvetou s Galatasarayem po venkovní porážce 2:3 nasadil v mezičase do ligového utkání s Libercem (2:1) Haraslína i Birmančeviče vedle Olatunjiho. V odvetě pak zazářil odpočatý Kuchta, oba křídelníci se prostřídali navzájem, v základu začínal slovenský útočník.

Podobná rotace se na začátku současné sezony dařila i Friisovi. Po ojedinělých ztrátách s FCSB a se Slováckem sparťané vždy následně vyhráli, navíc nechávali opory odpočívat.

Začátek krize po porážce s Olomoucí (2:3), remíze ve Stuttgartu a prohře na Slavii (1:2), což byl pro mistra extra těžký program, ještě zachránilo vítězství nad Libercem (2:1).

Jenže ve chvíli, kdy se na Manchesteru City (0:5) zranil Haraslín, jako by se struktura týmu úplně rozsypala. Přišla porážka 0:1 v Plzni a po reakci v podobě pohárového vítězství nad druholigovým Brnem (4:0) následoval tvrdý domácí direkt od Baníku (1:3). Přibývala zranění, efektivní rotace přestala fungovat, ztráty se najednou začaly kupit, hráči postupně ztratili sebevědomí a Sparta aktuálně čeká na výhru už měsíc.

„Něco nám chybí, ale nevíme co. Musíme to najít, abychom se vrátili zpátky,“ líčil po úterním debaklu útočník Tuci. „Celkově je na nás ve Spartě velký tlak, což je normální, když jste v největším klubu v Česku,“ navázal obránce Wiesner. „Jak se z toho dostat? Bojovat. Držet se plánu, který trenéři nastaví. Věřit tomu a jít za tím. A hlavně bojovat.“

„Nejsme špatní fotbalisté. Nemáme špatný tým,“ opakoval Friis po víkendové remíze s Teplicemi.

Minulost napovídá, že ke vzkříšení mnohdy stačí jen málo. A nemusí to být vyloženě fotbalová lahůdka.