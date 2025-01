Startuje fotbalové jaro: Sparta jde na Inter, větší klub v Lize mistrů nepotkala

Zatím samá pozitiva. Tak hovoří o příchodu do Karviné fotbalista Samuel Šigut. Během zimní pauzy do slezského klubu přestoupil z Českých Budějovic. „Trenéři jsou super, tréninky kvalitní, všichni...

Lukakovi jsem dělal řidiče, parádní angažmá, vzpomíná Lecjaks na Anderlecht

Je to skoro patnáct let, co fotbalista Jan Lecjaks zamířil na roční hostování z plzeňské Viktorie do nejúspěšnějšího belgického celku v historii RSC Anderlecht. Tehdy devatenáctiletý obránce odehrál...