Vstříc čtvrté desítce zápasů a naději. Sparťané vyrazili tam, kde neprohráli

Sparťané se na pražském letišti chystají k cestě do Rotterdamu před zápasem s Feyenoordem. | foto: AC Sparta Praha

Může to být zápas, kterým Sparta zase zažehne naději.

Naději, že to se současným mužstvem není tak zlé, jak naznačily uplynulé dva a půl měsíce.

Naději, že v Lize mistrů ještě není odepsaná. Do hry o postup do vyřazovací fáze ji vrátí jen vítězství.

V tabulce Champions League je se čtyřmi body z pěti utkání osmadvacátá. Feyenoordu se sedmi body patří jedenadvacátá pozice. Do play off půjde čtyřiadvacet klubů a k postupu by podle propočtů mohlo stačit deset bodů.

Feyenoord vs Sparta výkop: středa 21.00 rozhodčí: Stieler - Beitinger, Borsch (všichni Německo)

Spartu v lednu čekají ještě duely s druhým Interem Milán a šestým Leverkusenem. Feyenoord bude hrát s Bayernem a s Lille.

„Se Spartou to je velký a hodně důležitý zápas,“ prohlásil Priske pro nizozemská média.

Ve svých domácích soutěžích jsou na tom oba kluby podobně. Feyenoord ze čtvrté pozice ztrácí na vedoucí Eindhoven deset bodů, ale Utrecht s Ajaxem jsou na dohled. Priske po hodně rozpačitém úvodu upravil své oblíbené rozestavení ze Sparty a z 3-4-3 přešel na 4-3-3, přičemž levý obránce hraje hodně ofenzivně jako falešná desítka.

O víkendu vyhrál ve Waalwijku 3:2, ale Priske byl s výkonem hodně nespokojený. „Herně to bylo asi nejhorší od chvíle, co jsem tady,“ řekl.

Spartě po mizerných výsledcích v říjnu a v listopadu utekla Slavia, šestnáctibodové manko se zdá být po polovině odehraných zápasů už neřešitelné. Od druhé Plzně ji dělí dvě vítězství.

„Soustředit bychom se teď měli hlavně na českou ligu. Je úplně jiná než Liga mistrů. Potřebujeme aspoň jednou vyhrát,“ říkal sparťanský kouč Lars Friis před dvěma týdny, když jeho tým prohrál s Atlétikem Madrid 0:6.

Od té doby sparťané zpackali duel na Dukle (1:1), ale pak porazili Karvinou (4:1) a naposled vydřeli výhru 1:0 nad Bohemians. Před soubojem v Rotterdamu to může být vítaná psychická pomoc.

Zápasy Sparty na podzim Chance liga: 18 zápasů, 10 výher, 4 remízy, 4 prohry, skóre 33:21, 34 bodů Kvalifikace o Ligu mistrů: 6 zápasů, 5 výher, 1 remíza, skóre 14:5 Liga mistrů: 5 zápasů, 1 výhra, 1 remíza, 3 prohry, skóre 5:14, 4 body Mol Cup: 1 výhra

Sparťané jsou kompletní až na dlouhodobé marody Imanola, Preciada a Haraslína, jenž si svalové zranění před dvěma týdny obnovil.

Když se na stadionu De Kuip představili naposledy, v létě 2012 v předkole Evropské ligy tam remizovali 2:2, přestože vedli 2:0. Na podzim 2001 v základní skupině Ligy mistrů dobře rozehraný duel k vítězství 2:0 dotáhli. Doma pokaždé Feyenoord porazili (2:0 a 4:0).

Soupeřem jiného českého týmu byl Feyenoord nedávno. Nejdřív na podzim 2021 v základní skupině Konferenční ligy hrál se Slavií 2:2 a 2:1. Oba týmy na sebe narazily ještě na jaře 2022 ve čtvrtfinále, po remíze 3:3 v Rotterdamu odvetu v Praze vyhrál nizozemský tým 3:1. Došel až do finále, v němž v Tiraně podlehl AS Řím.

Na stejného protivníka nestačil o rok později ve čtvrtfinále Evropské ligy. V minulém ročníku jako domácí šampion hrál Ligu mistrů, z ní se propadl do Evropské ligy, kde ho zastavil opět AS Řím. Nyní má jistotu, že v současné sezoně na klub z italského hlavního města v pohárech nenarazí. Středeční souboj se Spartou má být pro Feyenoord prostředkem k tomu, aby počtvrté za sebou v play off evropských pohárů nechyběl.

Proti Spartě budou domácí postrádat švýcarského křídelníka Jordana Lotombu, který před deseti dny utrpěl zlomeninu nohy. Hrát nebude ani argentinský útočník Julián Carranza.

Po zranění se do plného tréninku zapojil Ibrahim Osman. Další hráči Quilindschy Hartman, Ayase Ueda, Hugo Bueno a Jeyland Mitchell, kteří měli zdravotní potíže, zcela fit ještě nejsou.