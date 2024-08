O Ligu mistrů i s Panákem. Sparťany čeká v Bukurešti pořádné horko

Kapitán týmu a stoper je ve výpravě do Bukurešti vítaným povzbuzením.

Mimo hru byl Panák víc než tři týdny, 19. července odehrál úvodní utkání sezony proti Pardubicím a od té doby léčil nespecifikované zranění.

Zmeškal šest zápasů, tři v domácí nejvyšší soutěži a tři v kvalifikaci o Champions League.

Jeho spoluhráči je vyhráli všechny právě až na úvodní duel třetího předkola proti FCSB, před týdnem v Praze to skončilo 1:1.

„Už v prvním zápase jsme viděli, že to nebude jednoduché. A v Bukurešti to bude ještě o krůček těžší. Ta atmosféra a domácí prostředí bude hrát v jejich prospěch,“ přemítal stoper Jaroslav Zelený.

FCSB – Sparta odveta 3. předkola Ligy mistrů výkop: 20.30

první zápas: 1:1

rozhodčí: Krogh – Rasmussen, Bramsen Absence Sparty: Imanol, Suchomel (oba zranění, Mejdr Kdo to vysílá: Nova Sport a Betano jednají s rumunským klubem o zakoupení televizních práv.

Do poslední fáze kvalifikace o Ligu mistrů postoupí vítěz. Když zápas v základní hrací době skončí remízou, následuje prodloužení, případně penaltový rozstřel.

„Věřil jsem, že doma uhrajeme lepší výsledek. Aspoň, že se nám podařilo vyrovnat. Protože odletět tam s porážkou... Takhle je to pořád padesát na padesát. Věřím, že to zvládneme,“ řekl Zelený.

Před týdnem na Letné stejně jako Panák sledoval zápas z tribuny, protože měl drobné zdravotní potíže. Pro odvetu může trenér Lars Friis do stoperské trojice vybírat z víc možností. Vitík, Ross a Zelený byli v sobotu u vítězství 2:1 na Bohemians. Připravení nebyli Panák a Sörensen. „Asger bude v pořádku,“ podotkl kouč po zápase na tiskovce.

Naopak do Bukurešti neodcestoval španělský levý obránce Imanol, který odnesl zraněním kolene souboj s Kadlecem z Bohemians.

Spartu čeká v Rumunsku další z klíčových zápasů léta. Že si v druhém předkole s irským Shramrockem Rovers poradí, tak čekalo. Favoritem byla i proti FCSB, což ale v prvním zápase doma nepotvrdila.

„Měli jsme příliš jednoduchých ztrát, kazili jsme snadné přihrávky. To musíme zlepšit. Oni byli na nás o něco lépe připravení než soupeři v lize. Presink spouštěli líp, pak si odpočinuli a my se do nich neuměli tak dobře dostat. Musíme být silnější s balonem a občas hru zjednodušit, abychom je rozběhali,“ přemítal Zelený.

Co se stane, když Sparta v Bukurešti uspěje?

Postup přes rumunského šampiona by pak otevřel další významné možnosti. Dál by žil sen o Lize mistrů, v níž Sparta byla naposled na podzim 2005.

V následném play off by narazila na úspěšnějšího z dvojice Malmö - PAOK Soluň, první zápas ve Švédsku skončil 2:2.

„Tlak vnímáme. Ale přijde mi podobný jako v lize. Poslední dva roky jsme si nastavili úroveň opravdu vysoko a musíme zvládat každý zápas,“ zdůraznil Zelený.

Radost fotbalistů FCSB z gólu proti Spartě.

„Loni jsme byli s Kodaní ve stejné situaci. Vypadli jsme, pak to po prvním zápase s Dinamem Záhřeb růžově taky nevypadalo, ale nakonec jsme to zvládli. Ano, v Rumunsku je to velmi důležitý zápas, ale my chceme zvládnout každý.“

Účast v závěrečném předkole už je také významně oceněna finančně, každý z vyřazených sedmi klubů by obdržel bolestné 4,28 milionu eur, v přepočtu víc než sto milionů korun. A přesunul by se do základní fáze Evropské ligy.

Co se stane, když Sparta v Bukurešti neuspěje?

Vyřazení s FCSB by hodně bolelo. Sparta by se přesunula do závěrečné fáze kvalifikace Evropské ligy, kde by na ni čekal LASK Linec, třetí tým posledního ročníku rakouské ligy.

S ním by bojovala o účast v pohárové soutěži číslo dvě. Pokud by neuspěla, zbyla by na ni jen Konferenční liga, pohárová soutěž až číslo tři. Tu už mají sparťané jistou od chvíle, kdy vyřadili Shamrock.

V Bukurešti je výkop naplánován na 21.30 místního času, v Česku tou dobou bude o hodinu méně, ale i tak podle předpovědi má být kolem třiceti stupňů. „Počasí nebude příjemné, ale pro oba týmy to je stejné,“ poznamenal Zelený.

Nejen kvůli počasí bude sparťanům pořádně horko. Hráči FCSB jistě svůj výkon z Prahy ještě pozvednou a místní fanoušci slibují, že vytvoří pekelnou atmosféru. Na nedávno zrekonstruovaný Stadion Steaua se jich vejde lehce přes třicet tisíc diváků.