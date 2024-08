Vyřaďte Spartu a zvýším platy, slíbil Becali z FCSB. Kvůli posile vyškrtl hráče

Vycítil šanci, že by se jeho tým přiblížil vysněným bonusům za postup do základní fáze, přestože sám utratí spoustu peněz za novou posilu Florina Tanaseho, rumunského univerzála ze saúdskoarabského Al Akhdoud, který se do klubu vrátil po dvou letech.

„Budu mu platit 29 tisíc eur měsíčně (asi 730 tisíc korun), plus samozřejmě bonusy. Ale to nikomu říkat nemusím. Udělal jsem, co jsem slíbil. Teď podepisuje smlouvu. Bum, hotovo. Díky němu teď vyděláme víc peněz. A když já vydělám, vy vyděláte,“ popisoval Becali pro rumunský web Fanatik.

Nedivte se, pokud vám podobné rozhodování od stolu přijde šílené. V FCSB zkrátka vládne on a všichni ostatní poslouchají.

Informaci o bonusech pro další fotbalisty citoval jako první český portál inFotbal, který zároveň přidává, že by se měly vybraným hráčům zvýšit platy až o 50 procent.

„Jedná se o kapitána Olarua, Lixandrua a Cretua,“ přibližuje rumunský web. Tedy hráče, kteří jsou podle Becaliho klíčoví.

Norský sudí Rohlt Saggi uděluje žlutou kartu Valentinu Cretuovi z FCSB během utkání se Spartou.

„Gigi je velmi nadšený. Ve čtvrtek jsme hráli tak dobře, tak proč bychom nemohli postoupit?“ řekl sportovní ředitel FCSB Mihai Stoica webu PrimaSport.

Tanase ještě na soupisce nefiguruje, protože se uzavírá vždy před startem jednotlivých předkol. I tak ale věří, že si v milionářské soutěži zahraje: „Jsem přesvědčený, že postoupíme. Díky našim fanouškům se určitě dostaneme až do Ligy mistrů!“

Ve smlouvě má mimochodem zajímavou klauzuli. Klub může kdykoli opustit, ale v tu chvíli by musel vrátit Becalimu všechny vydělané peníze.

Aby se do týmu vešel, musí soupisku opustit Ionut Pantiru. Skoro tři roky ho pravidelně sužovala zranění a teď se dozvěděl, že už se do týmu nedostane. Zůstat může maximálně na zápasy rumunského poháru, který však v zemi tolik pozornosti nedostává.

„Nemáme místo,“ okomentoval suše Becali.

Pantiru pak na sociálních sítích zveřejnil vzkaz, který tamní novináři označují za kletbu: „Nikdy nevíte, co pro nás Bůh chystá. Stačí jen věřit.“

„Je opravdu nespokojený s šéfovým rozhodnutím. Teď mu zbývá jen doufat, že se do týmu vrátí,“ píše rumunský ProSport.

Ale proč by ne. U Becaliho zkrátka nikdy nevíte.