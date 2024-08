Na neoblíbeného soupeře bez Panáka. Sparta jde do další bitvy o Ligu mistrů

Shamrock Rovers v předchozí fázi kvalifikaci byl na rozjezd. FCSB už je mnohem větší síla.

Rumunský mistr, byť se mu v nové sezoně v domácí soutěži zatím nedaří – dva body ze tří zápasů za remízy. Víkendové ligové utkání si klub odložil.

„I my máme v české lize tu možnost, ale radši jsme chtěli zůstat v zápasovém rytmu,“ poznamenal sparťanský kouč Lars Friis.

Sparta – FCSB úvodní zápas 3. předkola v úterý od 20:00 ONLINE

V kvalifikaci o postup do Champions League FCSB vyřadil jasně sanmarinský Virtus a naposled díky gólu v poslední minutě překonal i Maccabi Tel Aviv. Navíc před měsícem vyhrál domácí Superpohár.

„Mají ofenzivně laděný a dobře poskládaný tým, jasně stanovené principy hry. Jsou velmi aktivní v držení míče, ale dokážou být i nebezpeční v protiútocích. Vepředu mají velmi rychlé hráče. Nebude to lehké,“ varuje sparťanský kouč.

„Je to nejlepší rumunský tým, který v tamní lize hraje nejlepší fotbal. Jen v úvodu sezony neměli štěstí, dostali góly, které nemuseli,“ podotkl Friis.

I tak je Sparta podle bookmakerů favoritem. Dřív však ve vzájemných zápasech nebyla.

Když se oba kluby potkaly před osmi lety, FCSB hrál ještě pod názvem Steaua Bukurešť. Po domácí remíze 1:1 sparťané v odvetě podlehli 0:2. Všechny tři branky soupeře dal jistý Nicolae Stanciu...

Na podzim 1988 Steaua patřila k nejlepším klubům v Evropě a na Letné triumfovala 5:1. Tenkrát na Letné řádili vycházející hvězdy Lacatus a Hagi, kteří dali po dvou brankách. Odveta, která byla jen formalitou, skončila 2:2.

Rumunský fotbalista Steauy Nicolae Stanciu se chrání míč před Martinem Frýdkem ze Sparty.

Pod názvem FCSB působí klub od roku 2017 a letos poprvé po devíti letech získal titul, celkově sedmadvacátý.

V kádru převažují domácí hráči, patří do něj také dva Ghaňané, Kamerunec, Francouz, Jihoafričan, Brazilec, Belgičan, Černohorec a hráč z Beninu.

Brankářská jednička Stefan Tarnovanu, kapitán Darius Olaru a jeho zástupce Adrian Sut byli s rumunskou reprezentací na nedávném Euro. Útočník Florinel Coman, který na šampionátu proti Ukrajině a Slovensku naskočil v základní sestavě, před pár dny přestoupil do Saúdské Arábie.

„Olaru je pro ně klíčovým hráčem. Nejen že akce rozjíždí, ale často je i zakončuje,“ podotkl Friis.

To Sparta svého kapitána pořád nemá. Filip Panák od úvodního duelu sezony proti Pardubicím nenastoupil.

„Sice jsem vám před týdnem říkal, že už bude v pátek na Duklu, ale nechceme nic uspěchat. Není to tak zásadní problém, ale mohl by mít dalekosáhlý dopad. Do zatížení se vrací postupně, plán jeho návratu jsme museli trochu změnit,“ řekl Friis.

Všichni ostatní hráči jsou k dispozici.

V Lize mistrů byla Sparta naposledy na podzim 2005. Od té doby o ni bojovala devětkrát. Pokaždé neúspěšně. Naposled loni svedla bitvu s FC Kodaň, pozdějším osmifinalistou soutěže.

Aby devatenáctileté čekání skončilo, musí sparťané vyřadit ještě dva protivníky. Když porazí FCSB, narazí na vítěze duelu Malmö – PAOK Soluň.

„Není moc času myslet na to, co by nás mohlo potkat. Soustředíme se jen na FCSB. I když minulá sezona v pohárech byla pro nás skvělá, tak víme, že nám něco chybělo. Máme extra motivaci, abychom se do Ligy mistrů dostali,“ prohlásil záložník Qazim Laci.