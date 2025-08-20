Sparta - FC Riga: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Fotbalisté Sparty mají blízko účast v ligové fázi Konferenční ligy. V play off se však musejí vypořádat s lotyšským FC Riga. Ve čtvrtek začnou na domácím hřišti. Kdy a kde můžete první utkání sledovat živě?
Hráči Sparty slaví gól v utkání s Araratem.

Hráči Sparty slaví gól v utkání s Araratem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér Sparty Brian Priske během utkání s Araratem.
Trenér Sparty Brian Priske povzbuzuje střídajícího Lukáše Haraslína.
Veljko Brirmančevič před brankářem Brunem Pintou.
Veljko Birmančevič a Joao Querios bojují o míč.
Kde sledovat zápas Sparta – FC Riga živě?

První utkání play off Konferenční ligy vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Duel začíná ve čtvrtek 21.8. ve 20:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Sparta – FC Riga můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Sparta ve pátém kole domácí ligy v neděli zvítězila na hřišti Liberce 2:0.
  • FC Riga ve čtvrtfinále domácího poháru rozdrtil druholigový tým Riga Mariners 10:0.

Sparta – FC Riga:

Výkop: čtvrtek 21. srpna, 20:00.
Rozhodčí: Jorgji - Rexha, Cokaj (všichni Alb.) - Di Paolo (video, It.).

Předpokládané sestavy:
Sparta: Vindahl - Uchenna, Sörensen, Cobbaut - Kadeřábek, Kairinen, Kofod, Ryneš - Birmančevič, Haraslín - Kuchta.
Riga: Zviedris - Jurkovskis, Musah, Černomordijs, Ngom - Ankrah - Diop, Galo, Siqueira, Grimaldo - Ramires.

Absence: Cobbaut (zranění), Panák (není na soupisce + rekonvalescence), Preciado, Zelený (oba nejistý start) - nikdo.

Vizitka soupeře:

FC Riga

Rok založení:
Klubové barvy: modrá a bílá
Web: rigafc.lv
Největší úspěchy: 3x mistr ligy (2018-20), 2x vítěz domácího poháru (2018, 2023)
Stadion: Skonto (kapacita 8100 diváků)
Trenér: Adrián Guľa (Slovensko)
Současné opory: Krisjanis Zviedris, Antonijs Černomordijs, Reginaldo Ramires

Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech: dosud nehrály

Ostatní: klub vznikl v roce 2014 sloučením celků Caramba a Dinamo Riga, hned v první sezoně vyhrál druhou ligu a od té následující působí mezi domácí elitou; v předchozím ročníku obsadil potřetí za sebou druhé místo, v tom aktuálním se drží v čele (v Lotyšsku se hraje systémem jaro - podzim); od sezony 2018/19 hraje nepřetržitě evropské poháry, ale až dosud nikdy nepostoupil do hlavní fáze; v klubu působil i český záložník Jakub Hora

Zajímavosti před zápasem Sparta – FC Riga:

  • Sparta zvládla v pohárech 6 předkol za sebou
  • Sparta vyhrála v pohárech 3x po sobě
  • Sparta v této sezoně v obou domácích zápasech předkola Konferenční ligy zvítězila a dala při tom po 4 brankách
  • Sparta doma v předkolech pohárů 8x po sobě neprohrála (s FC Kodaň prohrála v kvalifikaci LM až na penalty)
  • Sparta v neděli v Liberci zvítězila 2:0 a vyhrála 7 soutěžních utkání po sobě
  • Sparta doma v soutěžním ročníku vyhrála všechny 4 zápasy a nastřílela v nich 12 gólů
  • Riga prohrála v pohárech jediný z posledních 4 duelů
  • Riga venku v pohárech nezvítězila 7x v řadě (z toho 6 proher)
  • Riga se ještě nikdy neprobojovala do hlavní fáze některé z pohárových soutěží, potřetí si nyní zahraje závěrečné předkolo, což je její dosavadní maximum
  • Riga prohrála jediný z posledních 28 soutěžních zápasů
  • Riga minule venku prohrála po 13 soutěžních duelech
  • trenér Rigy Guľa vedl v letech 2020 až 2021 Plzeň, u slovenské reprezentace do 21 let pod ním působil současný kapitán Sparty Haraslín

Guľa exkluzivně. O jednání s Rosickým i o Rize, proč dala Sparta přednost Priskemu?

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta obřím favoritem. Šance na úspěch lotyšského týmu považují bookmakeři za mizivé.

Sparta – FC Riga, 1. zápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,295,39,39
Kdo postoupí?Postup SpartyPostup Araratu
Kurzy1,076,09
Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Malmö - Olomouc: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce zabojují o postup do ligové fáze Evropské ligy. V play off předkola je čeká švédské Malmö. Kde můžete jejich první souboj sledovat živě i další informace najdete v přehledném...

20. srpna 2025  19:26

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

20. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  18:24

Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Ještě půl roku a sbohem Slavie. Řecký fotbalový reprezentant Christos Zafeiris přestupuje do PAOK Soluň, ale podzimní část sezony odehraje ještě v dresu českého šampiona na hostování. „Ano, nalezli...

20. srpna 2025  17:18

Slavia vítá posilu z druhé ligy. Zaujal ji senegalský obránce Mbodji z Jihlavy

V jihlavském dresu odehrál pouhých šest zápasů a už se stěhuje na jednu z největších adres v Česku. Ke slávistickým fotbalistům se přidává jedenadvacetiletý senegalský obránce Youssoupha Mbodji, ...

20. srpna 2025  17:11

Zkuste mého bratrance, je fakt dobrý! Jak si největší podfukář zahrál Premier League

Možná teď opravdu oslaví šedesátiny. A možná taky ne. Co vlastně můžete věřit člověku, který díky drzé lsti přes noc proklouzl z osmé ligy do Premier League a když všechno prasklo, vypařil se? Ali...

20. srpna 2025  16:33

Koště a lopata. Ústečtí fotbalisté vyrazí uklízet město. Do Mojžíře, směje se Čítek

Koště, nebo lopata? Když má fotbalový obránce Vojtěch Čítek říct, s čím mu to půjde lépe, vypálí: „Nohama!“ Teď však bude potřebovat i ruce, druholigový Viagem chce pomoct, aby město Ústí nad Labem...

20. srpna 2025  16:01

Celje - Baník: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou poslední překážku v boji o postup do ligové fáze Konferenční ligy. Soupeřem v play off mu je slovinský tým NK Celje. Kde můžete jejich první zápas sledovat živě v...

20. srpna 2025

Riga bude asi nejtěžší soupeř, tuší Priske. Kairinenův odchod nevyloučil

Momentálně táhnou sparťanští fotbalisté sérii sedmi vítězství a o víkendu se posunuli na první místo v tabulce. „Ale ještě jsme nic nevyhráli, nemáme trofej a nejsme ani v hlavní fázi Konferenční...

20. srpna 2025  14:59

Zkrat a tři góly za dvacet minut, Rangers pak vypískali. Katastrofa, soudí expert

Jestli jste tu hrubku viděli, možná se rozzuřeným fanouškům ani nedivíte. Nasser Djiga, stoper fotbalových Rangers, ukázkově vypustil souboj s útočníkem s tím, že pro míč už dobíhá brankář Jack...

20. srpna 2025  14:20

Isak dál bojuje s Newcastlem. Porušili jste slib, stěžuje si hráč. Klub ho prodat odmítá

Každé léto se někdo takový objeví. Hráč, co si chce za každou cenu vynutit přestup. Fotbalista, který se odmítá připojit ke spoluhráčům a týmu, kde má stále platný kontrakt. Letos trucuje Alexander...

20. srpna 2025  12:30

Tady je Teplický fotbalový kraj! Jak skláři (ne)vrátili šťouchanec Viagemu

Překreslete mapu republiky! Tedy tu fotbalovou. Prvoligové Teplice vymyslely pro své fanoušky modré tričko, na kterém je vyobrazený Teplický fotbalový kraj. Rozpíná se až za hranice Ústeckého kraje....

20. srpna 2025

