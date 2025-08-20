Kde sledovat zápas Sparta – FC Riga živě?
První utkání play off Konferenční ligy vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Duel začíná ve čtvrtek 21.8. ve 20:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Sparta – FC Riga můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání
- Sparta ve pátém kole domácí ligy v neděli zvítězila na hřišti Liberce 2:0.
- FC Riga ve čtvrtfinále domácího poháru rozdrtil druholigový tým Riga Mariners 10:0.
Sparta – FC Riga:
Výkop: čtvrtek 21. srpna, 20:00.
Předpokládané sestavy:
Absence: Cobbaut (zranění), Panák (není na soupisce + rekonvalescence), Preciado, Zelený (oba nejistý start) - nikdo.
Vizitka soupeře:
FC Riga
Rok založení:
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech: dosud nehrály
Ostatní: klub vznikl v roce 2014 sloučením celků Caramba a Dinamo Riga, hned v první sezoně vyhrál druhou ligu a od té následující působí mezi domácí elitou; v předchozím ročníku obsadil potřetí za sebou druhé místo, v tom aktuálním se drží v čele (v Lotyšsku se hraje systémem jaro - podzim); od sezony 2018/19 hraje nepřetržitě evropské poháry, ale až dosud nikdy nepostoupil do hlavní fáze; v klubu působil i český záložník Jakub Hora
Zajímavosti před zápasem Sparta – FC Riga:
- Sparta zvládla v pohárech 6 předkol za sebou
- Sparta vyhrála v pohárech 3x po sobě
- Sparta v této sezoně v obou domácích zápasech předkola Konferenční ligy zvítězila a dala při tom po 4 brankách
- Sparta doma v předkolech pohárů 8x po sobě neprohrála (s FC Kodaň prohrála v kvalifikaci LM až na penalty)
- Sparta v neděli v Liberci zvítězila 2:0 a vyhrála 7 soutěžních utkání po sobě
- Sparta doma v soutěžním ročníku vyhrála všechny 4 zápasy a nastřílela v nich 12 gólů
- Riga prohrála v pohárech jediný z posledních 4 duelů
- Riga venku v pohárech nezvítězila 7x v řadě (z toho 6 proher)
- Riga se ještě nikdy neprobojovala do hlavní fáze některé z pohárových soutěží, potřetí si nyní zahraje závěrečné předkolo, což je její dosavadní maximum
- Riga prohrála jediný z posledních 28 soutěžních zápasů
- Riga minule venku prohrála po 13 soutěžních duelech
- trenér Rigy Guľa vedl v letech 2020 až 2021 Plzeň, u slovenské reprezentace do 21 let pod ním působil současný kapitán Sparty Haraslín
|
Guľa exkluzivně. O jednání s Rosickým i o Rize, proč dala Sparta přednost Priskemu?
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta obřím favoritem. Šance na úspěch lotyšského týmu považují bookmakeři za mizivé.
|Sparta – FC Riga, 1. zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,29
|5,3
|9,39
|Kdo postoupí?
|Postup Sparty
|Postup Araratu
|Kurzy
|1,07
|6,09