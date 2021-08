Atraktivní a hratelný, říkají sparťané k losu. Věří si na postup

Lyon, Rangers a Bröndby Kodaň.

„Lyon je favorit, ale myslím si, že máme na to postoupit do další fáze Evropské ligy,“ řekl pro klubový web útočník Adam Hložek.

Sparťanský fotbalista Adam Hložek (vpravo) v akci během duelu s Rapidem Vídeň.

„Já si myslím, že máme zajímavé soupeře a zároveň je to pro nás hratelná skupina. Věřím tomu, že postoupíme do jarní části. Skupina je vyrovnaná, přesto věřím, že se dostaneme mezi první dva a postoupíme do dalších bojů Evropské ligy,“ poznamenal záložník Filip Souček.

Nadcházející ročník Evropské ligy bude jiný od předchozích, došlo ke snížení počtu účastníků z osmačtyřiceti na dvaatřicet. Z každé z osmi skupin do jarního vyřazovací fáze postoupí nejlepší dva, třetí tým bude bojovat o osmifinále Konferenční ligy proti jejím druhým týmům v pořadí.

Loni Sparta neměla na Lille ani na AC Milán, byť s nimi sehrála solidní zápasy. Dvakrát porazila Celtic a skončila třetí, po podzimu se tak s poháry loučila.

Letos by se chtěla poprat o druhou příčku, za favorizovaným Lyonem jsou šancí zbývajících účastníků skupiny A vyrovnané.

„Je to atraktivní skupina pro fanoušky. Týmy jsou velice kvalitní a zajímavé. Zápas ve Skotsku bude dobrá zkouška pro náš tým. S francouzskými celky nemáme za poslední dva roky dobrou bilanci. Na Bröndby bude dobrá atmosféra, ale je to tým naší velikosti. Myslím si, že do jarní fáze postoupíme i s osmi body,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Vizitky soupeřů OLYMPIQUE LYON

Rok založení: 1950

Klubové barvy: bílá, červená a modrá

Web: www.ol.fr

Největší úspěchy: 7x mistr ligy (2002-08), 5x vítěz Francouzského poháru (1964, 1967, 1973, 2008, 2012)

Stadion: Groupama (kapacita 59 186 diváků)

Trenér: Peter Bosz (Nizozemsko)

Současné opory: Anthony Lopes, Léo Dubois, Lucas Paquetá

Jeden z nejpopulárnějších francouzských klubů, v letech 2002 až 2008 vyhrál rekordních sedm titulů v řadě; za jeho vzestupem stojí podnikatel Jean-Michel Aulas, který klub koupil v roce 1987 a vybudoval z něj přední evropský tým; stabilní účastník evropských pohárů, loni v Lize mistrů podruhé postoupil až do semifinále; v Lyonu působil i útočník Milan Baroš. GLASGOW RANGERS

Rok založení: 1872

Klubové barvy: modrá, bílá a červená

Web: www.rangers.co.uk

Největší úspěchy: vítěz PVP 1972, finalista Poháru UEFA 2008; 55x mistr ligy (poprvé 1891, naposledy 2021), 33x vítěz Skotského poháru (naposledy 2009)

Stadion: Ibrox (kapacita 50 817 diváků)

Trenér: Steven Gerrard (Anglie)

Současné opory: James Tavernier, Connor Goldson, Alfredo Morelos

Jeden z nejstarších skotských celků, světový rekordman v počtu ligových titulů (55); slavný celek nikdy nesestoupil, ale v roce 2012 byl kvůli finančním problémům přeřazen do čtvrté ligy; mezi elitu se vrátil o čtyři roky později, v předchozí sezoně slavil první titul po deseti letech; po celém světě má přes 600 fanklubů BRÖNDBY KODAŇ

Rok založení: 1964

Klubové barvy: žlutá a modrá

Web: https://brondby.com

Největší úspěchy: 11x mistr ligy (1985, 1987-88, 1990-91, 1996-98, 2002, 2005, 2021), 7x vítěz domácího poháru (naposledy 2018)

Stadion: Bröndby (kapacita 23.400 diváků)

Trenér: Niels Frederiksen

Současné opory: Mads Hermansen, Andreas Maxsö, Mikael Uhre

S 11 ligovými tituly třetí nejúspěšnější dánský klub, hráli za něj i bratři Michael a Brian Laudrupové či Peter Schmeichel; maximem v evropských pohárech je semifinále Poháru UEFA v sezoně 1990/91; v předchozí sezoně Bröndby, za které hrál i útočník Jan Kliment, slavilo první titul po 16 letech.

„Ve Skotsku se nám loni dařilo. Zároveň už budou na stadionu fanoušci, takže to bude krásné. Ze čtvrtého koše Bröndby je podle mě přijatelný soupeř,“ řekl útočník Lukáš Juliš.

Přál si Celtic, kterému loni ve dvou zápasech dal pět branek.

„To už asi nezopakuju. Samozřejmě, ve fotbale se může stát všechno, ale byla by to velká náhoda,“ prohodil se smíchem.

„Rangers byli loni dál než Celtic. Titul vyhráli o hodně, a dokonce ani jednou neprohráli. Možná budou silnější, než byl loni Celtic. Věřím ale, že máme na to je porazit. Já se do Skotska těším, mě to tam baví.“

Na Rangers v jarním osmifinále narazila Slavia a především odveta v Glasgow přinesla sparťanským rivalům otřesné zážitky.

Těžké zranění brankáře Koláře, spoustu hrubých faulů, napadení stopera Kúdely, kterého domácí Kamara nařkl z rasismu a pak mu po zápase dal pěstí.

„Jako český tým to tam asi nebudeme mít jednoduché a čeká nás tam nejspíš válka,“ přemítal Juliš.

Loni se poháry hrály bez fanoušků, naopak letošní podzim čeká sparťany všude bouřlivá atmosféra.

„Lyon má krásný nový stadion, na Rangers bude bouřlivá atmosféra. Určitě se těším,“ podotkl Hložek.

V prvním domácím utkání však Sparta na podporu publika spoléhat nemůže, kvůli trestu za rasistické chování části publika v nedávném pohárovém utkání proti Monaku má tribuny zavřené.