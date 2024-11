Trapas. Sparta hnije. Co ještě přijde po historické pohárové ostudě?

Jak dlouho to takhle může jít dál? Moc dlouho už asi ne. A fotbalová Sparta tuší, že musí něco udělat. Buď v zimě pořádně říznout do leklého týmu. Nebo se rozloučit s trenérem Larsem Friisem. Pokud se nestane ani jedno, spasit ji může jen zázrak. A čekat na něj, to se nevyplácí.