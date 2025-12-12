Sparta kvůli mlze trčí v Craiově, nedělní liga s Libercem zatím ohrožena není

Dominik Duffek
  11:31
Od našeho zpravodaje v Rumunsku - Krátce po dvanácté hodině místního času přijeli sparťanští fotbalisté z hotelu, kde neplánovaně strávili další noc, na letiště v Craiově. Ale jistotu, že brzy poletí zpátky do Prahy, stále nemají. Hustá mlha od čtvrtečního večera, kdy v Konferenční lize Sparta porazila 2:1 místní Universitateu, nedovoluje strojům přistávat.
Což se nezměnilo.

Původní plán B byl, že sparťané odletí v pátek dopoledne poté, co letadlo původně odkloněné do Bukurešti bude moci v Craiově dosednout.

Jenže jeho cesta se kvůli nízké viditelnosti stále odkládala. Stejně jako lety komerčních společností, které se v průběhu dopoledne postupně rušily.

Co to pro Spartu znamená?

Směrem k dalšímu programu nic zásadního. Nedělní duel s Libercem, který se hraje od 18.30, ohrožený není. Sparta totiž splní lhůtu 72 hodin, jež musí uplynout podle pravidel LFA od pohárového utkání před dalším ligovým. Vzhledem k tomu, že se v Craiově dohrálo ve čtvrtek večer, se nuceně odkládat nemusí.

Sparťanům odsunuli let kvůli mlze. Žádný problém, v neděli jsme ready, hlásil Priske

Sparta by tedy musela oficiálně žádat, kdyby chtěla zápas přece jen přesunout. To je ale zatím nepravděpodobné.

Přesto je nejasné, jak a kdy se sparťané vrátí. Ve hře je i varianta, že by nejpozději ve dvě odpoledne odjeli do Bukurešti, kde by nasedli na ono čekající letadlo. Piloti smějí z Rumunska odletět do Prahy nejpozději v sedm, aby dodrželi maximální dobu své směny. To by znamenalo návrat nejdřív v osm, protože v Praze je o hodinu méně.

„Jen to trochu pozmění program, ale přizpůsobíme se tomu. I o tom fotbal je. Musíte být připraveni na všechno, co se na hřišti stane, co provede protivník, co udělá rozhodčí, nebo váš vlastní tým. Musíte být připraveni i na změny a tohle se právě teď stalo. Můžu vám slíbit, že v neděli v 18:30 bude 11 hráčů připraveno získat tři body,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske, když se po čtvrtečním zápase dozvěděl o zdržení.

To se ale zřejmě ještě protáhne.

Jo, jsem hrdina. Sparťan Ryneš o gólovém půstu, mentalitě i triumfu v Craiově
5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 5 4 1 0 8:4 13
2. Šachtar DoněckŠachtar 5 4 0 1 10:5 12
3. Raków ČenstochováRaków 5 3 2 0 8:2 11
4. AEK AtényAEK Atény 5 3 1 1 11:5 10
5. SamsunsporSamsunspor 5 3 1 1 10:4 10
6. AC Sparta PrahaSparta 5 3 1 1 7:3 10
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 5 3 1 1 10:7 10
8. MohučMohuč 5 3 1 1 5:3 10
9. Crystal PalaceCrystal Palace 5 3 0 2 9:4 9
10. AEK LarnakaLarnaka 5 2 3 0 6:1 9
11. FiorentinaFiorentina 5 3 0 2 8:4 9
12. NK CeljeCelje 5 3 0 2 8:7 9
13. AZ AlkmaarAlkmaar 5 3 0 2 7:7 9
14. HNK RijekaRijeka 5 2 2 1 5:2 8
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 5 2 2 1 5:3 8
16. FC Lausanne-SportLausanne 5 2 2 1 5:3 8
17. Noah ArmavirFC Noah 5 2 2 1 6:5 8
18. Jagiellonia BělostokBělostok 5 2 2 1 5:4 8
19. KF DritaDrita 5 2 2 1 4:5 8
20. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 5 2 1 2 10:7 7
21. Škendija TetovoŠkendija 5 2 1 2 4:4 7
22. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 2 1 2 6:7 7
23. Universitatea CraiovaU Craiova 5 2 1 2 4:5 7
24. Lincoln Red ImpsLincoln 5 2 1 2 6:11 7
25. Kuopion PalloseuraKuopio 5 1 3 1 4:3 6
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 5 2 0 3 7:9 6
27. BreidablikBreidablik 5 1 2 2 5:8 5
28. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 5 1 0 4 7:9 3
29. BK HäckenHäcken 5 0 3 2 5:7 3
30. Legia VaršavaLegia 5 1 0 4 4:7 3
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 5 1 0 4 4:9 3
32. Hamrun Spartan FCHamrun 5 1 0 4 3:8 3
33. Aberdeen FCAberdeen 5 0 2 3 3:11 2
34. Shelbourne FCShelbourne 5 0 1 4 0:7 1
35. Shamrock RoversShamrock 5 0 1 4 4:12 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 5 0 0 5 2:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

Sparta kvůli mlze trčí v Craiově, nedělní liga s Libercem zatím ohrožena není

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Krátce po dvanácté hodině místního času přijeli sparťanští fotbalisté z hotelu, kde neplánovaně strávili další noc, na letiště v Craiově. Ale jistotu, že brzy poletí zpátky do Prahy, stále nemají....

12. prosince 2025  11:31

Trenér Weiss naznačil možný konec ve Slovanu: Jestli je problém ve mně, odejdu

Vladimír Weiss starší, trenér fotbalistů Slovanu Bratislava.

Trenér Vladimír Weiss připustil, že by mohl skončit na lavičce fotbalistů Slovanu Bratislava. Rozhodne se po rozhovoru s majitelem klubu Ivanem Kmotríkem starším, uvedl jednašedesátiletý kouč poté,...

12. prosince 2025  11:14

Pořád jsem hlavně fanoušek, konkurenci vůbec neřeším, říká pardubický Řezníček

Pardubický Jan Řezníček (vlevo) a Ebrima Singhateh z Karviné

Fotbalisté Pardubic byli v posledních měsících zvyklí hlavně na to, že během týdne si u videa rozebírali především vlastní chyby a špatné výsledky. Aktuální situace je však zcela odlišná. Východočeši...

12. prosince 2025  10:22

Jedeme zpět s ostudou, netajil Vašulín po prohře Sigmy na Gibraltaru

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Od našeho zpravodaje na Gibraltaru Povedených osm minut stačilo olomouckým fotbalistům k získání zdánlivého klidu, když se po zranění se vracející Daniel Vašulín napřáhl na hranici šestnáctky a s pomocí teče o patu obránce poslal míč...

12. prosince 2025  7:40

Ukázali jsme charakter, chválil Hyský. Druhá žlutá pro Jemelku byla přísná

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Panathinaikosu.

Při svém druhém venkovním zápase v Evropské lize plzeňské fotbalisty k výhře nedovedl. Ale remízy 0:0 na půdě Panathinaikosu si vzhledem k dlouhému početnímu oslabení cenil. „Hráče musím pochválit,...

12. prosince 2025  7:15

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

11. prosince 2025  19:50,  aktualizováno  23:32

Šulc svým gólem rozhodl o výhře Lyonu, Horníček vychytal vítězství pro Bragu

Pavel Šulc z Lyonu skóruje proti Go Ahead Eagles.

Fotbalisté Lyonu zvítězili v 6. kole Evropské ligy nad Deventerem 2:1 a udrželi si vedení v tabulce. Zápas rozhodl už v 11. minutě Pavel Šulc svým premiérovým gólem v této soutěži. Lukáš Horníček...

11. prosince 2025  23:29

Sparťanům odsunuli let kvůli mlze. Žádný problém, v neděli jsme ready, hlásil Priske

Sparťanský trenér Brian Priske slaví s fanoušky vítězství v Konferenční lize v...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Když přicházel Brian Priske na tiskovou konferenci, ještě potvrzenou informaci neslyšel. Špitl mu ji až vedle sedící mluvčí: Sparťanští fotbalisté neodletí z rumunské Craiovy hned po zápase (2:1),...

11. prosince 2025  23:01

Lincoln - Olomouc 2:1, prohra s outsiderem komplikuje boj o postup

Jáchym Šíp ze Sigmy Olomouc proniká obranou Lincolnu Red Imps při utkání...

Olomoučtí fotbalisté odlétají z Gibraltaru s pachutí. Prohra 1:2 s domácím Lincolnem jim notně zkomplikovala boj o postup do jarní fáze Konferenční ligy. Český favorit v utkání vedl po rychlé brance...

11. prosince 2025  22:58

Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Dritou

Fotbalisté Alkmaaru si užívají výhru nad Dritou. S číslem 33 tleská i Matěj Šín.

Střídající český záložník Matěj Šín pomohl fotbalistům Alkmaaru k venkovní výhře 3:0 nad kosovskou Dritou v 5. kole Konferenční ligy. Zápas řídili čeští rozhodčí pod vedením hlavního Dalibora...

11. prosince 2025  22:07

Jo, jsem hrdina. Sparťan Ryneš o gólovém půstu, mentalitě i triumfu v Craiově

Sparťanský obránce Matěj Ryneš (vpravo) a Lyes Houri z Craiovy v souboji o...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Proč skromnost, když důležitý zápas rozhodnete minutu před koncem. „Já a hrdina? No, vlastně proč ne. Jo, trochu se tak cítím,“ říkal s úsměvem Matěj Ryneš, krajní záložník sparťanských fotbalistů.

11. prosince 2025  21:59

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

11. prosince 2025  20:34,  aktualizováno  20:42

