Což se nezměnilo.
Původní plán B byl, že sparťané odletí v pátek dopoledne poté, co letadlo původně odkloněné do Bukurešti bude moci v Craiově dosednout.
Jenže jeho cesta se kvůli nízké viditelnosti stále odkládala. Stejně jako lety komerčních společností, které se v průběhu dopoledne postupně rušily.
Co to pro Spartu znamená?
Směrem k dalšímu programu nic zásadního. Nedělní duel s Libercem, který se hraje od 18.30, ohrožený není. Sparta totiž splní lhůtu 72 hodin, jež musí uplynout podle pravidel LFA od pohárového utkání před dalším ligovým. Vzhledem k tomu, že se v Craiově dohrálo ve čtvrtek večer, se nuceně odkládat nemusí.
Sparta by tedy musela oficiálně žádat, kdyby chtěla zápas přece jen přesunout. To je ale zatím nepravděpodobné.
Přesto je nejasné, jak a kdy se sparťané vrátí. Ve hře je i varianta, že by nejpozději ve dvě odpoledne odjeli do Bukurešti, kde by nasedli na ono čekající letadlo. Piloti smějí z Rumunska odletět do Prahy nejpozději v sedm, aby dodrželi maximální dobu své směny. To by znamenalo návrat nejdřív v osm, protože v Praze je o hodinu méně.
„Jen to trochu pozmění program, ale přizpůsobíme se tomu. I o tom fotbal je. Musíte být připraveni na všechno, co se na hřišti stane, co provede protivník, co udělá rozhodčí, nebo váš vlastní tým. Musíte být připraveni i na změny a tohle se právě teď stalo. Můžu vám slíbit, že v neděli v 18:30 bude 11 hráčů připraveno získat tři body,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske, když se po čtvrtečním zápase dozvěděl o zdržení.
To se ale zřejmě ještě protáhne.
