Sparťanům odsunuli let kvůli mlze. Žádný problém, v neděli jsme ready, hlásil Priske

Na závěr opět odrážel množství dotazů od rumunských novinářů včetně toho, jestli drinky po zápase platí on nebo střelec Albion Rrahmani.
„Nevím nic o tom, že bychom šli pít,“ kroutil hlavou Priske.
Místní nezapomněli ani na dotaz, který padl ve středu: „Opravdu jste hráli tak dobře, jak mluvíte,“ což kouč už jen s úsměvem přešel.
Vítězství 2:1 nad Craiovou v Konferenční lize, které v závěru zajistil Matěj Ryneš, posouvá Spartu na postupové příčky a také do boje o nejlepší osmičku.
Jo, jsem hrdina. Sparťan Ryneš o gólovém půstu, mentalitě i triumfu v Craiově
Jak byste zápas zhodnotil?
Celkem pěkně, protože jsme hráli venku proti složitému soupeři a na nepříjemném stadionu. Na evropské poměry to byl dobrý výkon, mohli jsme dát možná více gólů v první půli. Pak přišla hloupá penalta, další šance, ale dobře jsme bránili, soupeř celkově moc příležitostí neměl. Musím pochválit hráče za to, že i po vyrovnávací trefě zůstali klidní a psychicky v zápase. Díky tomu máme šanci bojovat o top 8.
Opět jste trefili vítězný gól až v závěru. Co vám to o týmu prozradí?
Je to určitě hodně pozitivní, že hráči dál věřili. Ten vyrovnávací gól byl fakt trochu nečekaný, protože jsme měli všechno pod kontrolou. A najednou takový šok z dálky, stadion začne řádit, ale kluky to nerozhodilo. Pomohli nám i střídající včetně Garanga Kuola a jsem rád, že se pak Matěj prosadil. Něco to vypovídá o mentalitě, což v těhle zápasech pak vyniká.
Většinu podzimu řešíme sparťanské trápení venku, ale teď jste u soupeřů vyhráli už popáté v řadě. Co se zlomilo?
To je správná otázka, jen nevím, jestli na ní mám teď dostatečnou odpověď, protože těch zápasů jsme za poslední měsíce odehráli fakt hodně. Bylo by krásné, kdyby nám vyšel i jeden z posledních domácích zápasů, třeba ten s Teplicemi nebo Pardubicemi, ale to je fotbal. Klukům se teď venku daří, našli pevnou zem, od které se odrazili a v defenzivě podávají solidní výkony.
Ta vás těší nejvíc?
Kromě penalty neměl soupeř příliš vysoké xG (metriku očekávaných gólů) a my jsme chytře využili naše šance a dali dva pěkné góly. Měli jsme i další velké příležitosti klidně na třetí nebo čtvrtý. Prostě chceme vítězit v každém zápase, ať je to, kde je, nicméně hráčům určitě patří pochvala, že se nám najednou venku tak daří.
Na druhou stranu doma to zase nejde. Jako by vám šlo naráz jen jedno, nebo druhé. Co teď, když vás čekají hned dva zápasy na Letné za sebou?
Šest bodů, tři v lize a tři v Evropě. Musíme podat dva velmi jisté výkony a ten první už v neděli. Už teď je celkem pozdě, takže budeme potřebovat energii, plnou Letnou, která bude kluky podporovat nehledě na to, co se v tom zápase stane. Čeká nás, a vy to moc dobře víte z české ligy, velmi těžký soupeř, který nedostal moc gólů a hodně jich dává. S Libercem to bude odlišný zápas než ten s Pardubicemi nebo Teplicemi, ale bude tvrdý. A my musíme být připravení.
Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu
Jak byste se cítil, kdybyste nakonec nevyhráli? Zápas jste kontrolovali a najednou přišla nečekaná facka.
Asi bych řekl, že kdybychom remizovali, štvalo by mě to, protože jsme odehráli zápas, který jsme si zasloužili vyhrát. Jasně, dostali jsme gól v závěru a čelili penaltě, ale byli jsme v mnoha ohledech lepším týmem, který si na těžkém prostředí vybojoval spoustu šancí. Když vedete 1:0, chcete prostě vyhrát, a proto jsem tak šťastný, že to kluci zvládli a nenechali soupeře zápas zvrátit.
Ukazuje to, že se v přístupu k zápasům konečně blíží vámi často zmiňovaná konzistence?
Ano, to by bylo skvělé. Cítil jsem, že po gólu na 2:1 jsou všichni připravení se podpořit a hecovat. Týmového ducha prostě potřebujeme. Jasně, vždycky budou někteří hráči zklamaní, když nehrají, ale nakonec potřebujeme všichni bojovat bez ohledu na to, kdo a kolik toho odehraje. Je normální, že pár měsíců trvá každému týmu, než tuhle energii přetaví v tu, která vyhrává zápasy.
Když jste před utkáním viděli na stadionu hustou mlhu, nebáli jste se, že utkání se nedohraje jako v Rijece?
Tam to bylo jiné, spíš nás děsil déšť. Hřiště tentokrát vypadalo dobře, rozhodčí nepochybovali, že se hrát bude. Ale je fakt, že naše letošní cesta Evropou je hodně zajímavá; deště, bouřky, sníh... Ale znovu řeknu, že můžu jen chválit kluky za to, že je nic z toho nerozhodilo a posbírali nějaké body, díky čemuž teď můžeme příští týden proti Aberdeenu hrát o nejlepší osmičku.