Sparťanům odsunuli let kvůli mlze. Žádný problém, v neděli jsme ready, hlásil Priske

Dominik Duffek
  23:01
Od našeho zpravodaje v Rumunsku - Když přicházel Brian Priske na tiskovou konferenci, ještě potvrzenou informaci neslyšel. Špitl mu ji až vedle sedící mluvčí: Sparťanští fotbalisté neodletí z rumunské Craiovy hned po zápase (2:1), ale až v pátek před polednem. „Musíme být připravení na cokoli. Náhlý gól či rozhodnutí sudích. Tohle není jiné. Můžu vám slíbit, že v neděli večer proti Liberci uvidíte na trávníku jedenáct připravených chlapů,“ řekl dánský kouč.
Sparťanský trenér Brian Priske slaví s fanoušky vítězství v Konferenční lize v...

Sparťanský trenér Brian Priske slaví s fanoušky vítězství v Konferenční lize v Craiově. | foto: www.sparta.cz

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.
Albion Rrahmani v zápase Konferenční ligy proti rumunské Craiově.
Sparťanský obránce Matěj Ryneš (vpravo) a Lyes Houri z Craiovy v souboji o...
Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví gól do sítě Craiovy.
7 fotografií

Na závěr opět odrážel množství dotazů od rumunských novinářů včetně toho, jestli drinky po zápase platí on nebo střelec Albion Rrahmani.

„Nevím nic o tom, že bychom šli pít,“ kroutil hlavou Priske.

Místní nezapomněli ani na dotaz, který padl ve středu: „Opravdu jste hráli tak dobře, jak mluvíte,“ což kouč už jen s úsměvem přešel.

Vítězství 2:1 nad Craiovou v Konferenční lize, které v závěru zajistil Matěj Ryneš, posouvá Spartu na postupové příčky a také do boje o nejlepší osmičku.

Jo, jsem hrdina. Sparťan Ryneš o gólovém půstu, mentalitě i triumfu v Craiově

Jak byste zápas zhodnotil?
Celkem pěkně, protože jsme hráli venku proti složitému soupeři a na nepříjemném stadionu. Na evropské poměry to byl dobrý výkon, mohli jsme dát možná více gólů v první půli. Pak přišla hloupá penalta, další šance, ale dobře jsme bránili, soupeř celkově moc příležitostí neměl. Musím pochválit hráče za to, že i po vyrovnávací trefě zůstali klidní a psychicky v zápase. Díky tomu máme šanci bojovat o top 8.

Opět jste trefili vítězný gól až v závěru. Co vám to o týmu prozradí?
Je to určitě hodně pozitivní, že hráči dál věřili. Ten vyrovnávací gól byl fakt trochu nečekaný, protože jsme měli všechno pod kontrolou. A najednou takový šok z dálky, stadion začne řádit, ale kluky to nerozhodilo. Pomohli nám i střídající včetně Garanga Kuola a jsem rád, že se pak Matěj prosadil. Něco to vypovídá o mentalitě, což v těhle zápasech pak vyniká.

Většinu podzimu řešíme sparťanské trápení venku, ale teď jste u soupeřů vyhráli už popáté v řadě. Co se zlomilo?
To je správná otázka, jen nevím, jestli na ní mám teď dostatečnou odpověď, protože těch zápasů jsme za poslední měsíce odehráli fakt hodně. Bylo by krásné, kdyby nám vyšel i jeden z posledních domácích zápasů, třeba ten s Teplicemi nebo Pardubicemi, ale to je fotbal. Klukům se teď venku daří, našli pevnou zem, od které se odrazili a v defenzivě podávají solidní výkony.

Sparťanský trenér Brian Priske slaví s fanoušky vítězství v Konferenční lize v Craiově.
Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.
Albion Rrahmani v zápase Konferenční ligy proti rumunské Craiově.
Sparťanský obránce Matěj Ryneš (vpravo) a Lyes Houri z Craiovy v souboji o balon.
7 fotografií

Ta vás těší nejvíc?
Kromě penalty neměl soupeř příliš vysoké xG (metriku očekávaných gólů) a my jsme chytře využili naše šance a dali dva pěkné góly. Měli jsme i další velké příležitosti klidně na třetí nebo čtvrtý. Prostě chceme vítězit v každém zápase, ať je to, kde je, nicméně hráčům určitě patří pochvala, že se nám najednou venku tak daří.

Na druhou stranu doma to zase nejde. Jako by vám šlo naráz jen jedno, nebo druhé. Co teď, když vás čekají hned dva zápasy na Letné za sebou?
Šest bodů, tři v lize a tři v Evropě. Musíme podat dva velmi jisté výkony a ten první už v neděli. Už teď je celkem pozdě, takže budeme potřebovat energii, plnou Letnou, která bude kluky podporovat nehledě na to, co se v tom zápase stane. Čeká nás, a vy to moc dobře víte z české ligy, velmi těžký soupeř, který nedostal moc gólů a hodně jich dává. S Libercem to bude odlišný zápas než ten s Pardubicemi nebo Teplicemi, ale bude tvrdý. A my musíme být připravení.

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Jak byste se cítil, kdybyste nakonec nevyhráli? Zápas jste kontrolovali a najednou přišla nečekaná facka.
Asi bych řekl, že kdybychom remizovali, štvalo by mě to, protože jsme odehráli zápas, který jsme si zasloužili vyhrát. Jasně, dostali jsme gól v závěru a čelili penaltě, ale byli jsme v mnoha ohledech lepším týmem, který si na těžkém prostředí vybojoval spoustu šancí. Když vedete 1:0, chcete prostě vyhrát, a proto jsem tak šťastný, že to kluci zvládli a nenechali soupeře zápas zvrátit.

Ukazuje to, že se v přístupu k zápasům konečně blíží vámi často zmiňovaná konzistence?
Ano, to by bylo skvělé. Cítil jsem, že po gólu na 2:1 jsou všichni připravení se podpořit a hecovat. Týmového ducha prostě potřebujeme. Jasně, vždycky budou někteří hráči zklamaní, když nehrají, ale nakonec potřebujeme všichni bojovat bez ohledu na to, kdo a kolik toho odehraje. Je normální, že pár měsíců trvá každému týmu, než tuhle energii přetaví v tu, která vyhrává zápasy.

Když jste před utkáním viděli na stadionu hustou mlhu, nebáli jste se, že utkání se nedohraje jako v Rijece?
Tam to bylo jiné, spíš nás děsil déšť. Hřiště tentokrát vypadalo dobře, rozhodčí nepochybovali, že se hrát bude. Ale je fakt, že naše letošní cesta Evropou je hodně zajímavá; deště, bouřky, sníh... Ale znovu řeknu, že můžu jen chválit kluky za to, že je nic z toho nerozhodilo a posbírali nějaké body, díky čemuž teď můžeme příští týden proti Aberdeenu hrát o nejlepší osmičku.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Union Berlín vs. RB LipskoFotbal - 14. kolo - 12. 12. 2025:Union Berlín vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
12. 12. 20:30
  • 3.63
  • 3.74
  • 2.06
Angers vs. NantesFotbal - 16. kolo - 12. 12. 2025:Angers vs. Nantes //www.idnes.cz/sport
12. 12. 20:45
  • 2.18
  • 3.34
  • 3.71
Lecce vs. PisaFotbal - 15. kolo - 12. 12. 2025:Lecce vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
12. 12. 20:45
  • 2.46
  • 2.86
  • 3.45
Real Sociedad vs. GironaFotbal - 16. kolo - 12. 12. 2025:Real Sociedad vs. Girona //www.idnes.cz/sport
12. 12. 21:00
  • 1.77
  • 3.87
  • 4.84
Atlético vs. ValenciaFotbal - 16. kolo - 13. 12. 2025:Atlético vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
13. 12. 14:00
  • 1.32
  • 5.36
  • 9.69
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavFotbal - 19. kolo - 13. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
13. 12. 15:00
  • 1.74
  • 3.93
  • 4.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Aktualizujeme
U míče je Denis Višinský z Plzně, napadá ho Erik Palmer-Brown z Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Konferenční ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku...

11. prosince 2025  19:50,  aktualizováno  23:03

Sparťanům odsunuli let kvůli mlze. Žádný problém, v neděli jsme ready, hlásil Priske

Sparťanský trenér Brian Priske slaví s fanoušky vítězství v Konferenční lize v...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Když přicházel Brian Priske na tiskovou konferenci, ještě potvrzenou informaci neslyšel. Špitl mu ji až vedle sedící mluvčí: Sparťanští fotbalisté neodletí z rumunské Craiovy hned po zápase (2:1),...

11. prosince 2025  23:01

Lincoln - Olomouc 2:1, prohra s outsiderem komplikuje boj o postup

Aktualizujeme
Jáchym Šíp ze Sigmy Olomouc proniká obranou Lincolnu Red Imps při utkání...

Olomoučtí fotbalisté odlétají z Gibraltaru s pachutí. Prohra 1:2 s domácím Lincolnem jim notně zkomplikovala boj o postup do jarní fáze Konferenční ligy. Český favorit v utkání vedl po rychlé brance...

11. prosince 2025  22:58

Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Dritou

Fotbalisté Alkmaaru si užívají výhru nad Dritou. S číslem 33 tleská i Matěj Šín.

Střídající český záložník Matěj Šín pomohl fotbalistům Alkmaaru k venkovní výhře 3:0 nad kosovskou Dritou v 5. kole Konferenční ligy. Zápas řídili čeští rozhodčí pod vedením hlavního Dalibora Černého.

11. prosince 2025  22:07

Jo, jsem hrdina. Sparťan Ryneš o gólovém půstu, mentalitě i triumfu v Craiově

Sparťanský obránce Matěj Ryneš (vpravo) a Lyes Houri z Craiovy v souboji o...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Proč skromnost, když důležitý zápas rozhodnete minutu před koncem. „Já a hrdina? No, vlastně proč ne. Jo, trochu se tak cítím,“ říkal s úsměvem Matěj Ryneš, krajní záložník sparťanských fotbalistů.

11. prosince 2025  21:59

Horníček v Evropské lize vychytal výhru Bragy, Pavlenka dostal tři góly

Český brankář Lukáš Horníček z Bragy boxuje míč při závěrečném tlaku Nice.

Lukáš Horníček udržel v Evropské lize už počtvrté čisté konto a v 6. kole pomohl fotbalistům Bragy k výhře 1:0 na hřišti posledního týmu tabulky Nice. Jiří Pavlenka byl v brance PAOK Soluň při...

11. prosince 2025  21:31

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

11. prosince 2025  20:34,  aktualizováno  20:42

Druhý potrat? Nesmírná bolest. Fotbalová hvězda popisuje nejtěžší rodinné chvíle

Rodinná fotografie s malým Axelem, který se narodil v roce 2021. Podle rodičů...

Bývalý anglický reprezentant Alex Oxlade-Chamberlain popsal těžké období, které s partnerkou Perrie Edwardsovou prožili kvůli dvěma potratům. Zpěvačka skupiny Little Mix o nich nedávno poprvé...

11. prosince 2025

Hradec zaplatí za rasistické urážky Aléguého, disciplinárka trestala i Baník

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Disciplinární komise potrestala Hradec Králové pokutou 60 000 korun za rasistické pokřiky fanoušků v utkání 17. kola fotbalové ligy s Jabloncem. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace...

11. prosince 2025  17:11

Otevírala ho Slavia, teď ocelový dóm hostí Spartu. Vítejte v pevnosti Craiova

Premium
Stadionul Ion Oblemenco v Craiově, na kterém hraje místní Universitatea, soupeř...

Od našeho zpravodaje z Rumunska Už z výšky ji nelze přehlédnout. Když se letadlem blížíte přistávací dráze s moderním, zatím však nepoužívaným terminálem, minete tuhle obrovskou zaoblenou ocelovou stavbu, která odráží sluneční...

11. prosince 2025

Alonso zápas pravdy prohrál, v Realu ale zatím nekončí. Stojíme za ním, zní z kabiny

Kouč Realu Madrid Xabi Alonso udílí pokyny Judu Bellinghamovi během utkání...

Médii prosakovaly informace, že pokud nezvládne středeční zápas s Manchesterem City, na lavičce fotbalistů Realu Madrid skončí. Xabi Alonso svůj tým sice k vítězství nedovedl (1:2), ale zlepšený...

11. prosince 2025  13:10

Olomouc jde na profíky, ale i na bachaře či policistu. Stvrdí pohárový postup?

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Obranné řady zdejších místních klubů jsou prý pevné jako Gibraltarská skála. A když se některý z týmů dostane do Evropy, ostatní celky si to užívají s ním. Od 21 hodin bude Olomouci čelit Lincoln Red...

11. prosince 2025  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.