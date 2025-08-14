Celek z Rigy si do odvety v rumunské Ploješti, kde našel izraelský soupeř kvůli napjaté bezpečnostní situaci v zemi azyl, přivezl pohodlný tříbrankový náskok, nakonec se ale o postup ještě nečekaně strachoval. Beitar v úvodních 24 minutách dvakrát skóroval poté, co se prosadili Acili a Muzie.
Izraelský tým živil naději na obrat až do 86. minuty, kdy se šest minut po příchodu na trávník trefil střídající Contreras a snížil. Beitar pak ve čtvrté minutě nastavení znovu odskočil na rozdíl dvou branek. Na další gól, který by znamenal prodloužení, už mu ale nezbyl čas.
Česká mužstva se v pohárech dosud s FC Riga neutkala. Souboj se Spartou bude speciální pro trenéra Adriana Guľu, slovenský kouč totiž v minulosti vedl Viktorii Plzeň. V lotyšském celku má několik hráčů z Afriky či Jižní Ameriky. Trojnásobný vítěz domácí soutěže ještě nikdy neprošel v pohárech do hlavní fáze.
Celje před týdnem šokovalo drtivým triumfem 5:0 v Luganu a před domácí odvetou mělo velmi příznivou výchozí pozici. Hosty poslal do vedení ve 14. minutě z penalty Grgic, ale slovinské mužstvo záhy srovnalo.
V polovině druhého poločasu zakončil rychlou akci Kvešič a upravil na 2:1. Lugano pak třemi góly mezi 70. a 85. minutě rychle obrátilo stav, na větší zdramatizování dvojzápasu už ale nedosáhlo.
S Celje si žádné české mužstvo v soutěžích UEFA ještě nezahrálo. Loňský slovinský mistr prožil povedenou jarní část minulé sezony, v Konferenční lize došel až do čtvrtfinále a zároveň ovládl domácí pohár.
58. Scappini
65. Buonocunto
79. Buonocunto
Passaniti – Battistini /C/, Giacomoni, Rinaldi (32. Ciacci), Gori – Niang, Golinucci, Amati, Zenoni (85. Capicchioni) – Scappini (64. Lombardi), Buonocunto (85. Montanari)
Tîmbur – Asmelash, Lupano /C/, Nwaeze, Jardan (69. Luchita) – Chálí, Lisu (46. Ghimp), Yoda, Iosipoi (69. Keita), Chele (61. Olatunde) – Ndon
Guddo – Muggeo, Benincasa, De Lucia
Dujmović, Vornic – Arhirii
Rozhodčí: Kos – Heinig, Arys (POL)
45+1. Gaffney
48. Gaffney
55. Honohan
67. Burke
McGinty – Cleary, Lopes (C), Grace – Watts, Grant, Malley, Healy, Honohan – Gaffney (63. Noonan), Mandroiu (63. Burke).
Golubović – Smajli, Halili, Jašanica (C), Potoku (54. Hamidi) – Deliu, Ismailgeci (68.Diène), Letaj – Giovanni, Adetunji (68. Serebe), Kryeziu.
Noonan – Matthews, Greene, Burke, Kavanagh, Nugent, O'Neill, Clarke, Barrett, O'Sullivan, Noonan, McGovern.
Iljazi, Bajraktari – Talaj, Serebe, Hamidi, Vokrri, Maksutaj, Ajazaj, Kolgeci, Diène, Murseli.
31. Mandroiu, 50. Healy
24. Halili
Rozhodčí: Al-Emara – Valjakka, Lamppu (FIN)
40. Kirilov
87. Soula
Pokatilov – Zedadka (85. Victor), Solvet, Nogueira, Dašdamirov (46. Parris) – Lepinjica, Ould Khaled (63. Chajbulajev) – Sekidika (63. Nurijev), Mickels, Letić – Šafranko (C) (78. Alijev)
Vucov – Maicon, Makoun, Dimitrov, Neves – Mitkov (72. Ohene), Bala (72. Rildo), Trdin – Kirilov (82. Wenderson), Rupanov (63. Soula), Petkov (C) (71. Fabien).
Mehbalijev, Samigullin – Sejdijev, Chajbulajev, Guljev, Nurijev, Parris, Rachmonaljev, Mutallimov, Victor, Alijev, Kupusović.
Vladimirov, Lukov – Wenderson, Lima, Ohene, Soula, Myslović, Rildo, Stojančov, Kamdem, Fabien.
19. Solvet, 60. Parris, 79. Alijev
Rozhodčí: Balakin – Berkut, Matjaš (všichni Ukrajina)
Počet diváků: 6606
45+1. Baráth
76. Diaby-Fadiga
Yermakov – Bataille (88. Melamed), Seck, Eissat, Goldberg – Azoulay, Naor (78. Kassa), Cornud (78. Saief) – Stewart, Jovanovič (60. Khalaili), Haziza (C) (78. Mohamed).
Trelowski – Racovitan, Arsenič (C), Svarnas – Tudor, Baráth, Repka, Ouma – Ameyaw (86. Díaz), Makuch (58. Diaby-Fadiga), Pieňko (86. Díaz).
Keouf – Xander, Leiva, Podgoreanu, Ohana, Arazi, Elimelech.
Madrzyk, Zych – Mosór, Bulat, Plavšič, Rocha, Konstantopoulos.
31. Eissat, 41. Hazizi, 57. Flores, 85. Azoulay, 90+10. Goldberg
82. Papszun
55. Eissat
Rozhodčí: Brisard – Auger, Torregrossa (FRA)
první zápas 3:2 - postupuje tým FC Differdange 03
92. Tambedou
89. Buch
105+1. Buch
119. Hadji
Vallner – Tur (98. Davi), Iboro, Peetson (C), Schjønning-Larsen – Ainsalu (74. Tammik), Mavretić, Torres – Pedro (65. Agyiri), Musaba (84. Tambedou), Roosnupp (74. Kirss)
Felipe – D'Anzico, Brusco, Bedourer (72. Abreu) – Franzoni (C) (81. El Idrissi), Camara (46. Jakobi), Borges, Lemperuer – Pinto (72. Rauch), Hadji, Mfoumou (81. Buch)
Ani – Kallaste, Liivak, Skvorcov, Wendell, Zakarljuka
Da Costa, van Buggenhout – Gomes, Mendes, Pacheco, Soares
26. Mavretić, 103. Iboro, 109. Torres, 114. Torres
59. Bedouret, 90. Spitoni, 112. Idrissi, 120+5. Felipe
107. Iboro, 120+1. Torres
Rozhodčí: Bandić – Kadić, Perić (BIH)
9. Semedo
23. Jovetič
30. Ewandro
45+4. Ewandro
79. Musialowski
Fabiano – Masouras, Coulibaly, Panagiotou, Kitsos – Ewandro (46. Neophytou), Kousoulos (C), Eiting (56. Erakovič) – Loizou (46. Diounkou), Jovetič (46. Stepinski), Semedo (46. Musialowski).
Avram – Buludov, Paro, Mammadov, Alexandre – Andrade, Nuno Rodrigues (46. Garayev), Wanderson (C) – Santos (64. Iskandarov), Simakala (65. Cohen), Keyta (46. Alkhasov).
Uzoho, Kyriakidis – Chatzigiovanis, Marič, Khammas, Simič, Konstantinidis.
Ahmedli – Abbasov, Boli.
71. Kousoulos
57. Wanderson
Rozhodčí: Kehlet – Hummelgaard, Markus
Počet diváků: 6523
67. Wiesinger
45+1. Prekop
Radlinger – Ranftl, Plavotic, Wiesinger, Guenouche (76. Scharlas) – Barry, Fischer (C), Lee – Eggestein (55. Sarkaria), Fitz, Malone (76. Botić)
Holec – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer (76. Kpozo) – Kohút (70. Munksgaard), Šín – Prekop
Wedl, Kos – Pazourek, Maybach, Botic, Sarkaria, Saljic, Raguž, Schablas, Radonjic, Ndukwe
Budínský – Tiéhi, Frýdek, Látal, Kpozo, Lischka, Zlatohlávek, Owusu, Munksgaard, Šehić, Rusnák, Almási
58. Guenouche, 84. Fischer
52. Holzer, 83. Kpozo
Rozhodčí: Xhaja – Zalla, Ganci (vš. ALB)
Počet diváků: 10022Přejít na online reportáž
81. Odede
72. Saliba
Dyulgerov – Swen, Magassouba, Boakye, Raí – Odede , Ademo (84. Mija), Soumah, Bayala (C) – Diarra (69. Cozma), Gjoni (84. A. Diarra)
Coosemans (C) – Degreef (81. Dao), Kana, Hey, N'Diaye – Stroeykens (62. Bertaccini), Saliba, Llansana, Verschaeren – Kanaté, Vázquez (62. Dolberg), Huerta (71. De Cat)
Straistari, Obiscalov – Átila, Serobjan, Forov, Corotcov, Yade, Konan Varvar
Kikkenborg – Angulo, Augustinsson, Leoni, Özcan, Tajaouart, Rits, Vroninks,
1. Diarra, 38. Dyulgerov, 74. Magassouba, 79. Bayala
29. Stroeykens, 55. Degreef, 65. Saliba, 83. Hey
Rozhodčí: Meler – Özaral, Özkara (TUR)
Počet diváků: 4123
45+2. Vallys
53. Vallys
57. Bundgaard
71. Bundgaard
Pentz – Klaiber, Lauritsen, Binks – Divković, Wass (C) (82. Spierings), Tahirović (46. Nartey), Köhlert – Vallys, Bundgaard (82. Ambæk), Bischoff.
Arinbjörnsson – Gunnarsson (78. Atlason), R. Thorkelsson, Ekroth (C) (78. S. Thorkelsson), Ibrahimagic (72. Þórðarson) – Agnarsson (72. Andrason), Ingimundarson, Hafsteinsson – Sigurðsson, N. Hansen (62. Borgþórsson), Gudjonsson.
Beavers, Mikkelsen – Villadsen, Che, Učino, Fukuda, Vanlerberghe, M. Jensen, Agyekum.
Jónsson – Vatnhamar, Punyed, Jónasson.
32. Binks, 43. Wass, 45+1. Thorkelsson, 80. Divković
62. Gunnarsson
18. Bischoff
Rozhodčí: Cuadra – Porrasová, A. Éstevez (ESP).
14. Zabergja
Teqja – Meksi, Dita (C), Aliji, Lorran (40.Neziri), Nani, Gassama (70.Qardaku), Qefalija (70.Berisha), Bregu, Zabergja, Vila (70.Beqja)
Ivušič – Karačič, Mlacic, Šarlija, Hrgovič, Kalik (59.Benrahou), Pajaziti, Krovinovič, Sanyang, Livaja (C), Brajkovič (46.Durdov)
Guci – Aniekan James, Beqja, Berisha, Doci, Ferruku, Goudiaby, Jonuzi, Maliqi, Neziri, Qardaku, Sali
Silič – Benrahou, Diallo, Durdov, Hodak, Lucic, Melnjak, Pukstas, Rebič, Šego, Sigur, Skoko
18. Zabergja, 90. Qardaku
22. Sanyang, 57. Kalik
78. Sanyang
Rozhodčí: Shurman D.
30. Balanta
23. Rrahmani
90+1. Krasniqi
Pinto – Hovhannisjan (77. Oliveira), Bueno, Malis, Grigorjan – Muraďan (65. Welton) (C), Queirós, Balanta – Gbomadu (26. Duarte), Marcos (77. Hakobjan), Šaghojan (77. Elojan).
Vindahl – Vydra, Ševínský (66. Sørensen), Uchenna – Kadeřábek, Sadílek, Andersen (81. Eneme), Ryneš (59. Suchomel) – Rrahmani, Milla (66. Preciado), Haraslín (59. Krasniqi) (C).
Nersesjan, Badaljan – Oliveira, Elojan, Ambarcumjan, Duarte, Tera, Hakobjan, Welton.
Surovčík, Kerl – Suchomel, Eneme, Kuchta, Preciado, Hollý, Sørensen, Krasniqi, Mensah.
80. Balanta
28. Ryneš, 61. Uchenna
88. Queirós
Rozhodčí: Kačevski – Putilin, Idrizi (MKD)Přejít na online reportáž
první zápas 2:2 - postupuje tým AEK Atény
51. Marin
104. Kutesa
110. Jović
62. Kvilitaia
Strakosha – Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Penrice – Pineda, Mantalos, Pereyra – Zini, Matin, Pierrot
Vaná – Yago, Balogun, Goldston, Anderson Correia – Marhiev, Charalampou – Mayambela, McCausland, Kvilitaia – Kakoulli
Angelopoulos, Brignoli – Pilios, Jonsson, Kutesa, Gacinovič, Jovič, Koita, Vida, Ljubičič, Kosidis, Kolimatsis
Pishias, Sofroniou – Cajú, Kokorin, Loucoubar, Matysik, Bourhane, Gaustad, Montnor, Effaghe
44. Pineda
21. Marhiev, 79. Goldson
29. Imaz
35. Imaz
87. Berger
90+5. Gammelby
Abramowicz – Woltuszek (33. Villar), Stojinović (90+2. Kobajaši), Vital, Wdowik – Drachal (68. Flach), Romanczuk (C), Pozo – Pietuszewski (68. Cantero), Rallis (90+2. Mazurek), Imaz.
N. Larsen (C) – Nielsen (46. Poulsen), Busch, Gammelby, Montano – M. Larsen, Mattsson (68. Freundlich), Al Hajj (46. Boesen) – McCowatt, Bakiz (68. Berger) – Adamsen (78. Simmelhack).
Piekutowski – Polak, Prip, Jackson.
Holm, A. Andresen – Ganchas, J. Andersen, Øxenberg-Mogensen.
23. Wojtuszek, 44. Romanczuk, 75. Bołdyn - asistent trenéra
90+5. Freundlich
Rozhodčí: Wattellier (FRA) – Drouet (FRA), Evrard (FRA)
34. Gavrič
60. A. (vla.)
Petráš – Vladoiu, Krpic, Csinger, Štefulj,Vitalis, Anton (C) (80.Toth),Togo, Ouro (86.Boldor), Gavrič (80.Banati), Benbouali, Bumba (90+4 Pishchur)
Beširović D.
Nordfeld – Thychosen (78.Edh), Papagiannopoulo, Benkovič, Tiedemann, Ayari (71.Hove), Csongvai, Saletros (C), Beširovič, Celina (71.Ali), Fiataker (71.Guidetti)
Brecska – Abrahamsson, Banati, Biro, Boldor, Decsy, Huszar, Pishchur, Tollar, Toth, Vingler, Živkovič
Joelsson – Ali, Edh, Fesshaie, Geiger, Guidetti, Hove, Isherwood, Karlsson
21. Vitalis, 45+1. Anton, 50. Csinger, 54. N.
41. Beširovič, 43. Thychosen
Rozhodčí: Visser L.
Počet diváků: 6991
22. Kovačević
67. Kvesić
13. Grgic
70. Papadopoulos
81. Steffen
85. Alioski
Leban – Juanjo Nieto, Karničnik, Vukliševič, Tutyškinas – Zabakovnik, Kvesič, Avdyli – Iosifov, Šturm, Kovačevič
Saipi – Kelvin, Papadopoulos, El Wafi, Alioski – Steffen, Grgic, Mahmound, Pihlström – Duville-Parsemain, Koutsias
Kolar – Hrka, Vodeb, Jevšenak, Daniel, Chidi, Vidovič, Žužek, Boben, Bejger
Pseftis, Mina – Brault, Hajdari, Mahou, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Dos Santos, Behrens
59. Karničnik
58. Steffen, 62. Grgic, 74. Bislimi
22. Offord
38. Olsen (vla.)
Johns (67. Walsh) – Orr (67. McGee), Roscoe-Byrne, Hall, Allen (82. Brown) – McClean, Shields (C), Archer – Millar, Fitzpatrick, Offord (86. McKee).
Reynatrød – Olsen, Gregesen (C), Svensson, I. Arngrímsson (88. Hansen) – Kallsberg, Atlason (88. Brandson), Ellinsgaard (73. Radosavljevic), Jonhardsson – Johansen (73. Nielsen), Vatnhamar.
Walsh, Rooney – Whiteside, McKee, Brown, McGee, Annett, McKay, Morrison.
H. Arngrímsson – Skála, Nielsen, Brandsson, Djurhuus, Radosavljevic, Jarnskor, Bjarkhamar, Ólavsson, Hansen, Joensen.
13. Olsen, 27. Gregersen, 45+3. Ellinsgaard, 63. Arngrímsson, 90+6. Svensson
Rozhodčí: Radina – Hájek, Kubr (CZE)
59. Islamović
Hahn – Fofana (68. Skoglund), Eriksson, Winther (68. Vagic), Pinas – M. Karlsson, Tekie (68. Adjei), Besara (C) – Madjed (74. Johansson Schellhas), Erabi, Tounekti
Tangvik – Witry, M. Ceide, Nemčík, Pereira (90+1. Jenssen) – Väänänen, Selnaes (C), Nordli (74. Fossum) – Reitan-Sunde, Islamović, Saeter (58. Ceide)
Ficherström, Jakobsson – Skoglund, Vagic, Abraham, Johansson Schellhas, J. Karlsson, Lahdo, Strand, Ortmark, Adjei, Kabore
Sandberg, Sörum – Reitan, Racic, Zeidan, Fossum, Mortensen, Holm, Jenssen, Ceide, Volden
57. Winther, 84. Pinas, 90+2. Vagic, 90+3. Tounekti
58. Saeter, 89. Islamović
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis
6. Atzili
24. Muzie
90+4. Kani
86. Contreras
Silva – Zasno, Carabali, Cohen G. (C), Mendy – Yona, Tavares, Yarin – Atzili, Kalu, Muzie
Zviedris – Jurkovskis, Musah, Černomordijs (C), Ngom – Ankrah – Diop, Galo, Iago Siqueira, Grimaldo – Reginaldo Ramires
Korenfine, Ozer – Ben Shimol, Cohen Y., Dabush, Dahan, Deri, Hugi, Markovitch, Shua, Silva Kani, Zargary
Kazainis, Zommers – Birka, Contreras, Mankenda, Muzinga, Pena, Regza, Taiwo, Wassom
34. Mendy, 57. Cohen
57. Ramires, 68. Galo, 70. Ngom
Rozhodčí: Raczkowski – Boniek, Sierant
48. Lekoueiry
66. Diakité
Sejsen – Bartolec, Kažukolovas, Kalaica, Vorogovskij (83. Šomko) – Tomasov (C) (72. Žaksylyk), Bašić, Ebonh, O. Camara (72. Camaj) – Chinedu (83. Karimov), Gripshi (72. Bejsebekov).
Letica – Mouanga (77. Abdallah), Dussene, Okoh, Poaty – Soppy, Roche, Custodio (C) – Lekoueiry (69. S. Ndiaye) – G. Diakité, Sène (69. Butler-Oyedeji).
Čondrić, Karipkov – Bystrov, Maročkin, Amanović, Anuarov, Basmanov.
Castella, Hottinger – Ajdini, S. Traoré, Carraco, Lippo, K. Sow, ál-Saad, S. Fofana.
15. Bašić, 23. Babajan (asistent), 41. Vorogovskij, 51. Ebonh, 75. Bejsebekov
90+2. Ndiaye
86. Ebonh
Rozhodčí: Matoša – Kasapovič, Mežnar (SVN).
43. Tiknaz
50. Abraham
79. Mario
3. Carty
34. McLaughlin
Gunok (K) – Svenson, Gabriel Paulista, Topcu, Jurásek – Tiknaz, Kokcu – Arroyo, Rafa Silva, Rashica – Abraham
Anang – Sjoberg, McLaughlin, Redmond (K), Turner – Robinson, Baggley, Kazeem – Leavy, Carty, Mulraney
Bingol, Destanoglu, Hadžiahmetović, Hekimoglu, Joao Mario, Kayra Yilmaz, Muci, Sanuc, Terzi, Ucan, Uduokhai, Uysal
Forrester, Garrick, Grivosti, Hayes, Kavanagh, Lennon, McClelland, Melia, Molloy, Power, Rogers
90+5. Gunok
87. Grivosti
Rozhodčí: Nobre A
8. Velkovski
12. Kovachev
Gospodinov (C) – Velev (65.Cascardo), Eboa, Huseynov, Velkovski, Idowu, Kotev, Kovachev (65.Mane), Yusein (46.Vutov), Karageren (65.Kozakov), Nikolov (46.Tilev)
Svedkauskas –Bah-Traore,Tolordava (46.Kerkez), Hernandez, Iyobosa Edokpolor (62.Jurjonas), Naah, Sirgedas (C) (46.Armanavicius), Chogadze, Benchaib (46.Cernych), Ourega (46.Paulauskas), Georgijevič
Yusuf – Akandzha, Cascardo, Kazakov, Mane, Shinyashiki, Tilev, Todev, Vijački, Vutov
Miksiunas – Paulauskas, Vosylius, Mikelionis, Lekiatas, Kerkez, Jurjonas, Jansonas, Cernych, Tautvydas Burdzilauskas, Vilius Armanavicius
15. Nikolov, 90+2. Mane
12. Benchaib, 24. Tolordava, 58. Georgijevič, 90+3. Bah-Traore
34. Naah, 45+3. T.
Rozhodčí: Čulina A.
Počet diváků: 4840
80. Borubaev
84. Pantya
Belov – Kuchinskiy, Sadovnichiy (C), Parkhomenko, Pantya – Yakimov, Kozlov – Evdokimov, Pushnyakov, Suchkov – Savitskiy
John – Faero, Pavlovič, Tellechea – Danielsen, Hansson, Andreasen J. (C), Joensen – Johannesen P., Frederiksberg – Klettskard
Malievskiy – Ahmedi, Borubaev, Gavrilov, Klochkov, Kravtsov, Legchilin, Nazarenko, Pavlyukovets, Shalashnikov, Shamurzaev, Zubovitch
Jensen – Ahmed, Andreasen D., Brattbakk, Gonzalez, Johannesen J., Johansen, Kronberg, Mikkelsen, Muller, Sorensen, Williams
76. Kozlov, 94. Sadovnichiy, 97. Evdokimov
88. Sorensen, 107. Mikkelsen, 120. Johannesen
113. Mikkelsen
Rozhodčí: Robertson – Bell, Macleod
36. Kratochvíl
63. Nwadike
68. Azango
80. Kudlička
32. Baiaram
101. Băluță
Frelih – Koštrna, Nwadike, Karhan – Holík, Kratochvíl (61. Moiscrapišvili), Procházka (C), Mikovič – Azango, Ďuriš (61. Kudlička), Škrbo (61. Badolo)
Isenko – Romančuk, Screciu (C), Badelj – Mora, Samuel Teles (72. Mekvabišvili), Băluță, Cicâldău (72. Mogoș), Ștefan (84. Stevanović) – Al Hamlawi (72. Nsimba), Baiaram
Vasiľ, Vantruba – Jureškin, Ujlaky, Gong, Daniel, Tomič, Taraduda, Sabo, Badolo
Lung, Popescu – Crețu, Houri, Rădulescu, Barbu, Băsceanu, Matei
93. Mikovič, 99. Kudlička
14. Screciu, 30. Teles, 66. Romančuk
Rozhodčí: Stuart Attwell (ENG). Asistenti: Lee Betts (ENG), Neil Davies (ENG). Čtvrtý rozhodčí: Lewis Smith (ENG). VAR: Darren England (ENG). AVAR: Sian Massey-Ellis (ENG)
Počet diváků: 9337
25. Watters
42. Watters
63. Antiste
77. Kara
Kučerenko – Ševelj, Iovu (90+2. Fotheringham), Keresztes, Esselink – Sapsford (46. Fatah), Camara, Sibbald, Ferry (C), Dolček (71. Thomson) – Watters (71. Stirton).
Hedl – Bolla, Cvetković, Raux-Yao, Horn (86. Demir) – Amane (66. Wurmbrand), Seidl (C) (46. Kara), Sangaré – Dahl, Antiste, Weixelbraun (46. Radulović).
Richards, Adams – O ́Donnell, Cleall-Harding, Constable, Beattie, Welsh.
Gartler, Göschl – Grgić, Ahoussou, Schaub, Auer, Marcelin, Mbuyi.
83. Keresztes, 86. Kučerenko
42. Raux-Yao, 69. Sangaré, 86. Kara, 92. Demir
Rozhodčí: Sidiropoulos – Kostaras, Dimitriadis (GRE)
6. Lushkja
86. Lushkja
32. Zelenkovič
78. Marin
Dajsinani – Jaime, Sota (46. Potsi), Xhemajli, Aliyev (83. Melo) – Lushkja, Aleksi (C), Medeiros – Selmani (60. Yahaya), Bakayoko, Gruda (60. Ndreca).
Dajcar – Diga, Jelenkovič, Muhamedbegovič, Urbančič – Doffo (C), Agba, Diogo Pinto – Brest (72. Marin), Tamm (63. Durdov), Kojič.
Kuka – Wotlai, Jefferson, Ruci.
Lubej-Fink – Bristrič, Alejandro Blanco, Motika, Ananou, Gorenc, Acimovič, Thalisson Charles.
23. Aliyev, 74. Potsi, 80. Yahaya
60. Brest
81. Yahaya
Rozhodčí: Schnyder – B. Zürcher, M. Zürcher (všichni SUI)