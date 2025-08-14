Sparta v play off Konferenční ligy vyzve FC Riga, Ostrava by hrála s Celje

Fotbalisté Sparty se v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy o účast v hlavní fázi utkají s FC Riga. Lídr lotyšské ligy sice podlehl v odvetě 3. předkola Beitaru Jeruzalém 1:3, ale díky úvodní výhře 3:0 doma postoupil. Pražané začnou dvojzápas za týden na Letné. Pokud Baník Ostrava vyřadí Austrii Vídeň, narazí v boji o ligovou část soutěže na Celje. Slovinský tým si po venkovním vysokém vítězství 5:0 mohl proti Luganu v domácí odvetě dovolit i porážku 2:4.

Milot Avdyli z Celje (vpravo) v utkání s Luganem. | foto: Profimedia.cz

Celek z Rigy si do odvety v rumunské Ploješti, kde našel izraelský soupeř kvůli napjaté bezpečnostní situaci v zemi azyl, přivezl pohodlný tříbrankový náskok, nakonec se ale o postup ještě nečekaně strachoval. Beitar v úvodních 24 minutách dvakrát skóroval poté, co se prosadili Acili a Muzie.

Izraelský tým živil naději na obrat až do 86. minuty, kdy se šest minut po příchodu na trávník trefil střídající Contreras a snížil. Beitar pak ve čtvrté minutě nastavení znovu odskočil na rozdíl dvou branek. Na další gól, který by znamenal prodloužení, už mu ale nezbyl čas.

Česká mužstva se v pohárech dosud s FC Riga neutkala. Souboj se Spartou bude speciální pro trenéra Adriana Guľu, slovenský kouč totiž v minulosti vedl Viktorii Plzeň. V lotyšském celku má několik hráčů z Afriky či Jižní Ameriky. Trojnásobný vítěz domácí soutěže ještě nikdy neprošel v pohárech do hlavní fáze.

Celje před týdnem šokovalo drtivým triumfem 5:0 v Luganu a před domácí odvetou mělo velmi příznivou výchozí pozici. Hosty poslal do vedení ve 14. minutě z penalty Grgic, ale slovinské mužstvo záhy srovnalo.

V polovině druhého poločasu zakončil rychlou akci Kvešič a upravil na 2:1. Lugano pak třemi góly mezi 70. a 85. minutě rychle obrátilo stav, na větší zdramatizování dvojzápasu už ale nedosáhlo.

S Celje si žádné české mužstvo v soutěžích UEFA ještě nezahrálo. Loňský slovinský mistr prožil povedenou jarní část minulé sezony, v Konferenční lize došel až do čtvrtfinále a zároveň ovládl domácí pohár.

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:00
Paksi FC Paksi FC : FK Polissja Žytomyr FK Polissja Žytomyr 2:1 (1:0)

první zápas 0:3 - postupuje tým FK Polissja Žytomyr

Góly:
39. Szabó
48. Tóth
Góly:
90+6. Gonçalves
Sestavy:
Kováczik – Szekszárdi (79. Lenzsér), Kinyik, Szabó – Hinora (87. Osváth), Windecker (79. Petö), Vécsei, Zeke – Haraszti (69. Papp) – Böde (C) (69. Hahn), Tóth
Sestavy:
Volyněc – Kravčenko, Sarapij, Beskorovajnyj (56. Čobotěnko), Krušynskyj – Andrijevskyj (90+3. Costa), Babenko (C), Ledněv (56. Josefi) – Huculjak, Filippov (56. Gajdušyk), Nazarenko (89. Gonçalves)
Náhradníci:
Simon – Debreceni, Hahn, Osváth, Silye, Szendrei, Gyurkits, Horváth, Papp, Petö, Lenzsér, Galambos
Náhradníci:
Ulihaněc – Hadroj, Costa, Josefi, Gonçalves, Čobotěnko, Mykyťuk, Melnyčenko, Gajdušyk
Žluté karty:
8. Szekszardi, 89. Osváth
Žluté karty:
19. Beskorovajnyj, 37. Kravčenko, 80. Volyněc

Rozhodčí: Schlager – Waschitzki, Fritsch

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
AC Virtus Acquaviva AC Virtus Acquaviva : Milsami Orhei Milsami Orhei 3:0 (0:0)
Góly:
58. Scappini
65. Buonocunto
79. Buonocunto
Góly:
Sestavy:
Passaniti – Battistini /C/, Giacomoni, Rinaldi (32. Ciacci), Gori – Niang, Golinucci, Amati, Zenoni (85. Capicchioni) – Scappini (64. Lombardi), Buonocunto (85. Montanari)
Sestavy:
Tîmbur – Asmelash, Lupano /C/, Nwaeze, Jardan (69. Luchita) – Chálí, Lisu (46. Ghimp), Yoda, Iosipoi (69. Keita), Chele (61. Olatunde) – Ndon
Náhradníci:
Guddo – Muggeo, Benincasa, De Lucia
Náhradníci:
Dujmović, Vornic – Arhirii

Rozhodčí: Kos – Heinig, Arys (POL)

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Shamrock Rovers Shamrock Rovers : FC Ballkani FC Ballkani 4:0 (1:0)
Góly:
45+1. Gaffney
48. Gaffney
55. Honohan
67. Burke
Góly:
Sestavy:
McGinty – Cleary, Lopes (C), Grace – Watts, Grant, Malley, Healy, Honohan – Gaffney (63. Noonan), Mandroiu (63. Burke).
Sestavy:
Golubović – Smajli, Halili, Jašanica (C), Potoku (54. Hamidi) – Deliu, Ismailgeci (68.Diène), Letaj – Giovanni, Adetunji (68. Serebe), Kryeziu.
Náhradníci:
Noonan – Matthews, Greene, Burke, Kavanagh, Nugent, O'Neill, Clarke, Barrett, O'Sullivan, Noonan, McGovern.
Náhradníci:
Iljazi, Bajraktari – Talaj, Serebe, Hamidi, Vokrri, Maksutaj, Ajazaj, Kolgeci, Diène, Murseli.
Žluté karty:
31. Mandroiu, 50. Healy
Žluté karty:
24. Halili

Rozhodčí: Al-Emara – Valjakka, Lamppu (FIN)

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 18:00
Sabah Baku Sabah Baku : Levski Sofia Levski Sofia 0:2 (0:1)

první zápas 0:1 - postupuje tým Levski Sofia

Góly:
Góly:
40. Kirilov
87. Soula
Sestavy:
Pokatilov – Zedadka (85. Victor), Solvet, Nogueira, Dašdamirov (46. Parris) – Lepinjica, Ould Khaled (63. Chajbulajev) – Sekidika (63. Nurijev), Mickels, Letić – Šafranko (C) (78. Alijev)
Sestavy:
Vucov – Maicon, Makoun, Dimitrov, Neves – Mitkov (72. Ohene), Bala (72. Rildo), Trdin – Kirilov (82. Wenderson), Rupanov (63. Soula), Petkov (C) (71. Fabien).
Náhradníci:
Mehbalijev, Samigullin – Sejdijev, Chajbulajev, Guljev, Nurijev, Parris, Rachmonaljev, Mutallimov, Victor, Alijev, Kupusović.
Náhradníci:
Vladimirov, Lukov – Wenderson, Lima, Ohene, Soula, Myslović, Rildo, Stojančov, Kamdem, Fabien.
Žluté karty:
19. Solvet, 60. Parris, 79. Alijev
Žluté karty:

Rozhodčí: Balakin – Berkut, Matjaš (všichni Ukrajina)

Počet diváků: 6606

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:00
Maccabi Haifa Maccabi Haifa : Raków Čenstochová Raków Čenstochová 0:2 (0:1)

první zápas 1:0 - postupuje tým Raków Čenstochová

Góly:
Góly:
45+1. Baráth
76. Diaby-Fadiga
Sestavy:
Yermakov – Bataille (88. Melamed), Seck, Eissat, Goldberg – Azoulay, Naor (78. Kassa), Cornud (78. Saief) – Stewart, Jovanovič (60. Khalaili), Haziza (C) (78. Mohamed).
Sestavy:
Trelowski – Racovitan, Arsenič (C), Svarnas – Tudor, Baráth, Repka, Ouma – Ameyaw (86. Díaz), Makuch (58. Diaby-Fadiga), Pieňko (86. Díaz).
Náhradníci:
Keouf – Xander, Leiva, Podgoreanu, Ohana, Arazi, Elimelech.
Náhradníci:
Madrzyk, Zych – Mosór, Bulat, Plavšič, Rocha, Konstantopoulos.
Žluté karty:
31. Eissat, 41. Hazizi, 57. Flores, 85. Azoulay, 90+10. Goldberg
Žluté karty:
82. Papszun
Červené karty:
55. Eissat
Červené karty:

Rozhodčí: Brisard – Auger, Torregrossa (FRA)

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 18:30
FC Levadia Tallinn FC Levadia Tallinn : FC Differdange 03 FC Differdange 03 1:3P (0:0)

první zápas 3:2 - postupuje tým FC Differdange 03

Góly:
92. Tambedou
Góly:
89. Buch
105+1. Buch
119. Hadji
Sestavy:
Vallner – Tur (98. Davi), Iboro, Peetson (C), Schjønning-Larsen – Ainsalu (74. Tammik), Mavretić, Torres – Pedro (65. Agyiri), Musaba (84. Tambedou), Roosnupp (74. Kirss)
Sestavy:
Felipe – D'Anzico, Brusco, Bedourer (72. Abreu) – Franzoni (C) (81. El Idrissi), Camara (46. Jakobi), Borges, Lemperuer – Pinto (72. Rauch), Hadji, Mfoumou (81. Buch)
Náhradníci:
Ani – Kallaste, Liivak, Skvorcov, Wendell, Zakarljuka
Náhradníci:
Da Costa, van Buggenhout – Gomes, Mendes, Pacheco, Soares
Žluté karty:
26. Mavretić, 103. Iboro, 109. Torres, 114. Torres
Žluté karty:
59. Bedouret, 90. Spitoni, 112. Idrissi, 120+5. Felipe
Červené karty:
107. Iboro, 120+1. Torres
Červené karty:

Rozhodčí: Bandić – Kadić, Perić (BIH)

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:00
Omonia Nikósie Omonia Nikósie : Araz Nachičevan Araz Nachičevan 5:0 (4:0)

první zápas 4:0 - postupuje tým Omonia Nikósie

Góly:
9. Semedo
23. Jovetič
30. Ewandro
45+4. Ewandro
79. Musialowski
Góly:
Sestavy:
Fabiano – Masouras, Coulibaly, Panagiotou, Kitsos – Ewandro (46. Neophytou), Kousoulos (C), Eiting (56. Erakovič) – Loizou (46. Diounkou), Jovetič (46. Stepinski), Semedo (46. Musialowski).
Sestavy:
Avram – Buludov, Paro, Mammadov, Alexandre – Andrade, Nuno Rodrigues (46. Garayev), Wanderson (C) – Santos (64. Iskandarov), Simakala (65. Cohen), Keyta (46. Alkhasov).
Náhradníci:
Uzoho, Kyriakidis – Chatzigiovanis, Marič, Khammas, Simič, Konstantinidis.
Náhradníci:
Ahmedli – Abbasov, Boli.
Žluté karty:
71. Kousoulos
Žluté karty:
57. Wanderson

Rozhodčí: Kehlet – Hummelgaard, Markus

Počet diváků: 6523

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
FK Austria Vídeň FK Austria Vídeň : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 1:1 (0:1)
Góly:
67. Wiesinger
Góly:
45+1. Prekop
Sestavy:
Radlinger – Ranftl, Plavotic, Wiesinger, Guenouche (76. Scharlas) – Barry, Fischer (C), Lee – Eggestein (55. Sarkaria), Fitz, Malone (76. Botić)
Sestavy:
Holec – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer (76. Kpozo) – Kohút (70. Munksgaard), Šín – Prekop
Náhradníci:
Wedl, Kos – Pazourek, Maybach, Botic, Sarkaria, Saljic, Raguž, Schablas, Radonjic, Ndukwe
Náhradníci:
Budínský – Tiéhi, Frýdek, Látal, Kpozo, Lischka, Zlatohlávek, Owusu, Munksgaard, Šehić, Rusnák, Almási
Žluté karty:
58. Guenouche, 84. Fischer
Žluté karty:
52. Holzer, 83. Kpozo

Rozhodčí: Xhaja – Zalla, Ganci (vš. ALB)

Počet diváků: 10022

Přejít na online reportáž
Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:00
Šeriff Tiraspol Šeriff Tiraspol : Anderlecht Brusel Anderlecht Brusel 1:1 (0:0)

první zápas 0:3 - postupuje tým Anderlecht Brusel

Góly:
81. Odede
Góly:
72. Saliba
Sestavy:
Dyulgerov – Swen, Magassouba, Boakye, Raí – Odede , Ademo (84. Mija), Soumah, Bayala (C) – Diarra (69. Cozma), Gjoni (84. A. Diarra)
Sestavy:
Coosemans (C) – Degreef (81. Dao), Kana, Hey, N'Diaye – Stroeykens (62. Bertaccini), Saliba, Llansana, Verschaeren – Kanaté, Vázquez (62. Dolberg), Huerta (71. De Cat)
Náhradníci:
Straistari, Obiscalov – Átila, Serobjan, Forov, Corotcov, Yade, Konan Varvar
Náhradníci:
Kikkenborg – Angulo, Augustinsson, Leoni, Özcan, Tajaouart, Rits, Vroninks,
Žluté karty:
1. Diarra, 38. Dyulgerov, 74. Magassouba, 79. Bayala
Žluté karty:
29. Stroeykens, 55. Degreef, 65. Saliba, 83. Hey

Rozhodčí: Meler – Özaral, Özkara (TUR)

Počet diváků: 4123

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:30
Brondby IF Brondby IF : Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík 4:0 (1:0)

první zápas 0:3 - postupuje tým Brondby IF

Góly:
45+2. Vallys
53. Vallys
57. Bundgaard
71. Bundgaard
Góly:
Sestavy:
Pentz – Klaiber, Lauritsen, Binks – Divković, Wass (C) (82. Spierings), Tahirović (46. Nartey), Köhlert – Vallys, Bundgaard (82. Ambæk), Bischoff.
Sestavy:
Arinbjörnsson – Gunnarsson (78. Atlason), R. Thorkelsson, Ekroth (C) (78. S. Thorkelsson), Ibrahimagic (72. Þórðarson) – Agnarsson (72. Andrason), Ingimundarson, Hafsteinsson – Sigurðsson, N. Hansen (62. Borgþórsson), Gudjonsson.
Náhradníci:
Beavers, Mikkelsen – Villadsen, Che, Učino, Fukuda, Vanlerberghe, M. Jensen, Agyekum.
Náhradníci:
Jónsson – Vatnhamar, Punyed, Jónasson.
Žluté karty:
32. Binks, 43. Wass, 45+1. Thorkelsson, 80. Divković
Žluté karty:
62. Gunnarsson
Červené karty:
18. Bischoff
Červené karty:

Rozhodčí: Cuadra – Porrasová, A. Éstevez (ESP).

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:45
zápas probíhá
Dinamo City Dinamo City : HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 1:0 (1:0)
Góly:
14. Zabergja
Góly:
Sestavy:
Teqja – Meksi, Dita (C), Aliji, Lorran (40.Neziri), Nani, Gassama (70.Qardaku), Qefalija (70.Berisha), Bregu, Zabergja, Vila (70.Beqja)
Sestavy:
Ivušič – Karačič, Mlacic, Šarlija, Hrgovič, Kalik (59.Benrahou), Pajaziti, Krovinovič, Sanyang, Livaja (C), Brajkovič (46.Durdov)
Náhradníci:
Guci – Aniekan James, Beqja, Berisha, Doci, Ferruku, Goudiaby, Jonuzi, Maliqi, Neziri, Qardaku, Sali
Náhradníci:
Silič – Benrahou, Diallo, Durdov, Hodak, Lucic, Melnjak, Pukstas, Rebič, Šego, Sigur, Skoko
Žluté karty:
18. Zabergja, 90. Qardaku
Žluté karty:
22. Sanyang, 57. Kalik
Červené karty:
Červené karty:
78. Sanyang

Rozhodčí: Shurman D.

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 18:00
Ararat-Armenia Jerevan Ararat-Armenia Jerevan : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 1:2 (1:1)

první zápas 1:4 - postupuje tým AC Sparta Praha

Góly:
30. Balanta
Góly:
23. Rrahmani
90+1. Krasniqi
Sestavy:
Pinto – Hovhannisjan (77. Oliveira), Bueno, Malis, Grigorjan – Muraďan (65. Welton) (C), Queirós, Balanta – Gbomadu (26. Duarte), Marcos (77. Hakobjan), Šaghojan (77. Elojan).
Sestavy:
Vindahl – Vydra, Ševínský (66. Sørensen), Uchenna – Kadeřábek, Sadílek, Andersen (81. Eneme), Ryneš (59. Suchomel) – Rrahmani, Milla (66. Preciado), Haraslín (59. Krasniqi) (C).
Náhradníci:
Nersesjan, Badaljan – Oliveira, Elojan, Ambarcumjan, Duarte, Tera, Hakobjan, Welton.
Náhradníci:
Surovčík, Kerl – Suchomel, Eneme, Kuchta, Preciado, Hollý, Sørensen, Krasniqi, Mensah.
Žluté karty:
80. Balanta
Žluté karty:
28. Ryneš, 61. Uchenna
Červené karty:
88. Queirós
Červené karty:

Rozhodčí: Kačevski – Putilin, Idrizi (MKD)

Přejít na online reportáž
Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:00
AEK Atény AEK Atény : Aris Limassol Aris Limassol 3:1P (0:0)

první zápas 2:2 - postupuje tým AEK Atény

Góly:
51. Marin
104. Kutesa
110. Jović
Góly:
62. Kvilitaia
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Penrice – Pineda, Mantalos, Pereyra – Zini, Matin, Pierrot
Sestavy:
Vaná – Yago, Balogun, Goldston, Anderson Correia – Marhiev, Charalampou – Mayambela, McCausland, Kvilitaia – Kakoulli
Náhradníci:
Angelopoulos, Brignoli – Pilios, Jonsson, Kutesa, Gacinovič, Jovič, Koita, Vida, Ljubičič, Kosidis, Kolimatsis
Náhradníci:
Pishias, Sofroniou – Cajú, Kokorin, Loucoubar, Matysik, Bourhane, Gaustad, Montnor, Effaghe
Žluté karty:
44. Pineda
Žluté karty:
21. Marhiev, 79. Goldson
Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:15
Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok : Silkeborg IF Silkeborg IF 2:2 (2:0)

první zápas 1:0 - postupuje tým Jagiellonia Bělostok

Góly:
29. Imaz
35. Imaz
Góly:
87. Berger
90+5. Gammelby
Sestavy:
Abramowicz – Woltuszek (33. Villar), Stojinović (90+2. Kobajaši), Vital, Wdowik – Drachal (68. Flach), Romanczuk (C), Pozo – Pietuszewski (68. Cantero), Rallis (90+2. Mazurek), Imaz.
Sestavy:
N. Larsen (C) – Nielsen (46. Poulsen), Busch, Gammelby, Montano – M. Larsen, Mattsson (68. Freundlich), Al Hajj (46. Boesen) – McCowatt, Bakiz (68. Berger) – Adamsen (78. Simmelhack).
Náhradníci:
Piekutowski – Polak, Prip, Jackson.
Náhradníci:
Holm, A. Andresen – Ganchas, J. Andersen, Øxenberg-Mogensen.
Žluté karty:
23. Wojtuszek, 44. Romanczuk, 75. Bołdyn - asistent trenéra
Žluté karty:
90+5. Freundlich

Rozhodčí: Wattellier (FRA) – Drouet (FRA), Evrard (FRA)

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:00
ETO FC Győr ETO FC Győr : AIK Stockholm AIK Stockholm 2:0 (1:0)

první zápas 1:2 - postupuje tým ETO FC Győr

Góly:
34. Gavrič
60. A. (vla.)
Góly:
Sestavy:
Petráš – Vladoiu, Krpic, Csinger, Štefulj,Vitalis, Anton (C) (80.Toth),Togo, Ouro (86.Boldor), Gavrič (80.Banati), Benbouali, Bumba (90+4 Pishchur)


Beširović D.
Sestavy:
Nordfeld – Thychosen (78.Edh), Papagiannopoulo, Benkovič, Tiedemann, Ayari (71.Hove), Csongvai, Saletros (C), Beširovič, Celina (71.Ali), Fiataker (71.Guidetti)
Náhradníci:
Brecska – Abrahamsson, Banati, Biro, Boldor, Decsy, Huszar, Pishchur, Tollar, Toth, Vingler, Živkovič
Náhradníci:
Joelsson – Ali, Edh, Fesshaie, Geiger, Guidetti, Hove, Isherwood, Karlsson
Žluté karty:
21. Vitalis, 45+1. Anton, 50. Csinger, 54. N.
Žluté karty:
41. Beširovič, 43. Thychosen

Rozhodčí: Visser L.

Počet diváků: 6991

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:00
NK Celje NK Celje : FC Lugano FC Lugano 2:4 (1:1)

první zápas 5:0 - postupuje tým NK Celje

Góly:
22. Kovačević
67. Kvesić
Góly:
13. Grgic
70. Papadopoulos
81. Steffen
85. Alioski
Sestavy:
Leban – Juanjo Nieto, Karničnik, Vukliševič, Tutyškinas – Zabakovnik, Kvesič, Avdyli – Iosifov, Šturm, Kovačevič
Sestavy:
Saipi – Kelvin, Papadopoulos, El Wafi, Alioski – Steffen, Grgic, Mahmound, Pihlström – Duville-Parsemain, Koutsias
Náhradníci:
Kolar – Hrka, Vodeb, Jevšenak, Daniel, Chidi, Vidovič, Žužek, Boben, Bejger
Náhradníci:
Pseftis, Mina – Brault, Hajdari, Mahou, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Dos Santos, Behrens
Žluté karty:
59. Karničnik
Žluté karty:
58. Steffen, 62. Grgic, 74. Bislimi
Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:45
Linfield FC Linfield FC : Víkingur Gota Víkingur Gota 2:0 (2:0)

první zápas 1:2 - postupuje tým Linfield FC

Góly:
22. Offord
38. Olsen (vla.)
Góly:
Sestavy:
Johns (67. Walsh) – Orr (67. McGee), Roscoe-Byrne, Hall, Allen (82. Brown) – McClean, Shields (C), Archer – Millar, Fitzpatrick, Offord (86. McKee).
Sestavy:
Reynatrød – Olsen, Gregesen (C), Svensson, I. Arngrímsson (88. Hansen) – Kallsberg, Atlason (88. Brandson), Ellinsgaard (73. Radosavljevic), Jonhardsson – Johansen (73. Nielsen), Vatnhamar.
Náhradníci:
Walsh, Rooney – Whiteside, McKee, Brown, McGee, Annett, McKay, Morrison.
Náhradníci:
H. Arngrímsson – Skála, Nielsen, Brandsson, Djurhuus, Radosavljevic, Jarnskor, Bjarkhamar, Ólavsson, Hansen, Joensen.
Žluté karty:
Žluté karty:
13. Olsen, 27. Gregersen, 45+3. Ellinsgaard, 63. Arngrímsson, 90+6. Svensson

Rozhodčí: Radina – Hájek, Kubr (CZE)

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:00
Hammarby IF Hammarby IF : Rosenborg Trondheim Rosenborg Trondheim 0:1 (0:0)

první zápas 0:0 - postupuje tým Rosenborg Trondheim

Góly:
Góly:
59. Islamović
Sestavy:
Hahn – Fofana (68. Skoglund), Eriksson, Winther (68. Vagic), Pinas – M. Karlsson, Tekie (68. Adjei), Besara (C) – Madjed (74. Johansson Schellhas), Erabi, Tounekti
Sestavy:
Tangvik – Witry, M. Ceide, Nemčík, Pereira (90+1. Jenssen) – Väänänen, Selnaes (C), Nordli (74. Fossum) – Reitan-Sunde, Islamović, Saeter (58. Ceide)
Náhradníci:
Ficherström, Jakobsson – Skoglund, Vagic, Abraham, Johansson Schellhas, J. Karlsson, Lahdo, Strand, Ortmark, Adjei, Kabore
Náhradníci:
Sandberg, Sörum – Reitan, Racic, Zeidan, Fossum, Mortensen, Holm, Jenssen, Ceide, Volden
Žluté karty:
57. Winther, 84. Pinas, 90+2. Vagic, 90+3. Tounekti
Žluté karty:
58. Saeter, 89. Islamović

Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:30
Beitar Jeruzalém Beitar Jeruzalém : Riga FC Riga FC 3:1 (2:0)

první zápas 0:3 - postupuje tým Riga FC

Góly:
6. Atzili
24. Muzie
90+4. Kani
Góly:
86. Contreras
Sestavy:
Silva – Zasno, Carabali, Cohen G. (C), Mendy – Yona, Tavares, Yarin – Atzili, Kalu, Muzie
Sestavy:
Zviedris – Jurkovskis, Musah, Černomordijs (C), Ngom – Ankrah – Diop, Galo, Iago Siqueira, Grimaldo – Reginaldo Ramires
Náhradníci:
Korenfine, Ozer – Ben Shimol, Cohen Y., Dabush, Dahan, Deri, Hugi, Markovitch, Shua, Silva Kani, Zargary
Náhradníci:
Kazainis, Zommers – Birka, Contreras, Mankenda, Muzinga, Pena, Regza, Taiwo, Wassom
Žluté karty:
34. Mendy, 57. Cohen
Žluté karty:
57. Ramires, 68. Galo, 70. Ngom

Rozhodčí: Raczkowski – Boniek, Sierant

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Hibernian FC Hibernian FC : FK Partizan Bělehrad FK Partizan Bělehrad 1:2 (0:2)
Góly:
60. Bowie
Góly:
17. Vukotić
44. Miloševič
Sestavy:
Smith – O'Hora, Bushimi, Iredale, Obita – C. Cadden, Levitt (77. Manneh), Mulligan – Boyle, Bowie, Campbell (65. N. Cadden)
Sestavy:
M. Milošević – Roganović, Milić, Simić, Jurčević – Dragojević, Ugrešić (74. Seck) – Koštić (66. Karabeljov), Vukotić, Trifunović – J. Milošević
Náhradníci:
Johnson, Sallinger – Hanley, Hoilett, Klidje, MacIntyre, Megwa, Molotnikov, Youan
Náhradníci:
Krunić – Alilović, Janković, Jovanović, Kalulu, Kostić, Natcho, Petrović, Stojković, Zahid
Žluté karty:
47. Campbell, 67. Obita
Žluté karty:
22. Ugrešić
Červené karty:
Červené karty:
63. Simić

Rozhodčí: Gidženov – Ivanov, Mitrev (BUL)

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 16:00
FC Astana FC Astana : FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 0:2 (0:0)

první zápas 1:3 - postupuje tým FC Lausanne-Sport

Góly:
Góly:
48. Lekoueiry
66. Diakité
Sestavy:
Sejsen – Bartolec, Kažukolovas, Kalaica, Vorogovskij (83. Šomko) – Tomasov (C) (72. Žaksylyk), Bašić, Ebonh, O. Camara (72. Camaj) – Chinedu (83. Karimov), Gripshi (72. Bejsebekov).
Sestavy:
Letica – Mouanga (77. Abdallah), Dussene, Okoh, Poaty – Soppy, Roche, Custodio (C) – Lekoueiry (69. S. Ndiaye) – G. Diakité, Sène (69. Butler-Oyedeji).
Náhradníci:
Čondrić, Karipkov – Bystrov, Maročkin, Amanović, Anuarov, Basmanov.
Náhradníci:
Castella, Hottinger – Ajdini, S. Traoré, Carraco, Lippo, K. Sow, ál-Saad, S. Fofana.
Žluté karty:
15. Bašić, 23. Babajan (asistent), 41. Vorogovskij, 51. Ebonh, 75. Bejsebekov
Žluté karty:
90+2. Ndiaye
Červené karty:
86. Ebonh
Červené karty:

Rozhodčí: Matoša – Kasapovič, Mežnar (SVN).

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:00
Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul : St Patrick’s St Patrick’s 3:2 (1:2)

první zápas 4:1 - postupuje tým Besiktas Istanbul

Góly:
43. Tiknaz
50. Abraham
79. Mario
Góly:
3. Carty
34. McLaughlin
Sestavy:
Gunok (K) – Svenson, Gabriel Paulista, Topcu, Jurásek – Tiknaz, Kokcu – Arroyo, Rafa Silva, Rashica – Abraham
Sestavy:
Anang – Sjoberg, McLaughlin, Redmond (K), Turner – Robinson, Baggley, Kazeem – Leavy, Carty, Mulraney
Náhradníci:
Bingol, Destanoglu, Hadžiahmetović, Hekimoglu, Joao Mario, Kayra Yilmaz, Muci, Sanuc, Terzi, Ucan, Uduokhai, Uysal
Náhradníci:
Forrester, Garrick, Grivosti, Hayes, Kavanagh, Lennon, McClelland, Melia, Molloy, Power, Rogers
Žluté karty:
90+5. Gunok
Žluté karty:
87. Grivosti

Rozhodčí: Nobre A

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 19:30
Arda Kardžali Arda Kardžali : FK Kauno Žalgiris FK Kauno Žalgiris 2:0 (2:0)

první zápas 1:0 - postupuje tým Arda Kardžali

Góly:
8. Velkovski
12. Kovachev
Góly:
Sestavy:
Gospodinov (C) – Velev (65.Cascardo), Eboa, Huseynov, Velkovski, Idowu, Kotev, Kovachev (65.Mane), Yusein (46.Vutov), Karageren (65.Kozakov), Nikolov (46.Tilev)
Sestavy:
Svedkauskas –Bah-Traore,Tolordava (46.Kerkez), Hernandez, Iyobosa Edokpolor (62.Jurjonas), Naah, Sirgedas (C) (46.Armanavicius), Chogadze, Benchaib (46.Cernych), Ourega (46.Paulauskas), Georgijevič
Náhradníci:
Yusuf – Akandzha, Cascardo, Kazakov, Mane, Shinyashiki, Tilev, Todev, Vijački, Vutov
Náhradníci:
Miksiunas – Paulauskas, Vosylius, Mikelionis, Lekiatas, Kerkez, Jurjonas, Jansonas, Cernych, Tautvydas Burdzilauskas, Vilius Armanavicius
Žluté karty:
15. Nikolov, 90+2. Mane
Žluté karty:
12. Benchaib, 24. Tolordava, 58. Georgijevič, 90+3. Bah-Traore
Červené karty:
Červené karty:
34. Naah, 45+3. T.

Rozhodčí: Čulina A.

Počet diváků: 4840

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:00
zápas probíhá
FK Něman Grodno FK Něman Grodno : KÍ Klaksvík KÍ Klaksvík 2:0 (0:0)
Góly:
80. Borubaev
84. Pantya
Góly:
Sestavy:
Belov – Kuchinskiy, Sadovnichiy (C), Parkhomenko, Pantya – Yakimov, Kozlov – Evdokimov, Pushnyakov, Suchkov – Savitskiy
Sestavy:
John – Faero, Pavlovič, Tellechea – Danielsen, Hansson, Andreasen J. (C), Joensen – Johannesen P., Frederiksberg – Klettskard
Náhradníci:
Malievskiy – Ahmedi, Borubaev, Gavrilov, Klochkov, Kravtsov, Legchilin, Nazarenko, Pavlyukovets, Shalashnikov, Shamurzaev, Zubovitch
Náhradníci:
Jensen – Ahmed, Andreasen D., Brattbakk, Gonzalez, Johannesen J., Johansen, Kronberg, Mikkelsen, Muller, Sorensen, Williams
Žluté karty:
76. Kozlov, 94. Sadovnichiy, 97. Evdokimov
Žluté karty:
88. Sorensen, 107. Mikkelsen, 120. Johannesen
Červené karty:
Červené karty:
113. Mikkelsen

Rozhodčí: Robertson – Bell, Macleod

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:30
zápas probíhá
FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava : Universitatea Craiova Universitatea Craiova 4:2 (1:1)
Góly:
36. Kratochvíl
63. Nwadike
68. Azango
80. Kudlička
Góly:
32. Baiaram
101. Băluță
Sestavy:
Frelih – Koštrna, Nwadike, Karhan – Holík, Kratochvíl (61. Moiscrapišvili), Procházka (C), Mikovič – Azango, Ďuriš (61. Kudlička), Škrbo (61. Badolo)
Sestavy:
Isenko – Romančuk, Screciu (C), Badelj – Mora, Samuel Teles (72. Mekvabišvili), Băluță, Cicâldău (72. Mogoș), Ștefan (84. Stevanović) – Al Hamlawi (72. Nsimba), Baiaram
Náhradníci:
Vasiľ, Vantruba – Jureškin, Ujlaky, Gong, Daniel, Tomič, Taraduda, Sabo, Badolo
Náhradníci:
Lung, Popescu – Crețu, Houri, Rădulescu, Barbu, Băsceanu, Matei
Žluté karty:
93. Mikovič, 99. Kudlička
Žluté karty:
14. Screciu, 30. Teles, 66. Romančuk

Rozhodčí: Stuart Attwell (ENG). Asistenti: Lee Betts (ENG), Neil Davies (ENG). Čtvrtý rozhodčí: Lewis Smith (ENG). VAR: Darren England (ENG). AVAR: Sian Massey-Ellis (ENG)

Počet diváků: 9337

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 20:45
zápas probíhá
Dundee United FC Dundee United FC : Rapid Vídeň Rapid Vídeň 2:2 (2:0)
Góly:
25. Watters
42. Watters
Góly:
63. Antiste
77. Kara
Sestavy:
Kučerenko – Ševelj, Iovu (90+2. Fotheringham), Keresztes, Esselink – Sapsford (46. Fatah), Camara, Sibbald, Ferry (C), Dolček (71. Thomson) – Watters (71. Stirton).
Sestavy:
Hedl – Bolla, Cvetković, Raux-Yao, Horn (86. Demir) – Amane (66. Wurmbrand), Seidl (C) (46. Kara), Sangaré – Dahl, Antiste, Weixelbraun (46. Radulović).
Náhradníci:
Richards, Adams – O ́Donnell, Cleall-Harding, Constable, Beattie, Welsh.
Náhradníci:
Gartler, Göschl – Grgić, Ahoussou, Schaub, Auer, Marcelin, Mbuyi.
Žluté karty:
83. Keresztes, 86. Kučerenko
Žluté karty:
42. Raux-Yao, 69. Sangaré, 86. Kara, 92. Demir

Rozhodčí: Sidiropoulos – Kostaras, Dimitriadis (GRE)

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë : Olimpija Lublaň Olimpija Lublaň 2:2 (1:1)
Góly:
6. Lushkja
86. Lushkja
Góly:
32. Zelenkovič
78. Marin
Sestavy:
Dajsinani – Jaime, Sota (46. Potsi), Xhemajli, Aliyev (83. Melo) – Lushkja, Aleksi (C), Medeiros – Selmani (60. Yahaya), Bakayoko, Gruda (60. Ndreca).
Sestavy:
Dajcar – Diga, Jelenkovič, Muhamedbegovič, Urbančič – Doffo (C), Agba, Diogo Pinto – Brest (72. Marin), Tamm (63. Durdov), Kojič.
Náhradníci:
Kuka – Wotlai, Jefferson, Ruci.
Náhradníci:
Lubej-Fink – Bristrič, Alejandro Blanco, Motika, Ananou, Gorenc, Acimovič, Thalisson Charles.
Žluté karty:
23. Aliyev, 74. Potsi, 80. Yahaya
Žluté karty:
60. Brest
Červené karty:
81. Yahaya
Červené karty:

Rozhodčí: Schnyder – B. Zürcher, M. Zürcher (všichni SUI)

Nejčtenější

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

Sparta v play off Konferenční ligy vyzve FC Riga, Ostrava by hrála s Celje

Fotbalisté Sparty se v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy o účast v hlavní fázi utkají s FC Riga. Lídr lotyšské ligy sice podlehl v odvetě 3. předkola Beitaru Jeruzalém 1:3, ale díky úvodní...

ONLINE: Austria - Baník 1:1, po rohovém kopu zblízka srovnává domácí Wiesinger

Ostravští fotbalisté mají nakročeno do závěrečného předkola Konferenční ligy. Ve Vídni vede po prvním poločase nad Austrií 1:0 díky proměněné penaltě útočníka Erika Prekopa, před týdnem doma Baník...

Priske o dalších zraněných: Budou vesměs OK. Kdo mě zaujal? To si nechám pro sebe

Od našeho zpravodaje v Arménii Jeho jméno po zápase vyvolávaly desítky fanoušků tisíce kilometrů daleko od Česka na severu větrného Jerevanu. Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske se jim poklonil za to, jak náročnou cestu...

Pavlenka, Horníček a Gabriel pomohli svým klubům do play off Evropské ligy

Brankáři Jiří Pavlenka z PAOK Soluň a Lukáš Horníček v portugalské Braze a obránce Adam Gabriel z Midtjyllandu pomohli svým klubům do čtvrtého předkola fotbalové Evropské ligy. Do něj byla přímo...

Sparta v Konferenční lize: program předkola, historie, kde sledovat

Fotbalisté Sparty zvládli i 3. předkolo Konferenční ligy. Bez problémů vyřadili Ararat Armenia a čeká je play off. Poslední překážkou je FC Riga . Kdy se zápasy o postup do ligové fáze hrají, vizitku...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

14. srpna 2025  19:47,  aktualizováno  21:25

Sinjavskij nefauloval, může hrát. Komise naopak potrestala zákrok na Provoda

Fotbalista Bohemians 1905 Vlasij Sinjavskij nebude za vyloučení ve víkendovém utkání 4. kola první ligy proti Jablonci potrestaný. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zastavila s estonským...

Tottenham byl blízko senzaci. Můžeme hrát s každým, hlásí nový kouč Frank

14. srpna 2025  14:05

Evropské poháry v Asii. Proč vlastně? Nejde jen o peníze, důvody jsou i politické

Premium

Po cestě do evropských pohárů jsou to přinejmenším neobvyklé zastávky. Věděli jste třeba, že z kazachstánského Aktobe, kde hráli sparťané ještě v červenci, doletíte zhruba stejně rychle do Prahy jako...

Pan Wilson, machr přes standardky. Know-how má i od Guardioly, ohromil ho Strahov

Premium

Na tréninku v Arménii ještě pečlivě kontroloval a rovnal ve vápně žluté figuríny, nutnou pomůcku při nacvičování standardních situací. Nemyslete si, že nový sparťanský specialista Jack Wilson celé...

PSG - Tottenham 2:2, na pen. 4:3. Obrat Pařížanů v Superpoháru, slaví premiérově

Fotbalisté Paris St. Germain získali další evropskou trofej. Vítězové Ligy mistrů v Superpoháru UEFA udolali Tottenham, když po základní hrací době platil stav 2:2 a penalty Pařížané zvládli 4:3....

13. srpna 2025  20:30,  aktualizováno  23:38

Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

Fotbalisté ostravského Baníku si během středečního podvečera vyzkoušeli vídeňský Franz Horr Stadion s kapacitou 15 tisíc diváků a ve čtvrtek půjdou odhodlaně do odvety třetího předkola Konferenční...

13. srpna 2025  20:53

