Pro duel o Evropu se uzdravuje Pešek. Jako play off. Ukáže se, kdo na to má, říká Vrba

Sparta, nebo Bröndby Kodaň.

„Je to jako play off. Kdo zápas zvládne, jde dál. Ukáže se na hřišti, kdo na to bude mít,“ pronesl sparťanský kouč Pavel Vrba.

Už koncem listopadu se však rozhodlo, že Sparta i Bröndby po podzimu svou cestu Evropskou ligou ukončí.

Sparta - Bröndby čtvrtek 18.45 rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin (všichni Anglie) Do hlediště může maximálně 1000 diváků.

Po porážkách na Rangers resp. s Lyonem bylo jasné, že dál jde skotský a francouzský klub. A že Sparta si to v přímém duelu s Bröndby rozdá o třetí příčku, která znamená účast v jarní části Konferenční ligy, což je o úroveň níž.

„Myslíte si, že v Konferenční lize nejsou kvalitní týmy? Já to vidím, tak, že tam jsou na podobné úrovni jako Rangers nebo Bröndby. My chceme postoupit a být v Evropě i na jaře. To byl cíl, který jsme měli na začátku sezony,“ zdůraznil Vrba.

Sparťanům stačí remíza, dánský klub musí vyhrát, aby je v tabulce přeskočil. Zářijový duel v Kodani skončil 0:0, kde však Sparta měla navíc. Pokud si si odvezla tři body, pořád by hrála o postup v Evropskou lize a jaro v pohárech by měla jisté.

„Nebudeme se ohlížet co bylo, co se stalo, nestalo. Podstatné je, abychom to zvládli.“

Tabulka skupiny A Tým Z V R P S B 1. Olympique Lyon 5 5 0 0 15:4 15 2. Rangers Football Club 5 2 1 2 5:4 7 3. AC Sparta Praha 5 1 1 3 4:9 4 4. Bröndby Kodaň 5 0 2 3 2:9 2

Je výhodou, že sparťané jsou doma, kde se jim daří, byť kvůli koronavirům opatřením se bude hrát jen před hrstkou diváků, do hlediště může maximálně tisíc fanoušků.

A je výhodou, že se nikam nemusí hnát.

„Na remízu hrát nejde, to je ošidné, to se prostě nevyplácí. Ale když to v 94. minutě bude nerozhodně, tak asi obranu neotevřeme a ke konci to může být víc taktické. Jinak očekávám útočný fotbal z obou stran, Bröndby bude hrát na vítězství,“ podotkl Vrba.

K útočnému fotbalu už možná pomůže nejlepší střelec týmu Jakub Pešek, který od poloviny listopadu marodil se svalovým zraněním. „Trénuje s nimi, ale uvidíme, v jakém bude stavu,“ podotkl Vrba.

Rozhodující duely Sparty o postup 2009/2010

Sparta - Kodaň 0:3. V závěrečném zápase chyběli Řepka s Hubníkem, ve středu obrany nastoupili Hušek - Hoheneder. Za hosty hráli někdejší sparťané Pospěch a Sionko. 2010/2011

Palermo - Sparta 2:2. Remíza v předposledním kole znamenala, že mezi druhou Spartou a třetím Palermem zůstal rozdíl zůstal čtyři body. V posledním kole pak Sparta doma už v klidu hrála 1:1 s CSKA Moskva, pro který to byla první ztráta ve skupině. 2012/2013

Sparta - Lyon 1:1. Bod v předposledním kole stačil k tomu, že Bilbao přes výhru na Kirjat Šmonou mělo čtyřbodovou ztrátu. Pokud by Sparta prohrála, rozhodlo by se v posledním kole v Bilbau. 2014/2015

Young Boys Bern - Sparta 2:0. Přímý souboj v posledním kole a na umělé trávě Sparta nezvládla. 2015/2016

Sparta - Tripolis 1:0. Spanilá jízda do čtvrtfinále vedla přes postup ze skupiny přes řecký tým. Přímý souboj v předposledním kole sparťané zvládli s přehledem. 2016/2017

Sparta - Southampton 1:0. Čtvrtá výhra v řadě znamenala jistotu prvního místa ve skupině. Pak ani nevadila porážka v závěrečném duelu na Interu Milán. 2020/2021

Lille - Sparta 2:1. Opět rozhodnuto kolo před koncem. V posledním duelu s AC Milán nastoupili mladíci a náhradníci.

Dál chybí dlouhodobě zranění Höjer, Polidar, Souček, Juliš i důležitý stoper Čelůstka.

Bez týdne je to přesně dvanáct let, kdy Sparta a FC Kodaň svedl přímý souboj o postup ze skupiny Evropské ligy.

Přišlo víc než sedmnáct tisíc diváků, tenkrát v prosinci 2009 pozdě večer v Praze sněžilo a domácí podlehli 0:3.

Chyběl potrestaný Tomáš Řepka, druhá opora zadní řad Roman Hubník se kvůli lehkému zranění a blížícímu se přestupu do Herthy Berlín na zápas necítil.

Nově složená stoperská dvojice Niclas Hohender - Luboš Hušek si defenzivu nedokázala zorganizovat tak dobře, aby hosté příliš snadno nestříleli góly.

Sparta potřebovala vyhrát, ale do půle po dvou trefách Ndoeye vedla 2:0. Bylo hotovo. Po půli ještě senegalský útočník zařídil penaltu, z níž známý záložník Grönkjaer upravil na 3:0. Za hosty hráli i někdejší sparťané Zdeněk Pospěch a Libor Sionko.

„Tahle porážka je výsledkem totálního výbuchu v dodržování taktických pokynů,“ poznamenal trenér Jozef Chovanec.

Od té doby sparťané hrála základní skupinu Evropské ligy sedmkrát včetně letošního podzimu. Čtyřikrát postoupili dál, dvakrát neuspěli, naposled loni.

Jen jednou došlo na rozhodující zápas v závěrečném dějství. V prosinci 2014 cestovala Sparta do Bernu s jednobodovým náskokem, ale na umělé trávě Young Boys podlehla 0:2.

V ostatních případech klíčový duel o postup sehrála o kolo dřív. V prosinci 2010 urvala potřebnou remízu v přímém duelu v Palermu.

O dva roky později v parádním utkáním remizovala s Lyonem, čímž na dálku odstřihla Bilbao. Na podzim 2015 si doma pohlídala utkání s řeckým Asterasem Tripolis a vyhrála 1:0. O rok později zdolala opět na Letné anglický Southampton.

Naopak konec nadějí na postup znamenala loňská prohra v Lille. Opět v přímém duelu s konkurentem.