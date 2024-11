Sparťané mají v Youth League první bod, s Brestem remizovali 1:1

Sparťanští fotbalisté do 19 let remizovali ve čtvrtém utkání Youth League s francouzským Brestem 1:1 a po třech porážkách poprvé bodovali. Přesto ve společné tabulce 36 týmů zůstali na chvostu. Další...

Snad už ženám rozumím víc. Karel Rada o Frankfurtu, Slavii i slavné penaltě

Premium

Když se ho po konci kariéry ptali, jestli by náhodou nechtěl trénovat, jen zakroutil hlavou: Ani omylem! A dneska? Už patnáct let cepuje fotbalistky, z toho sedm let českou reprezentaci žen. „Snad už...