Sparta ukázala, že už se nerozsype. A co Baník? Ten je stále zranitelný

Jan Palička
David Čermák
,
  11:00
Naplněné a vzrušené tribuny, které se podle pokynů převlékly do bílé barvy, brzy utichly. Jakmile balon ve 4. minutě dohopsal do sítě, z každé druhé sedačky vítkovické arény byste uslyšeli klasický povzdech po ostravsku: „To snad ne, pi..!“ Fotbalový Baník by si po letech trápení zasloužil hrát evropské poháry. Poprvé od roku 2008. Jenže zatím je příliš zranitelný.
Veljko Birmančevič slaví gól se sparťanskými fanoušky.

Veljko Birmančevič slaví gól se sparťanskými fanoušky. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér Sparty Brian Priske během utkání s Araratem.
Trenér Sparty Brian Priske povzbuzuje střídajícího Lukáše Haraslína.
Veljko Brirmančevič před brankářem Brunem Pintou.
Veljko Birmančevič a Joao Querios bojují o míč.


V extrémně zajímavém utkání 3. předkola Konferenční ligy se silnou Austrií Vídeň rychle prohrával. Vývoj následně excelentně otočil. Pak zase po kiksech v obraně tápal. A nakonec se těšil z triumfu 4:3.

Nebyla to ve čtvrtek večer v pohárech nuda. I zápas Sparty s nečitelným Ararat-Armenia bavil, ačkoli začátek Letnou lehce vyděsil.

Ostravský Christian Frýdek se žene za Tinem Plavoticem z Austrie
Veljko Birmančevič a Joao Querios bojují o míč.

Sedm minut a outsider senzačně vedl: brankář Vindahl reagoval na střelu do tyče, nestačil se na lajně srovnat a Balanta ho zaskočil plavající ranou ke vzdálenější tyči.

Pokud má majitel arménského týmu, přebohatý boss Karapetjan, přístup k televizi, musel si ve vazbě, kde sedí kvůli pokusu o státní převrat, aspoň trochu spravit náladu.

Jenže jen na chvíli, protože pak Sparta zapnula. Nesložil ji neuznaný gól, bleskově otočila, po hodině už vedla 3:1. A když deset minut před koncem faulovaný Birmančevič sám sebejistě proměnil penaltu, rozběhl se pod tribunu, sedl na reklamní panel a vychutnával si, že ho nabité tribuny oslavují. Jízda!

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Je fakt, že Sparta po matném startu do sezony teď už nevypadá špatně. V pohárech sice naráží na týmy druhé kategorie, takže hodnotit se musí opatrně, ale je znát, že se pod staronovým koučem Priskem změnila nálada.

Najednou se sparťané nerozsypou, když jako první inkasují. Rychle reagují, nebojí se hru zjednodušit, místo nekonečného šmrdlání uprostřed hřiště často valí po křídlech, nepřekombinovávají situace, mnohem víc centrují.

Blýskl se třeba levák Ryneš: dvakrát perfektním centrem našel ve vápně Kuchtu, podruhé z toho byla gólová pojistka. Předtím se parádně trefil pracant Vydra a s trochou štěstí Kairinen: jeho ráně pomohla do sítě teč.

Matěj Ryneš slaví sparťanský gól, který ale nakonec nebyl kvůli ofsajdu uznán.

I tak se ukázalo, že Sparta se nebojí být přímočará, což jí ještě v minulé sezoně vůbec nešlo. Často brzdila sama sebe, chyběla jí odvaha i sebevědomí, na čemž přes léto viditelně zapracovala a zase se o něco přiblížila pohárovému podzimu. Platí to i pro Baník?

„Pochopitelně jsme rádi, že jsme vyhráli, vždyť je to naše první vítězství v sezoně. Ale jako trenér jsem si to moc neužil. Nemůžeme přece dostat tři góly. Dělali jsme hrozně moc chyb v defenzivě,“ přesně popsal trenér Pavel Hapal. Navzdory tomu, jaká fotbalová paráda se odehrávala, on ji vnímal především přes vady na kráse.

Co lidé? Bavili se královsky. Bílý baníkovský národ ještě do poločasu slavil obrat. Nastala euforie. Nakažlivé nadšení. „Přesně to jsme potřebovali,“ líčil záložník David Buchta, jeden z hrdinů zápasu.

Po Legii to bylo náročné, gól mi pomůže, říká Buchta. Mrzí ho promarněný náskok

Zatímco minulý týden osudově selhal proti Legii Varšava, když neproměnil penaltu, která mohla dostat souboj do prodloužení, tentokrát se trefil báječně. Z nepoměrně těžší pozice. Na konci první půle se na protivně mazlavém trávníku pravačkou opřel do míče, který mu vybojovali kolegové Holzer a Šín. Pak už jen sledoval dokonalou trajektorii.

Až si člověk říkal: proč něco takového nevyzkoušela Plzeň v úterním předkole Ligy mistrů? Prohrála na hřišti Glasgow Rangers 0:3 a před odvetou je téměř bez šance.

To Baník přežil svou klinickou smrt. Na startu sezony je rozpačitý. Chybující. Nervózní. I proti Austrii čtvrt hodiny podivně váhal.

Ostravský trenér Pavel Hapal při utkání s Austrií.

Jako by přes letní pauzu poztrácel všechny jarní emoce. Trenér Hapal, který dostal o víkendu červenou kartu za vulgaritu vůči rozhodčímu (a následně dvouzápasový trest od disciplinárky), hledal správné složení.

V Praze se o tom nijak zvlášť nediskutuje, ale věřte, že Ostrava už několik týdnů řešila, kdy se asi tak vrátí zraněný záložník Kohút.

Na ofenzivní pozici si stoupl právě včas. Při první šanci ještě napálil brankáře, při druhé vyrovnal na 1:1, což může mít zásadní význam pro budoucnost Baníku. Běžela 36. minuta, po vhozeném autu si Kohút ťuknul balon s pracovitým útočníkem Prekopem a pálil slabší pravačkou. Byla to akce na tři doteky! Moc pěkné.

Stadion, který na úvod představil famózní tříbarevné choreo s rokem založení 1922, se dostal do varu. Jedna fáze utkání vyvrcholila těsně po pauze, kdy po krkolomném brejku skóroval Holzer.

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

3:1. Bude to stačit? Vzhledem k tomu, jak nezvykle otevřené utkání se hrálo, nešlo odpovědět ano. 19:19 na střely. Tolik šancí. Tolik podklouznutí. Tolik nádechů a výdechů z hlediště. I proto dvoubrankové vedení Baníku nestačilo. Austria za dvanáct minut po akcích středem hřiště až příliš snadno vyrovnala.

A poslední slovo? Slovenský útočník Prekop hlavičkoval prudce a přesně. 4:3 pro Baník. „Bereme to s pokorou a bojujeme dál,“ pravil Erik Prekop. Je lákavá představa, že se slezská fotbalová perla v závěrečném dvojzápase utká s lepším z dvojice Lugano – Celje, ale vsadili byste si na to po čtvrtečním blázinci?

Odveta je za týden ve Vídni a hosté nesmějí prohrát. Sparta? Ta by měla do Arménie jet potvrdit postup, na který doma zadělala.





