Pět v pohárech? Je to blíž. Baník ukázal, že Evropě stačí. Sparta si odkroutila trest

David Čermák
  9:40
Velkolepá podívaná to zrovna nebyla. Spíš program, který vás po úmorně parném dni celkem spolehlivě ukolébá. A co se taky dalo čekat? Fotbalová Sparta se nepotřebovala přetrhnout, aby z Arménie dovezla povinný postup. Řadila jen z dvojky na trojku, motor občas zaškytal, ale stejně to muselo stačit.
Ostravští fotbalisté nahánějí autora gólu Erika Prekopa.

Ostravští fotbalisté nahánějí autora gólu Erika Prekopa. | foto: Profimedia.cz

S domácím vítězstvím 4:1 v kapse mohla být v klidu a Ararat-Armenia z Konferenční ligy vyprovodila další výhrou, tentokrát 2:1.

Ale musela si počkat až do nastaveného času, kdy si náhradník Krasniqi zaběhl za obranu, kličkou oklamal brankáře Pinta a v pádu stačil napálit balon do sítě.

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Skóre nic neřešilo, zato body do koeficientu se hodí. Brzy se zapomene, že hlavně první poločas Spartě nesedl a dlouho se trápila. Postup do závěrečného play off urvala, stejně jako Ostrava, která po domácí divočině 4:3 ve Vídni uhrála remízu 1:1.

Bravo, Baník!

Austria, to vůbec nebyl snadný soupeř. Tradiční tým, krásný stadion, pestře poskládaný kádr. Ve čtvrtek ve druhé půli vyrovnal, tlačil se za druhým gólem, který by zařídil prodloužení, ale kdepak, hosté z Česka si poradili a v poslední fázi kvalifikace je čeká slovinské Celje. Čili soupeř, přes kterého se dá přejít.

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Baník přesvědčil, že na Evropu stačí. Prekopova proměněná penalta, nařízená za nešikovný faul obránce Guenouche, zařídila také to, že se ještě o pár dní odkládá jeden velký přestup. Velebený mládenec Matěj Šín je už pár týdnů domluvený na angažmá v Alkmaaru, přestupní částka překoná 100 milionů korun bez bonusů, čímž se 21letý ofenzivní záložník stane jedním z nejdražších projektů z Moravy. Dosud za podobné částky přestupovali hlavně borci ze Slavie, Sparty nebo Plzně.

Šín už před časem troufale prohlásil, že pokud z milovaného Baníku odejde, tak jedině ven. A je to tady! Útočná nizozemská liga by mu mohla sedět a může být mezistanicí za ještě lepším.

Dokud Baník bude ve hře o Evropu, Šína si ještě podrží. Pak sice vydělá, nicméně léto ho spaluje. V lize ještě nevyhrál, vyloučené nejsou další útěky: slovenský reprezentační záložník Tomáš Rigo má nabídky z druhé anglické ligy a průbojný útočník Erik Prekop, který hraje ve velké formě, zaujal i mistrovskou Slavii.

Erik Prekop v euforii po proměněné penaltě na hřišti Austrie Vídeň.

A co zaujalo v Jerevanu, kde se ve čtvrtek potila Sparta?

Nejdřív chyba domácího stopera Malise, který laxním odkopem namazal Sadílkovi, ten posunul balon na Rrahmaniho a sparťané po třiadvaceti minutách vedli.

Pak rychlé vyrovnání: Ryneš zbytečně hrábl na hranici vápna rukou po šikovném Šagojanovi, který se pak se spoluhráčem Balantou málem porval o to, kdo bude kopat penaltu. Míč nakonec uzmul druhý jmenovaný, poslal brankáře Vindahla na opačnou stranu a možná to chvilku vypadalo, že Ararat ještě ospalý zápas překlopí v drama.

Vindahl sebou musel mrsknout, aby štiplavou Šagojanovu ránu vytlačil na tyč, párkrát ještě domácí zazlobili, ale ve druhém poločase už vlastně nebylo co řešit. Kromě Krasniqiho závěrečné trefy a červené karty pro obránce Queiróse, který u postranní čáry zmastil Preciada a ve skluzu mu prošlápl kotník.

Hotovo. Splněno. Šup domů!

Sparťané by se samozřejmě neměli rouhat, ale je fakt, že zatím si v pohárové kvalifikaci vyžírají venkovní zápasy tak trochu za trest.

Nejdřív kazachstánské Aktobe: daleké trmácení, rozčvachtaný trávník, kousavý soupeř, krajně nepříjemné prostředí.

A teď Jerevan, což zdaleka nemusela být taková jobovka, kdyby se kvůli koncertu Jeniffer Lopez a poničenému trávníku zápas nepřesunul do areálu místní akademie.

Do prostředí, které se v pohárové Evropě často nevidí.

Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj

Jediná tribuna, kolem hřiště ošuntělé paneláky, pár stromů a hromada sutin. Hned za reklamní bariérou tréninkové hřiště s umělou trávou, kde se pod umělým osvětlením proháněli místní žáčci. Do toho extrémní počasí: přes den vyčerpávající horko a teploty hodně přes třicet stupňů, navečer zase silný vítr, který ohýbal stromy – fičelo jako na Sněžce. Bez přehánění: tréninkový areál totiž postavili v 1 250 metrech nad mořem.

Takže znovu místo, kde zkrátka hrát nechcete. Děti na tribuně fučely do trubek, které zněly, jako když kolem projíždí pískající vlak. Trávník? Sice před výkopem pokropený, ale zuřící vichr vodu z trysek odfoukal jen na jednu polovinu hřiště, takže na druhé balon drhnul.

A všimli jste si, na čem seděli náhradníci? Místo klasických sedadel si hověli na židličkách, které by se spíš hodily do čekárny v bance. Na novináře čekalo titěrné tiskové centrum vmáčknuté do místnosti třikrát čtyři metry, kde ze stropu trčí ventilační trubka jen tak do nikam.

Spartě mohla vyhovovat asi jen atmosféra, která nebyla nijak pekelná. Vlastně ji vytvářelo jen pištění stovek dětí, skromný kotlík skalních fanoušků Araratu moc slyšet nebyl, pokud nepočítáte, že jeho šéf jednou za deset minut zabušil na velký buben.

Sparťané, kterých přicestovala zhruba stovka, byli na konci veselejší. Ale ještě zbývá poslední krok proti bojovníkům z Rigy, kteří po výsledcích 3:0 a 1:3 uhájili postup přes Beitar Jeruzalém. A Sparta nesmí zakopnout, protože Konferenční liga je pro ni povinnost.

Baník? Ten si ji vysnil. A teď je blízko. Když přičtete Slavii v Lize mistrů, Plzeň v Evropské lize a Olomouc, která má jistou minimálně Konferenční ligu, rýsuje se extrémně zajímavý pohárový podzim.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

