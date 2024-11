Pátý duel Sparty v Lize mistrů: s torzem obrany proti neokoukanému soupeři

Nadějný vzkaz fanouškům i kabině před zápasem: když Sparta v úterý večer na Letné zvítězí, španělského soupeře přeskočí v tabulce a oživí naděje na postup do vyřazovací fáze.

Varovný vzkaz: jen dvě výhry z posledních jedenácti zápasů – v českém poháru s Brnem a v lize s Libercem, což s sebou nese konec reálných nadějí na obhajobu titulu.

Může vůbec duel dopadnout jinak než vítězstvím Atlétika Madrid?

Sparta rozhodně nemá co ztratit.

ONLINE: Sparta vs Atlético Madrid výkop: úterý 18.45 rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (všichni Nizozemsko) Předpokládaná sestava Sparty: Vindahl – Vitík, Panák, Ross (Pavelka) – Wiesner, Laci, Kairinen, Ryneš – Rrahmani, Olatunji, Haraslín. Absence Sparty: Sörensen, Cobbaut, Zelený, Preciado, Birmančevič, Imanol. Absence Atlétika: Molina, Lemar, Le Normand Mistři světa v kádru Atlétika: Griezmann (2018, Francie), De Paul, Álvarez, Correa, Molina (2022, Argentina)

„Ale takhle přemýšlet nechceme. V Lize mistrů jsou ty nejlepší týmy na světě, což se opakuju. Pro nás to znamená, že musíme hrát jinak než v české lize,“ podotkl sparťanský kouč.

Sparťané se ve vzpomínkách nostalgicky vracejí k zářijovým utkáním proti Salcburku (3:0) a především ve Stuttgartu (1:1).

„Budeme se snažit co nejvíc držet míč a vystupovat týmově. Hvězdou zápasu musí být tým,“ zdůraznil Friis.

Jenže jak ho složit? V sobotním ligovém utkání proti Teplicím si přivodili zranění dva stopeři Sörensen s Cobbautem. Mimo je i další obránce Zelený. Do stoperské trojice tak zbývají kapitán Panák, Vitík a Ross. Další možností je Pavelka.

„Pořád ještě nějaké hráče máme a najdeme způsob, jak nasadit co nejsilnější sestavu,“ ujistil Friis. „Ale samozřejmě je to velká ztráta.“

Mimo hru jsou také krajní obránce či wingbek Preciado a útočník Birmančevič, kteří právě v pohárech patří obvykle k nejlepším sparťanům.

„V obraně moc možností nemáme, ale třeba něco uděláme jinak. Co? To neprozradím. Máme za sebou opravdu dlouhou sezonu, odehráli jsme šestadvacet zápasů, k tomu někteří nastupovali v reprezentacích. Měli jsme štěstí, že jsme v této situaci dlouho nebyli. Teď je to bohužel jinak. Poslední tři čtyři týdny nás to limituje,“ podotkl Friis.

Simeone, Koke, Griezmann či Álvarez

Atlético Madrid je třetím týmem španělské ligy, po čtrnácti kolech ztrácí bod na Real Madrid a čtyři na Barcelonu. O víkendu vydřelo vítězství 2:1 nad Deportivem Alavés. Skóre muselo otáčet, v závěru se prosadili Griezmann a Sörloth.

Atlético Madrid v Lize mistrů v éře Diega Simeoneho 2013/2014: finále (prohra s Realem v prodloužení 1:4)

2014/2015: čtvrtfinále

2015/2016: finále (prohra s Realem na penalty)

2016/2017: semifinále

2017/2018: skupina

2018/2019: osmifinále

2019/2020: čtvrtfinále

2020/2021: osmifinále

2021/2022: čtvrtfinále

2022/2023: skupina

2023/2024: čtvrtfinále

Když k nim přidáte argentinského mistra světa Juliána Álvareze, je to pořádná ofenzivní síla. Ve středu pole klubová legenda Koke či anglický reprezentant Gallagher. A to se nemusí připomínat, jak je Atlético silné, otravné a nepříjemné v defenzivě.

Trenér Diego Simeone působí v klubu čtrnáctou sezonu a v Praze načne osmou stovku zápasů coby hlavní kouč Atlétika.

„Právě trenér Simeone je pro Atlético důležitý. Vytvořil klubovou kulturu a DNA. Hrajeme nejen proti kvalitním hráčům, ale taky proti silné týmové identitě,“ zdůraznil sparťanský kouč Friis. „Pokud sledujete fotbal posledních patnáct let, asi víte, o čem mluvím.“

Atlético má v Lize mistrů o dva body víc než Sparta. Porazilo Lipsko a vyhrálo v Paříži nad St. Germain shodně 2:1, na Benfice Lisabon však utrpělo debakl 0:4 a tři góly dostalo doma od Lille (1:3). Ve zbývajících kolech Champions League ho čekají zápasy se Slovanem Bratislava, s Leverkusenem a v Salcburku.

Nemělo by tedy pro něj být problém uhrát postavení mezi nejlepšími čtyřiadvaceti týmy soutěže, které postoupí do vyřazovací fáze.

V ní je Atlético pravidelným účastníkem. Od chvíle, kdy se Simeone týmu v zimě 2011 ujal, bylo dvakrát ve finále, jednou v semifinále a čtyřikrát mezi nejlepšími osmi. Jen dvakrát ze skupiny do play off nepostoupilo (2017 a 2022).

Sparťanský útočník Veljko Birmančevič se chystá k individuálnímu trénink na Strahově, do utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid však ještě nezasáhne.

S českými mužstvy se na mezinárodní scéně potkalo jen dvakrát: v létě 2004 v Interpoháru se Zlínem (0:2 doma a 4:2 venku) a na podzim 2012 v základní skupině Evropské ligy s Plzní (1:0 a 0:1). Obě utkání proti Zlínu odehrál v záloze Simeone, proti Plzni už byl na lavičce jako trenér. Další sezonu dovedl Atlético do finále Ligy mistrů.

„Je to skvělý trenér, odvádí výbornou práci. Na začátku kariéry dostal od týmu klíče. Byl velmi přímý. Bylo to: budeme to dělat podle mě. Dnes je velmi pragmatický, má různé rozestavení. V Atlétiku se stal ikonou, je inspirací pro spoustu trenérů. Klub na něm staví svůj úspěch,“ řekl Friis.

Sudí, jenž Čechům zavařil

Úterní utkání odřídí známý nizozemský sudí Makkelie s asistenty Steegstrou a De Vriesem. Stejná trojice byla u toho, když loni české národní mužstvo v kvalifikaci o Euro podlehlo 0:3 v Albánii.

Makkelie ve spolupráci s Steegstrou za stavu 1:0 pro domácí neuznali gól Chytila a za pokus dosáhnout branky rukou mu hlavní udělil druhou žlutou kartu.

Češi to brali jako velkou křivdu. Chytil se dušoval, že míč hrál ramenem. Televizní záznam nebyl průkazný, nepodpořil ani jednu z verzí, videoasistent tak verdikt sudích na hřišti ani změnit nemohl. „V jednu chvíli se radujete z vyrovnání, pak to najednou neplatí a ještě červená. To bylo kruté,“ říkal tehdejší trenér Jaroslav Šilhavý.