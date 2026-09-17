Máte obra? Využijte ho! Guddal se ukázal nejen góly, Sparta z něho může těžit

Když se trápí útočník Brunes, který ve středu v Evropské lize proti Araratu Armenia už podeváté v řadě nedal gól, učí se sparťané využívat jinou norskou zbraň.
Vlastně je záhada, že doteď ji nikdo roky nedokázal pořádně odjistit, protože k tomu přímo vybízí.
Tobias Guddal, stoper, který narostl do výšky 201 centimetrů, má sice gólům hlavně zabraňovat, jenže pro řadu soupeřů je při standardkách téměř neuhlídatelný.
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Šťastný i překvapený. Byla to dobrá střela, divil se hrdina Guddal. Góly se mu zalíbily
Jak chcete zastavit chlapa jako hora, který ani nemusí vyskočit, aby pohodlně trkl hlavou do prudce letícího míče? V Jerevanu dal přesně takhle po dvaceti minutách první gól: stačilo, aby si ve vápně počkal na centr Karabce od rohového praporku a soupeři jen zoufale pozorovali, jak od jeho temene balon obloučkem padá do sítě.
Za dvě minuty roztáhl ústa do širokého úsměvu podruhé, když se k němu šťastně odrazila rána Sochůrka a Guddal pravačkou bez přemýšlení práskl do míče.
Skóre pak ještě narostlo, takže výsledek se četl hezky.
Ararat Armenia – Sparta 1:4.
Možná důležitější než tři body je přitom pro kouče Priskeho skutečnost, že s Guddalem může být Sparta před brankou soupeře o dost nebezpečnější než doteď.
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Priske chválil: Od Guddala tohle čekáme. Brunes? Nesmí o gólech moc přemýšlet
Chápete, že než před měsícem a půl dorazil na Letnou z norského Tromsö, stihl v profikariéře za 120 zápasů jen dva góly? Sparta ho zatím zvládá využít mnohem lépe, ve středu naskočil v rudém dresu teprve posedmé a trefil se už potřetí.
Možná byste ho od pohledu ani netipli na fotbalistu: hubený, lehce přihrbený, samá ruka samá noha. Když už naběhne na hřiště, vlastně trochu nevíte, co od něj čekat - a nejen proto, že se mezi obránci vymyká frajersky staženými stulpnami, což bývá poznávací znak techniků, kteří kouzlí ve středu zálohy.
Guddal proti Araratu ukázal to nejlepší, co v něm je. Pozorně předskakoval soupeře, párkrát včas zaskluzoval, někdy musel rozkmitat dlouhé nohy, což taky umí na svou výšku až překvapivě dobře. Balon si občas ležérně přišlápl podrážkou, tak jako to dělají futsalisti, až na jedinou výjimku přesně rozehrával. A dvěma góly zlomil zápas, který mohl dopadnout docela jinak.
Kdo si za týden vzpomene, že za prvních deset minut měl Ararat tři když ne tutové, tak velmi solidní šance? Sparťané všechny přežili a pak začali rychle sami kousat. Když po hodině po parádní akci Alcócera zvyšoval Mercado na 3:0, už to vypadalo na pohodičku, jenže domácí se ještě hecli a snížili. Zlobili ale jen chvíli, dokud Spartu nerozjásala akce náhradníků: Jurásek pláchl slaboučkému obránci Grigorjanovi a jeho centr hlavou ťukl do sítě plachtící Vydra.
Araratu už nepomohli ani nažhavení fanoušci, kteří slušně zaplnili stadion Vazgena Sarkisjana, což je pozoruhodná stavba. No řekněte: kde jinde se můžete na fotbale pokochat obložením z růžového mramoru a korintskými sloupy nebo vyklenutým ochozem v rohu hřiště, jenž připomíná divadelní lóži?
Z kopce nad stadionem zářila do noci vyhlídková věž, která tvarem kopíruje Eiffelovku, a fanoušci Sparty, kterých dorazilo kolem sedmdesáti, si mohli zapsat další zážitek, kterých Jerevan nabízí plno.
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Ararat - Sparta 1:4, skvělý vstup do Evropy, snění domácích brzy zarazil Guddal
Tak jako svěžím výkonem překvapila Sparta, zaskočí vás při první návštěvě i hlavní arménské město. V centru žádné ošuntělé paneláky a šeď, naopak: spousta nóbl restaurací a kaváren, všude pořádek, na každém rohu fontána s čisťoučkou vodou a kolem chodníku v řadě zaparkované nablýskané bouráky. Až když se vydáte do bočních uliček, poznáváte i jiný, syrovější Jerevan: chudinskou čtvrť Kond, kde se bydlí v polorozpadlých barabiznách, nebo tržiště, kde se kromě tisíců cetek prodávají obrazy mafiánských bossů s pistolí v ruce, vlajky se srpem a kladivem nebo dokonce Hitlerův spis Mein Kampf.
Sparťané se při krátkém pobytu nehnuli z bezpečné zóny hotelu a svou misi zvládli. Tři body na úvod se šiknou.