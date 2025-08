Sparta soubojem s arménským celkem vstoupí do 3. předkola Konferenční ligy, odveta je na programu o týden později v Jerevanu.

„Se vší úctou k soupeři si myslím, že bychom to měli zvládnout,“ pronesl Zelený. „Na druhou stranu takhle to bylo i s Aktobe a pak nás v prvním zápase zaskočilo. Ale věříme, že tentokrát to zvládneme.“

Soupeř je poměrně neznámý, jak jste se na zápas připravovali?

Je to těžký. Koukali jsme na videa a je to velká neznámá i z toho důvodu, že na letošní sezonu překopali tým, takže jsme nemohli jsme použít materiál z té předchozí. Viděli jsme samozřejmě jejich zápasy v minulém předkole, ale těžko se z toho vyčítají nějaké silné stránky. Něco jsme každopádně viděli a bude to muset stačit.

Brian Priske před čtvrtečním zápasem O soupeři: „Myslím, že máme informace, které potřebujeme. Mají nového trenéra i hráče z portugalské ligy, takže v tom je to složitější, ale současně jsme měli tři zápasy (dva v předkolech a jeden v lize) k nastudování.“ O absencích: „Angelo Preciado ještě není připravený, takže hrát nebude a doufáme, že zvládne odvetu. Markus Solbakken trénoval a bereme ho jako součást kádru, ale kvůli menšímu zranění nenastoupí. O sestavě: „Změny budou, ale jaké, to si musíte počkat na čtvrtek. V 18:45 zveřejníme sestavu.“

Je v tomhle ohledu cesta do Konferenční ligy náročnější než loňské tažení předkoly Ligy mistrů?

Třeba v minulém předkole jsme povědomí a informace měli. Ale tohle je fakt velká neznámá. Asi je lepší, když znáte návyky těch týmů a vidíte vzorce v jejich hře, což vám může pomoct. Na druhou stranu ani pro ně to není jednoduché. Přivedli hodně hráčů a nemusí mít úplně zajeté automatismy, z čehož bychom mohli těžit.

S jakým herním plánem do zápasu půjdete?

Hrát ve vysoké intenzitě, jako jsme odehráli třeba odvetu s Aktobe. Trenéři říkali, že jim ve druhé části zápasu často dochází síly, takže na ně musíme vlétnout a zvládnout to lépe než první zápas v Kazachstánu. V tom by mohl být klíč – když budeme od začátku napadat a dostávat je pod tlak.

Jak těžko se vám před podobnými zápasy hledá motivace?

Já myslím, že nejenom pro mě je motivace jednoduchá a to ta, že musíme postoupit do základní skupiny. Mít podzim a potažmo jaro bez pohárů, to by byl velký neúspěch. Takže nás žene vidina, že to musíme zvládnout a nastartovat sezonu lépe, než jsme zakončili tu předchozí. A myslím, že takhle to vnímají všichni.

Na rozdíl od dvojzápasu s Aktobe začínáte doma.

Začínat doma znamená, že to musíme bezpodmínečně zvládnout. Kdybychom jeli s nepříznivým výsledkem k nim, tak je to horší situace než s Aktobe, kde jsme sice prohráli, ale věřili jsme, že nám pomůže domácí prostředí a zvládneme to otočit. Čtvrteční zápas musíme zvládnout.

Po rozpačitém vstupu do sezony teď táhnete sérii tří vítězství. Vnímáte posun v kvalitě týmu?

Z hlediska kvality se určitě ještě můžeme zvednout a máme se kam posunout. V naší hře se ale objevují sem tam prvky, které tam na začátku nebyly, což nám trenéři zdůrazňovali. Často jsme si to opakovali a zlepšení je určitě vidět, ale nejsme úplně na vrcholu a musíme na tom dál pracovat.