Kdy a kde sledovat zápas Sparta – Alkmaar?
Odvetný zápas osmifinále Konferenční ligy Sparta – Alkmaar vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Letné začíná ve čtvrtek 19. března od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Sparta – Alkmaar můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak vypadal první zápas?
Kromě úvodů obou poločasů byli sparťané v prvním souboji výrazně horším týmem, v defenzivě vůbec nestíhali, a nebýt brankáře Surovčíka, skončil by pro ně zápas debaklem. Díky šťastné brance útočníka Vojty z 50. minuty však bez šance nejsou.
Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Sparta v nedělním utkání domácí ligové soutěže rozstřílela Slovácko 5:2.
- Vysokou výhru zaznamenal v nedělním duelu nizozemské ligy i Alkmaar, který doma přehrál Heracles 4:0.
Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?
|Kolo
|Zápas
|Datum
|1. kolo
|Sparta – Shamrock Rovers 4:1
|2. 10. 2025
|2. kolo
|Rijeka – Sparta 1:0
|23. 10. 2025
|3. kolo
|Sparta – Čenstochová 0:0
|6. 11. 2025
|4. kolo
|Legia Varšava – Sparta 0:1
|27. 11. 2025
|5. kolo
|Universitatea Craiova – Sparta 1:2
|11. 12. 2025
|6. kolo
|Sparta – Aberdeen 3:0
|18. 12. 2025
|Kolo
|Zápas
|Datum
|1. kolo
|AEK Larnaca – AZ Alkmaar 4:0
|2. 10. 2025
|2. kolo
|AZ Alkmaar – Slovan Bratislava 1:0
|23. 10. 2025
|3. kolo
|Crystal Palace – AZ Alkmaar 3:1
|6. 11. 2025
|4. kolo
|AZ Alkmaar – Shelbourne 2:0
|27. 11. 2025
|5. kolo
|Drita – AZ Alkmaar 0:3
|11. 12. 2025
|6. kolo
|AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok 0:0
|18. 12. 2025
* Vítěz se v dubnovém čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Lech Poznaň/Šachtar Doněck. První zápas ukrajinský celek na hřišti soupeře vyhrál 3:1
Sparta – Alkmaar
Výkop: čtvrtek 19. března, 21:00
VIZITKA SOUPEŘE
AZ ALKMAAR
Rok založení: 1967
Úspěchy:
Zajímavosti před duelem Sparta – Alkmaar:
- soupeři se v pohárech utkali jen minulý týden, kdy Alkmaar doma zvítězil 2:1
- Sparta v dosavadních 7 domácích pohárových duelech s nizozemskými kluby neprohrála
- Sparta si naposledy čtvrtfinále poháru zahrála v sezoně 2015/16, kdy v Evropské lize nestačila na Villarreal
- Sparta minule prohrála v Konferenční lize po 4 utkáních
- Sparta doma v této sezoně Konferenční ligy v 6 zápasech nenašla přemožitele (z toho 5 vítězství)
- Sparta doma v soutěžní sezoně našla přemožitele v jediném z 19 zápasů a poslední 2 ligové duely tam vyhrála 5:2
- Alkmaar v pohárech neprohrál žádný z dosavadních 9 zápasů s českými mužstvy
- Alkmaar ve 3 pohárových utkáních na hřišti českých soupeřů neprohrál (z toho 2 remízy 1:1)
- Alkmaar v dosavadních 3 vyřazovacích soubojích přes český tým vždy přešel
- Alkmaar postoupil v pohárech minimálně do osmifinále ve 4 z posledních 5 sezon
- největším úspěchem Alkmaaru v Konferenční lize je semifinále ze sezony 2022/23, v němž nestačil na pozdějšího vítěze West Ham
- Alkmaar neprohrál v Konferenční lize 5 z posledních 6 duelů
- Alkmaar venku v Konferenční lize prohrál 3 z minulých 4 utkání
- trenér Priske mezi prvním a současným angažmá ve Spartě vedl jiný nizozemský tým Feyenoord Rotterdam
- gólman Sparty Vindahl přišel do současného působiště právě z Alkmaaru
- v Alkmaaru působí český záložník a člen širšího kádru reprezentace Šín
- sparťan Zelený ještě v dresu Jablonce nastoupil 2x proti Alkmaaru v brance s Vindahlem na podzim 2021 ve skupině Konferenční ligy
- české týmy v pohárech nizozemského soupeře 10x po sobě neporazily
- české celky doma nezdolaly nizozemský tým v 6 pohárových zápasech v řadě
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport je v odvetě, i vzhledem ke slabším výkonům Alkmaaru venku, mírným favoritem Sparta.
|Sparta – Alkmaar
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,25
|3,59
|3,09