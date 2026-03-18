Sparta - Alkmaar v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Autor: ,
  14:59
Fotbalisté Sparty budou v odvetě osmifinále Konferenční ligy dohánět ztrátu. V prvním utkání na hřišti Alkmaaru podlehli 1:2. Kde a kdy zápas sledovat živě a další informace najdete v našem přehledu.
John Mercado ze Sparty a Wesley Patati (na zemi) z Alkmaaru. | foto: AP

Stoper Alkmaaru Wouter Goes hlavičkuje před Matyášem Vojtou ze Sparty.
Sparťanský útočník Matyáš Vojta se snaží zpracovat balon v utkání s Alkmaarem.
Andy Irving ze Sparty na hřišti Alkmaaru.
Oliver Sonne (vlevo) ze Sparty a Ro-Zangelo Daal z Alkmaaru.
23 fotografií

Kdy a kde sledovat zápas Sparta – Alkmaar?

Odvetný zápas osmifinále Konferenční ligy Sparta – Alkmaar vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Letné začíná ve čtvrtek 19. března od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Sparta – Alkmaar můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak vypadal první zápas?

Kromě úvodů obou poločasů byli sparťané v prvním souboji výrazně horším týmem, v defenzivě vůbec nestíhali, a nebýt brankáře Surovčíka, skončil by pro ně zápas debaklem. Díky šťastné brance útočníka Vojty z 50. minuty však bez šance nejsou.

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Sparta v nedělním utkání domácí ligové soutěže rozstřílela Slovácko 5:2.
  • Vysokou výhru zaznamenal v nedělním duelu nizozemské ligy i Alkmaar, který doma přehrál Heracles 4:0.

Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?

Výsledky Sparty v ligové fázi Konferenční ligy
KoloZápasDatum
1. koloSparta – Shamrock Rovers 4:12. 10. 2025
2. koloRijeka – Sparta 1:023. 10. 2025
3. koloSparta – Čenstochová 0:06. 11. 2025
4. koloLegia Varšava – Sparta 0:127. 11. 2025
5. koloUniversitatea Craiova – Sparta 1:211. 12. 2025
6. koloSparta – Aberdeen 3:018. 12. 2025
Výsledky Alkmaaru v ligové fázi Konferenční ligy
KoloZápasDatum
1. koloAEK Larnaca – AZ Alkmaar 4:02. 10. 2025
2. koloAZ Alkmaar – Slovan Bratislava 1:023. 10. 2025
3. koloCrystal Palace – AZ Alkmaar 3:16. 11. 2025
4. koloAZ Alkmaar – Shelbourne 2:027. 11. 2025
5. koloDrita – AZ Alkmaar 0:311. 12. 2025
6. koloAZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok 0:018. 12. 2025

* Vítěz se v dubnovém čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Lech Poznaň/Šachtar Doněck. První zápas ukrajinský celek na hřišti soupeře vyhrál 3:1

Sparta – Alkmaar

Výkop: čtvrtek 19. března, 21:00
První zápas: 1:2
Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič - Markovič (video, všichni Srb.).

Předpokládané sestavy:
Sparta: Surovčík - Sonne, Panák, Zelený, Kadeřábek - Sochůrek, Kairinen, Irving - Mercado, Haraslín - Vojta.
Alkmaar: Owusu-Oduro - Kasius, Goes, Penetra, De Wit - Koopmeiners, Mijnans, Smit - Jensen, Parrott, Daal.
Absence: Cobbaut, Eneme, Kofod, Mannsverk, Penxa, Sörensen, Ševínský, Vydra (všichni zranění), Grimaldo, Martinec (oba nejsou na soupisce), Haraslín, Uchenna, Vindahl (všichni nejistý start) - Clasie, Chávez, Maikuma (všichni zranění).
Disciplinární ohrožení: Mannsverk, Sörensen, Ševínský - Jensen, Patati, Sadiq (všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

AZ ALKMAAR

Rok založení: 1967
Klubové barvy: červená a bílá
Web: az.nl (oficiální stránka)
Stadion: AFAS Stadion, kapacita cca 19 500 diváků
Trenér: Maarten Martens (2025/26)

Isak Jensen z Alkmaaru obchází Matěje Ryneše ze Sparty.

Úspěchy:
Vítěz nizozemské ligy (Eredivisie): 2× (1980/81, 2008/09)
Nizozemský pohár (KNVB Cup): 4× vítěz (1978, 1981, 1982, 2013)
Nizozemský superpohár (Johan Cruijff Schaal): 1× vítěz (2009)
Pohár UEFA / Evropská liga: finalista (1980/81)

Zajímavosti před duelem Sparta – Alkmaar:

  • soupeři se v pohárech utkali jen minulý týden, kdy Alkmaar doma zvítězil 2:1
  • Sparta v dosavadních 7 domácích pohárových duelech s nizozemskými kluby neprohrála
  • Sparta si naposledy čtvrtfinále poháru zahrála v sezoně 2015/16, kdy v Evropské lize nestačila na Villarreal
  • Sparta minule prohrála v Konferenční lize po 4 utkáních
  • Sparta doma v této sezoně Konferenční ligy v 6 zápasech nenašla přemožitele (z toho 5 vítězství)
  • Sparta doma v soutěžní sezoně našla přemožitele v jediném z 19 zápasů a poslední 2 ligové duely tam vyhrála 5:2
  • Alkmaar v pohárech neprohrál žádný z dosavadních 9 zápasů s českými mužstvy
  • Alkmaar ve 3 pohárových utkáních na hřišti českých soupeřů neprohrál (z toho 2 remízy 1:1)
  • Alkmaar v dosavadních 3 vyřazovacích soubojích přes český tým vždy přešel
  • Alkmaar postoupil v pohárech minimálně do osmifinále ve 4 z posledních 5 sezon
  • největším úspěchem Alkmaaru v Konferenční lize je semifinále ze sezony 2022/23, v němž nestačil na pozdějšího vítěze West Ham
  • Alkmaar neprohrál v Konferenční lize 5 z posledních 6 duelů
  • Alkmaar venku v Konferenční lize prohrál 3 z minulých 4 utkání
  • trenér Priske mezi prvním a současným angažmá ve Spartě vedl jiný nizozemský tým Feyenoord Rotterdam
  • gólman Sparty Vindahl přišel do současného působiště právě z Alkmaaru
  • v Alkmaaru působí český záložník a člen širšího kádru reprezentace Šín
  • sparťan Zelený ještě v dresu Jablonce nastoupil 2x proti Alkmaaru v brance s Vindahlem na podzim 2021 ve skupině Konferenční ligy
  • české týmy v pohárech nizozemského soupeře 10x po sobě neporazily
  • české celky doma nezdolaly nizozemský tým v 6 pohárových zápasech v řadě

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport je v odvetě, i vzhledem ke slabším výkonům Alkmaaru venku, mírným favoritem Sparta.

Sparta – AlkmaarVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,253,593,09
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Mohuč vs. SK Sigma Olomouc //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 1.35
  • 5.06
  • 9.23
AEK Atény vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 1.25
  • 6.11
  • 9.77
Raków Čenstochová vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 2.57
  • 3.39
  • 2.61
AEK Larnaka vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 5.21
  • 4.13
  • 1.58
RC Štrasburk vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 1.35
  • 4.92
  • 8.25
Rayo Vallecano vs. Samsunspor //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 1.64
  • 3.85
  • 5.07
AC Sparta Praha vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 2.26
  • 3.59
  • 3.09
Šachtar Doněck vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 2.05
  • 3.62
  • 3.32
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

Nejčtenější

18. března 2026  15:14

18. března 2026  14:57

18. března 2026  13:24

18. března 2026  12:50

18. března 2026  11:30

18. března 2026  10:35

18. března 2026  10:04

17. března 2026  23:11,  aktualizováno  18. 3. 8:39

18. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

17. března 2026  23:03,  aktualizováno  23:53

17. března 2026  20:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.