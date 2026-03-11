Sparta bez Vydry, zato s Vindahlem. Co ji v pohárovém osmifinále v Alkmaaru čeká?

Startuje osmifinále Konferenční ligy se dvěma českými kluby. Zatímco Olomouc v úvodním duelu hostí bundesligovou Mohuč, sparťané se ve středu dopoledne vydali do Nizozemska.
Bez Patrika Vydry, jednoho z nejlepších hráčů v jarní části, který kvůli poranění kotníku nedohrál nedělní derby na Slavii.
Ale už i s gólmanskou jedničkou Peterem Vindahlem, kterého po nedávném zranění v ligovém duelu proti Hradci Králové solidně zaskakuje Jakub Surovčík. Nastoupil v Plzni, s Baníkem, v domácím poháru v Mladé Boleslavi i naposled na Slavii.
AZ Alkmaar - Sparta
výkop čtvrtek 18.45
rozhodčí: Sebastian Gishamer - Santino Schreiner, Roland Brandner (všichni Rakousko)
Sparta po základní části obsadila čtvrtou příčku, Alkmaar byl čtrnáctý a v úvodním kole play off vyřadil FC Noah po výsledcích 0:1 a 4:0.
Derby stejně jako Vydra nedohrál obránce Pavel Kadeřábek, ale ten ve výpravě nechybí.
Sparta se netají ambicemi na finále soutěže, ale první překážka ve vyřazovací fázi bude pro ni v jejím současném rozpoložení hodně složitá.
Nedělní porážkou 1:3 sparťané ztratili reálnou naději na titul, deset kol před koncem mají na rivala desetibodové manko. V domácí soutěži se spíš už soustředí na uhájení druhé příčky před Plzní.
A jelikož v českém poháru minulý týden překvapivě vypadli ve čtvrtfinále v Mladé Boleslavi, je Konferenční liga možností, jak si vylepšit renomé a potěšit zklamané fanoušky.
„Musíme se z toho oklepat, jít dál a být silnější. Vím, že máme kvalitu, ale musíme ji ukázat v každém zápase a celých devadesát minut,“ zdůraznil trenér Brian Priske.
Nešlo jen o zápas se Slavií, slabší výkon sparťané předvedli i před dvěma týdny v Plzni (0:0). „Tam i na Slavii jsme nedokázali hrát náš fotbal, držet míč na zemi, využít ofenzivní hráče a být nebezpeční,“ uznal Priske.
Alkmaar je šestým týmem nizozemské ligy, v posledních pěti letech neskončil hůř než pátý. Je pravidelným účastníkem základní fáze evropských pohárů, před třemi lety to v Konferenční lize dotáhl až do semifinále, v němž vypadl s pozdějším vítězem West Hamem.
V současném ročníku v základní fázi třikrát vyhrál (Slovan, Drita, Shelbourne), remizoval s Jagiellonií a utrpěl dvě porážky na Crystal Palace (1:3) a v Larnace (0:4).
V souboji se slovenským hegemonem sice vyhrál jen jedna nula, ale záložník Mijnans navíc neproměnil penaltu a spoluhráči zahodili dalších několik šancí. Třicetkrát vystřelili, z toho jedenáctkrát na bránu. Hodnotu xG měl Alkmaar 3,55, což je obrovské číslo.
V celkové tabulce obsadil s deseti body a vyrovnaným skóre 7:7 čtrnáctou příčku a absolvoval první kolo play off proti FC Noah (0:1 a 4:0). Sparta byla čtvrtá, což ji vyneslo přímý postup do osmifinále.
Z letošních výsledků lze vystopovat, že Alkmaar je silný především doma, venku mívá potíže. V nizozemské lize poslední dva duely v Utrechtu a na PSV Eindhoven, který je už takřka jistým šampionem, prohrál a soupeři před ním se mu vzdálili.
Hlediště moderního stadionu s hybridním trávníkem má kapacitu 19 500 diváků. V současné podobě byl otevřen v létě 2006 a před šesti lety po zřícení části střechy byl renovován.
Zmíněný vysoký ofenzivní hráč Sven Mijnans je jednou z opor týmu, na pozici podhrotu s ním někdy nastupuje mladý český záložník Matěj Šín. Bývalý hráč Baníku byl od konce ledna čtyřikrát z pěti utkání v základní sestavě, ale v posledních dvou neodehrál ani minutu, stejně jako v úvodním kole play off proti arménskému FC Noah (0:1 a 4:0).
Klub se orientuje na výchovu nejlepších odchovanců a ze své cesty neuhýbá. Snaží se o ofenzivní fotbal s vysokým držením míče.
Obletovaným talentem je středopolař Kees Smit, inteligentní hráč skvěle technicky vybavený. Nejlepším střelcem týmu je známý irský útočník Troy Parrott. Sedmatřicet zápasů, čtyřiadvacet branek a sedm asistencí. Ale v Konferenční lize se ještě netrefil, byť v letní kvalifikaci pomohl týmu sedmi góly.
V kádru jsou také dva Japonci, Portugalec, Brazilec, Mexičan, Dán, Ghaňan a Ital.
Od loňského října chybí týmu kapitán Jordie Clasie, ale po zranění kotníku se pomalu vrací do plného tréninku. Možná by mohl stihnout odvetu příští týden v Praze. Proti Spartě čtyřiatřicetiletý záložník v minulosti už třikrát nastoupil, v létě 2012 za Feyenoord v předkole Evropské ligy (2:2 a 0:2) a na podzim 2016 za Southampton v základní fázi, i tentokrát na Letné prohrál (0:1).