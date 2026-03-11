Sparta bez Vydry, zato s Vindahlem. Co ji v pohárovém osmifinále v Alkmaaru čeká?

Miloslav Novák
  11:09
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku - Když loni koncem října v Alkmaaru nastoupili fotbalisté Slovanu Bratislava, byl to tanec. „Fantastický brankář Takáč zachránil tým od katastrofy,“ psala slovenská média. Nebo. „Prohra 0:1 je pozitivní výsledek.“ Tolik pro představu, co ve čtvrtek večer může čekat Spartu.

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem Rrahmanim. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Startuje osmifinále Konferenční ligy se dvěma českými kluby. Zatímco Olomouc v úvodním duelu hostí bundesligovou Mohuč, sparťané se ve středu dopoledne vydali do Nizozemska.

Bez Patrika Vydry, jednoho z nejlepších hráčů v jarní části, který kvůli poranění kotníku nedohrál nedělní derby na Slavii.

Ale už i s gólmanskou jedničkou Peterem Vindahlem, kterého po nedávném zranění v ligovém duelu proti Hradci Králové solidně zaskakuje Jakub Surovčík. Nastoupil v Plzni, s Baníkem, v domácím poháru v Mladé Boleslavi i naposled na Slavii.

AZ Alkmaar - Sparta

výkop čtvrtek 18.45

rozhodčí: Sebastian Gishamer - Santino Schreiner, Roland Brandner (všichni Rakousko)

Sparta po základní části obsadila čtvrtou příčku, Alkmaar byl čtrnáctý a v úvodním kole play off vyřadil FC Noah po výsledcích 0:1 a 4:0.

Derby stejně jako Vydra nedohrál obránce Pavel Kadeřábek, ale ten ve výpravě nechybí.

Sparta se netají ambicemi na finále soutěže, ale první překážka ve vyřazovací fázi bude pro ni v jejím současném rozpoložení hodně složitá.

Nedělní porážkou 1:3 sparťané ztratili reálnou naději na titul, deset kol před koncem mají na rivala desetibodové manko. V domácí soutěži se spíš už soustředí na uhájení druhé příčky před Plzní.

A jelikož v českém poháru minulý týden překvapivě vypadli ve čtvrtfinále v Mladé Boleslavi, je Konferenční liga možností, jak si vylepšit renomé a potěšit zklamané fanoušky.

„Musíme se z toho oklepat, jít dál a být silnější. Vím, že máme kvalitu, ale musíme ji ukázat v každém zápase a celých devadesát minut,“ zdůraznil trenér Brian Priske.

Nešlo jen o zápas se Slavií, slabší výkon sparťané předvedli i před dvěma týdny v Plzni (0:0). „Tam i na Slavii jsme nedokázali hrát náš fotbal, držet míč na zemi, využít ofenzivní hráče a být nebezpeční,“ uznal Priske.

Sparťanský trenér Brian Priske po vyřazení z domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Alkmaar je šestým týmem nizozemské ligy, v posledních pěti letech neskončil hůř než pátý. Je pravidelným účastníkem základní fáze evropských pohárů, před třemi lety to v Konferenční lize dotáhl až do semifinále, v němž vypadl s pozdějším vítězem West Hamem.

V současném ročníku v základní fázi třikrát vyhrál (Slovan, Drita, Shelbourne), remizoval s Jagiellonií a utrpěl dvě porážky na Crystal Palace (1:3) a v Larnace (0:4).

V souboji se slovenským hegemonem sice vyhrál jen jedna nula, ale záložník Mijnans navíc neproměnil penaltu a spoluhráči zahodili dalších několik šancí. Třicetkrát vystřelili, z toho jedenáctkrát na bránu. Hodnotu xG měl Alkmaar 3,55, což je obrovské číslo.

V celkové tabulce obsadil s deseti body a vyrovnaným skóre 7:7 čtrnáctou příčku a absolvoval první kolo play off proti FC Noah (0:1 a 4:0). Sparta byla čtvrtá, což ji vyneslo přímý postup do osmifinále.

Z letošních výsledků lze vystopovat, že Alkmaar je silný především doma, venku mívá potíže. V nizozemské lize poslední dva duely v Utrechtu a na PSV Eindhoven, který je už takřka jistým šampionem, prohrál a soupeři před ním se mu vzdálili.

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Hlediště moderního stadionu s hybridním trávníkem má kapacitu 19 500 diváků. V současné podobě byl otevřen v létě 2006 a před šesti lety po zřícení části střechy byl renovován.

Zmíněný vysoký ofenzivní hráč Sven Mijnans je jednou z opor týmu, na pozici podhrotu s ním někdy nastupuje mladý český záložník Matěj Šín. Bývalý hráč Baníku byl od konce ledna čtyřikrát z pěti utkání v základní sestavě, ale v posledních dvou neodehrál ani minutu, stejně jako v úvodním kole play off proti arménskému FC Noah (0:1 a 4:0).

Klub se orientuje na výchovu nejlepších odchovanců a ze své cesty neuhýbá. Snaží se o ofenzivní fotbal s vysokým držením míče.

Obletovaným talentem je středopolař Kees Smit, inteligentní hráč skvěle technicky vybavený. Nejlepším střelcem týmu je známý irský útočník Troy Parrott. Sedmatřicet zápasů, čtyřiadvacet branek a sedm asistencí. Ale v Konferenční lize se ještě netrefil, byť v letní kvalifikaci pomohl týmu sedmi góly.

V kádru jsou také dva Japonci, Portugalec, Brazilec, Mexičan, Dán, Ghaňan a Ital.

Od loňského října chybí týmu kapitán Jordie Clasie, ale po zranění kotníku se pomalu vrací do plného tréninku. Možná by mohl stihnout odvetu příští týden v Praze. Proti Spartě čtyřiatřicetiletý záložník v minulosti už třikrát nastoupil, v létě 2012 za Feyenoord v předkole Evropské ligy (2:2 a 0:2) a na podzim 2016 za Southampton v základní fázi, i tentokrát na Letné prohrál (0:1).

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Leverkusen vs. ArsenalFotbal - - 11. 3. 2026:Leverkusen vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:45
  • 6.56
  • 4.54
  • 1.52
Bodo/Glimt vs. Sporting LisabonFotbal - - 11. 3. 2026:Bodo/Glimt vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.43
  • 3.74
  • 2.87
Real Madrid vs. Manchester CityFotbal - - 11. 3. 2026:Real Madrid vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 3.45
  • 3.94
  • 2.06
PSG vs. ChelseaFotbal - - 11. 3. 2026:PSG vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.12
  • 3.74
  • 3.46
Alkmaar vs. SpartaFotbal - - 12. 3. 2026:Alkmaar vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
12. 3. 18:45
  • 2.16
  • 3.49
  • 3.40
Rijeka vs. ŠtrasburkFotbal - - 12. 3. 2026:Rijeka vs. Štrasburk //www.idnes.cz/sport
12. 3. 18:45
  • 3.92
  • 3.72
  • 1.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Trump po útoku na Írán uvítá íránské hráče v USA. Fotbal zase spojuje, říká Infantino

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že umožní Íránu zúčastnit se letního mistrovství světa ve fotbale, přestože jsou země ve válečném stavu. Prezident FIFA Gianni Infantino to uvedl na...

11. března 2026  11:40

Emmer, fotbalista i barber: stříhání trénoval na sobě, chyby zakrýval čepicí

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze...

11. března 2026  11:13

Sparta bez Vydry, zato s Vindahlem. Co ji v pohárovém osmifinále v Alkmaaru čeká?

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Když loni koncem října v Alkmaaru nastoupili fotbalisté Slovanu Bratislava, byl to tanec. „Fantastický brankář Takáč zachránil tým od katastrofy,“ psala slovenská média. Nebo. „Prohra 0:1 je...

11. března 2026  11:09

Trenér o střídání Kinského: Chtěl jsem ochránit jeho i tým. Udělal jsem to poprvé

Střídání českého gólmana Antonína Kinského, kterého nahradil Guglielmo Vicario....

Když naprosto zničený vystřídaný brankář Antonín Kinský odcházel do tunelu, trenér si s ním ani neplácl. Neřekl nic. Českého dvaadvacetiletého brankáře Tottenhamu pak cestou do kabin utěšovali...

11. března 2026  9:30

KOMENTÁŘ: Rychle pryč a zapomenout. Ať Kinský neskončí jako Karius

Zdrcený Antonín Kinský po druhé chybě v zápse s Atlétikem.

Než tohle hlava pobere, chvíli to potrvá. Když loni v lednu okouzlil Tottenham sebevědomým debutem, hned se říkalo, že má na Real Madrid. Po třinácti měsících je Antonín Kinský na dně. Dva kiksy v...

11. března 2026  7:08

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

10. března 2026  18:30,  aktualizováno  23:08

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

10. března 2026  22:32

Schick vyléčil svalové potíže, může se zapojit do bojů v Lize mistrů s Arsenalem

Útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Olympiakosu.

Český fotbalový reprezentant Patrik Schick se po zranění může objevit na soupisce Leverkusenu ve středečním úvodním osmifinálovém utkání Ligy mistrů proti Arsenalu. Na tiskové konferenci to dnes řekl...

10. března 2026  18:28

Když panenkovský dloubák selže. Už to neudělá, kritizují útočníka Brentfordu

Dango Ouattara z Brentfordu zahrál penaltu jako Panenka, ale brankář Areola z...

Fotbalová Anglie zase mluví o Antonínu Panenkovi. „Dango Ouattara z Brentfordu teď jistě lituje, že se českého záložníka pokusil napodobit,“ píše například server BBC. Čtyřiadvacetiletý rodák z...

10. března 2026  15:15

Nechtěl, aby se Messi vrátil! Xavi pálí do Laporty, co na to prezident Barcelony?

Útočník Interu Miami během zápasu s D.C. United.

Necelý týden před volbami prezidenta fotbalové Barcelony to může výrazně ovlivnit snahu Joana Laporty obhájit mandát. O víkendu ho totiž ostře kritizoval někdejší hráč a trenér Xavi Hernández. Mimo...

10. března 2026  13:35

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

10. března 2026  12:05

Six-seven? Pět gólů stačí. Mladé Češky v boji o Euro dominovaly. Postoupí?

Natálie Pešková (vpravo) s Eliškou Nechutovou slaví gól proti Rumunsku.

Postup je blízko, zbývají „jen“ dvě výhry. České fotbalistky do 17 let v Chomutově v úvodním zápase druhé části kvalifikace na mistrovství Evropy porazily Rumunsko 5:0. Dva góly dala kapitánka...

10. března 2026  8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.