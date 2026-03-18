Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Před týdnem v Alkmaaru poznala, že šance si vytvořit dokáže. Ale také viděla, jak mohutné ofenzivní síle čelí. Pokud by domácí proměnili jen vyložené šance, Spartu by deklasovali a čtvrteční odveta na Letné by byla už jen formalitou.
Sparta - AZ Alkmaar
výkop čtvrtek 21.00
První zápas: 1:2.
Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srbsko)
Absence Sparty: Cobbaut, Kofod Andersen, Mannsverk, Penxa, Ševínský, Vydra, Vindahl, (všichni zranění); Grimaldo, Martinec (oba nejsou na soupisce)
„Potřebujeme dávat góly, hru zrychlovat ve správných momentech. Samozřejmě defenzivní výkon musí být mnohem lepší,“ zdůraznil Priske.
Alkmaar o víkendu vyřídil Herakles Almelo 4:0 a potvrdil, že doma mu to jde.
Ale potíže mívá venku.
„Nejdůležitější je na ně vlítnout, dobře začít a strhnout fanoušky. Vím, že budou s námi. Společně se pokusíme, aby Letná zažila další kouzelný pohárový večer,“ poznamenal Priske.
Nizozemští novináři se hned na atmosféru doptávali. „Je jiná, než jste z Evropy zvyklí. Však uvidíte,“ usmíval se sparťanský kouč.
Víkendový ligový duel Alkmaaru nedohrál levý křídelník Ro-Zangelo Daal. Pravou stranu sparťanské obrany hodně trápil, k tomu přihrál na oba góly. Pokud by nebyl, útočná síla Alkmaaru utrpí.
Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné
Sparta proti úvodnímu osmifinále bude postrádat stopera Adama Ševínského a levého wingbeka Matěje Ryneše. Pozitivní zprávou je, že kapitán Lukáš Haraslín, který odstoupil z nedělní ligy proti Slovácku, je v pořádku.
Připravení jsou i Emanuel Uchenna a nově také Asger Sörensen se Santiagem Enemem.
„Uděláme pár změn. Minule v Alkmaaru se nám nedařilo, ani předtím to nebylo úplně dobré,“ zmínil Priske vyřazení z domácího poháru v Mladé Boleslavi a porážku v derby na Slavii. „Ale poslední zápas se Slováckem už nám pomohl. Vítězství je nejlepším lékem. Dali jsme pět gólů a doufejme, že to pozvedlo i mentalitu.“
Sparta může do evropského čtvrtfinále postoupit po deseti letech, tenkrát v Evropské lze slavně přemohla Lazio Řím a pak sehrála parádní zápasy s Villarrealem.
V době první Priskeho éry před dvěma lety ve vyřazovací fázi Evropské ligy doma proti Galatasarayi otočila nepříznivý stav po prvním zápase v Istanbulu (2:3 a 4:1). To jí dává víru.
„Sice máme nový tým, ale je skvělé, že někteří kluci to pamatují. Nebude to jednoduché, ale máme tu nový zápas a možné je všechno,“ podotkl Priske.
Aby Sparta postoupila, musí přepsat historii. Alkmaar v pohárech neprohrál žádný z dosavadních devíti zápasů s českými mužstvy, ve třech vyřazovacích soubojích přes český tým pokaždé přešel.