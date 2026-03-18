Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Autor:
  15:14
Hlavně neopakovat výkon z Alkmaaru z minulého týdne. „Co se týče defenzívy, byl jedním z nejhorších za dobu, co jsem tady,“ pronesl trenér Brian Priske. „A taky jsem přesvědčený, že takhle špatně odehrát dva zápasy za sebou nemůžeme.“ Fotbalová Sparta jde do boje o postup mezi nejlepších osm týmů Konferenční ligy. Po porážce 1:2 v Nizozemsku potřebuje v domácí odvetě vyhrát o dvě branky.
Brian Priske na tréninku Sparty.

Brian Priske na tréninku Sparty. | foto: ČTK

Sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci před odvetným zápasem...
Sparťanští fotbalisté na tréninku před utkáním s Alkmaarem.
Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před odvetou proti...
Stoper Alkmaaru Wouter Goes hlavičkuje před Matyášem Vojtou ze Sparty.
20 fotografií

Před týdnem v Alkmaaru poznala, že šance si vytvořit dokáže. Ale také viděla, jak mohutné ofenzivní síle čelí. Pokud by domácí proměnili jen vyložené šance, Spartu by deklasovali a čtvrteční odveta na Letné by byla už jen formalitou.

Sparta - AZ Alkmaar

výkop čtvrtek 21.00

První zápas: 1:2.

Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srbsko)

Absence Sparty: Cobbaut, Kofod Andersen, Mannsverk, Penxa, Ševínský, Vydra, Vindahl, (všichni zranění); Grimaldo, Martinec (oba nejsou na soupisce)

„Potřebujeme dávat góly, hru zrychlovat ve správných momentech. Samozřejmě defenzivní výkon musí být mnohem lepší,“ zdůraznil Priske.

Alkmaar o víkendu vyřídil Herakles Almelo 4:0 a potvrdil, že doma mu to jde.

Ale potíže mívá venku.

„Nejdůležitější je na ně vlítnout, dobře začít a strhnout fanoušky. Vím, že budou s námi. Společně se pokusíme, aby Letná zažila další kouzelný pohárový večer,“ poznamenal Priske.

Nizozemští novináři se hned na atmosféru doptávali. „Je jiná, než jste z Evropy zvyklí. Však uvidíte,“ usmíval se sparťanský kouč.

Víkendový ligový duel Alkmaaru nedohrál levý křídelník Ro-Zangelo Daal. Pravou stranu sparťanské obrany hodně trápil, k tomu přihrál na oba góly. Pokud by nebyl, útočná síla Alkmaaru utrpí.

Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné

Sparta proti úvodnímu osmifinále bude postrádat stopera Adama Ševínského a levého wingbeka Matěje Ryneše. Pozitivní zprávou je, že kapitán Lukáš Haraslín, který odstoupil z nedělní ligy proti Slovácku, je v pořádku.

Připravení jsou i Emanuel Uchenna a nově také Asger Sörensen se Santiagem Enemem.

„Uděláme pár změn. Minule v Alkmaaru se nám nedařilo, ani předtím to nebylo úplně dobré,“ zmínil Priske vyřazení z domácího poháru v Mladé Boleslavi a porážku v derby na Slavii. „Ale poslední zápas se Slováckem už nám pomohl. Vítězství je nejlepším lékem. Dali jsme pět gólů a doufejme, že to pozvedlo i mentalitu.“

Brian Priske na tiskové konferenci před odvetou s Alkmaarem.

Sparta může do evropského čtvrtfinále postoupit po deseti letech, tenkrát v Evropské lze slavně přemohla Lazio Řím a pak sehrála parádní zápasy s Villarrealem.

V době první Priskeho éry před dvěma lety ve vyřazovací fázi Evropské ligy doma proti Galatasarayi otočila nepříznivý stav po prvním zápase v Istanbulu (2:3 a 4:1). To jí dává víru.

„Sice máme nový tým, ale je skvělé, že někteří kluci to pamatují. Nebude to jednoduché, ale máme tu nový zápas a možné je všechno,“ podotkl Priske.

Aby Sparta postoupila, musí přepsat historii. Alkmaar v pohárech neprohrál žádný z dosavadních devíti zápasů s českými mužstvy, ve třech vyřazovacích soubojích přes český tým pokaždé přešel.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Braga vs. FerencvárosFotbal - - 18. 3. 2026:Braga vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
18. 3. 16:30
  • 1.47
  • 4.68
  • 6.65
Barcelona vs. NewcastleFotbal - - 18. 3. 2026:Barcelona vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:45
  • 1.56
  • 4.92
  • 5.34
Tottenham vs. AtléticoFotbal - - 18. 3. 2026:Tottenham vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 2.42
  • 3.90
  • 2.80
Bayern vs. BergamoFotbal - - 18. 3. 2026:Bayern vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 1.39
  • 5.71
  • 7.19
Liverpool vs. GalatasarayFotbal - - 18. 3. 2026:Liverpool vs. Galatasaray //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 1.25
  • 6.96
  • 10.70
Mohuč vs. OlomoucFotbal - - 19. 3. 2026:Mohuč vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
19. 3. 18:45
  • 1.35
  • 5.06
  • 9.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Brian Priske na tréninku Sparty.

Hlavně neopakovat výkon z Alkmaaru z minulého týdne. „Co se týče defenzívy, byl jedním z nejhorších za dobu, co jsem tady,“ pronesl trenér Brian Priske. „A taky jsem přesvědčený, že takhle špatně...

18. března 2026  15:14

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.