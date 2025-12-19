Proč to nezkusit, Sparto. Je pohár v Evropě schůdnější než přetahovaná se Slavií?

David Čermák
Jiří Čihák
,
  9:30
Postup úplně v klidu. Ze čtvrtého místa dlouhatánské tabulky. Po suverénním výkonu. Navíc rovnou do osmifinále, čili mezi nejlepších šestnáct. Tak neříkejte, že vás to nenapadlo, když jste sledovali, jak fotbalová Sparta vyučuje marný skotský Aberdeen. Co kdyby to na jaře prostě zkusila?
Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.

Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Michal Sadílek při děkovačce Sparty po výhře nad Aberdeenem.
Fanoušci Sparty v závěru utkání s Aberdeenem.
Sivert Mannsverk sleduje počínání s míčem jednoho z aberdeenských hráčů.
Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.
21 fotografií

Zní to možná pořád trochu šíleně, ale když se podíváte na tabulku Konferenční ligy, trkne vás, že taková šance vyhrát evropský pohár tu pro český tým možná ještě nikdy nebyla.

Jasně, Sparta by toho musela ještě přes zimu hodně vyladit, protože v lize odhaluje, že zdaleka není dokonalá a má spoustu chyb. Jenže pohárová mise najednou vypadá vlastně schůdněji než jarní přetahovaná o titul se Slavií.

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Na zatím neporaženého lídra ztrácí druhá Sparta po podzimu sedm bodů, to už je dost. Mistr má sice znovu garantovanou Ligu mistrů, což s sebou nese pohádkové peníze i fůru zážitků, ale zatím to vypadá, že za touhle vidinou jdou slávisté se vší rozhodností.

Takže?

Proč by Sparta tentokrát nemohla upnout síly k evropské výzvě?

Nemyslete si, na Letné je to téma.

„Naším cílem bude vždycky Liga mistrů, potažmo Evropská liga. Ale za současné konstelace se před námi otevírá obrovská příležitost,“ uznal ve čtvrtek v předzápasovém televizním studiu sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Když budeme hrát osmifinále, stačí porazit tři týmy a najednou jste ve finále. Do hráčů chceme dostat, že tohle je jedinečná šance, která se už nemusí opakovat.“

Rosický o podzimu: Vindahl nás měl držet víc. Některým hráčům chybí motivace

Správně!

Proč by se Sparta měla schovávat a mlžit? Když si projedete seznam soupeřů, dojde vám, že vlastně nenajdete žádného, se kterým by se nemohla měřit.

Finančními možnostmi vyčnívají snad jen Crystal Palace a Štrasburk. Jenže! Ve čtvrtek anglický tým senzačně remizoval s finským KuPS, francouzský se zase dlouho trápil proti islandskému Breidabliku.

Jasný důkaz, že v Konferenční lize se může stát úplně cokoli a že žádný z týmů v osudí není tak ustřelený, aby každého válcoval a nemohl zakopnout.

Michal Sadílek při děkovačce Sparty po výhře nad Aberdeenem.
Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.
Fanoušci Sparty v závěru utkání s Aberdeenem.
Sivert Mannsverk sleduje počínání s míčem jednoho z aberdeenských hráčů.
21 fotografií

Sparta by navíc i papírově měla patřit mezi nejsilnější. Kromě Crystal Palace a Štrasburku mají podle odhadu renomovaného webu Transfermarkt hodnotnější kádry už jen Fiorentina, Šachtar Doněck, Mohuč, Alkmaar a Rayo Vallecano.

Žádná top adresa? No právě – toho, že tentokrát chybí tutový favorit, by se přece dalo využít.

Konferenční lize se sice někdy neuctivě přezdívá Balkan Cup, ale třeba loni ji vyhrála superbohatá Chelsea, když ve finále přetlačila silný Betis Sevilla.

Letos z osmičky, která už prošla do osmifinále, vyloženě nevyniká nikdo, což může těšit Spartu, která si proti Aberdeenu užila pohodový večer.

Michal Sadílek při děkovačce Sparty po výhře nad Aberdeenem.

S jedinou mrzutostí: když chvilku před koncem kulhal podél postranní čáry do kabiny kapitán Haraslín, nevypadalo to dobře. Právě na něj sparťané nejvíc spoléhají, taky soupeře z Aberdeenu školil zasekávačkami, a když po půl hodině zvyšoval po parádní samostatné akci na 2:0, bylo vlastně hotovo.

Skotský tým na Letné ukázal, proč v tabulce Konferenční ligy skončil pětatřicátý, čili předposlední: zaostával úplně ve všem a ani jednou netrefil branku. Prohrával, když dal po čtvrthodině spoustu prostoru na střelu Mercadovi, Haraslín pak skóroval z téměř totožné pozice a ve druhém poločase zblízka narval míč pod břevno náhradník Kuol.

Vstoupit do diskuse

7. kolo

Kompletní los

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 6 6 0 0 17:1 18
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Paris Saint-GermainPSG 6 4 1 1 19:8 13
4. Manchester CityManchester City 6 4 1 1 12:6 13
5. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
6. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
7. Real MadridReal Madrid 6 4 0 2 13:7 12
8. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
9. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
10. Borussia DortmundDortmund 6 3 2 1 19:13 11
11. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
13. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
20. LeverkusenLeverkusen 6 2 3 1 10:12 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
23. NeapolNeapol 6 2 1 3 6:11 7
24. FC KodaňKodaň 6 2 1 3 10:16 7
25. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
26. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
28. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
29. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. BruggyBruggy 6 1 1 4 8:16 4
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 6 0 3 3 9:13 3
33. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
34. Ajax AmsterdamAjax 6 1 0 5 5:18 3
35. VillarrealVillarreal 6 0 1 5 4:13 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

Proč to nezkusit, Sparto. Je pohár v Evropě schůdnější než přetahovaná se Slavií?

Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.

Postup úplně v klidu. Ze čtvrtého místa dlouhatánské tabulky. Po suverénním výkonu. Navíc rovnou do osmifinále, čili mezi nejlepších šestnáct. Tak neříkejte, že vás to nenapadlo, když jste sledovali,...

19. prosince 2025  9:30

Zimní liga se vrací. Bez obhájce i VAR. Konečně starý dobrý fotbal, říká patron Rada

Matěj Kubista, fotbalista Varnsdorfu

V lednu si za pec sednu? Ani náhodou. Pro fotbalisty lidové pranostiky neplatí. Kluby brzy po Novém roce startují přípravu, kterou si řada z nich zpestří turnajem Zimní Tipsport liga. Letos se koná...

19. prosince 2025  8:57

Na Vánoce se těším, uvidím vnoučata, řekl Priske. Reagoval i na Rosického výroky

Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.

Třiatřicátý zápas, pětačtyřicátá tisková konference. A to jenom za podzim. Od zahájení sezony uteklo 153 dnů a sparťanští fotbalisté mají před sebou měsíční zimní přestávku. „Když se tak porozhlédnu,...

19. prosince 2025  7:30

Evropa dobrý, ale na tabulku ligy se hezky nedívá. Kadeřábek o podzimu Sparty

Pavel Kadeřábek gratuluje Garangu Kuolovi ke gólu do brány Aberdeenu.

Ještě než se po rozhovoru rozloučil a popřál všem hezké svátky, sparťanský fotbalista Pavel Kadeřábek se rozesmál při otázce na stadion v Lipsku. „Jo, tam se mi líbí. Dal jsem tam první bundesligový...

19. prosince 2025

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

19. prosince 2025

Hlavní fázi Konferenční ligy ovládl Štrasburk, Šín s Alkmaarem jen remizoval

Hráči Atén slaví po vítězném gólu proti Craiové.

Fotbalisté Alkmaaru se střídajícím záložníkem Matějem Šínem remizovali v Konferenční lize 0:0 s Bialystokem. Obránce Stefan Simič nezabránil porážce Omonie Nikósie 0:1 s Čenstochovou. Oba týmy...

19. prosince 2025

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

18. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  23:37

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

18. prosince 2025  22:26,  aktualizováno  23:07

Rosický o podzimu: Vindahl nás měl držet víc. Některým hráčům chybí motivace

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický během tiskové konference před jarní...

Je zpátky v plném pracovním nasazení. „Dobře víte, že zvolnit v mojí pozici není jednoduché, ale cítím se mnohem lépe,“ řekl Tomáš Rosický, sportovní ředitel fotbalové Sparty, před posledním...

18. prosince 2025  21:43

Baník platí za chování fanoušků. Komise potrestala pyrotechniku na derby

Choreo fanoušků ostravského Baníku.

Disciplinární komise rozdala pokuty za pyrotechniku na tribunách v 18. kole fotbalové ligy. Nejvyšší trest dostala Ostrava, za chování fanoušků ve slezském derby s Karvinou zaplatí 60 tisíc korun....

18. prosince 2025  18:51

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Sparta - Aberdeen: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Fotbalisté Sparty nastoupí v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy proti skotskému Aberdeenu. Vítězství jim zaručí přímý postup do osmifinále. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě i další...

17. prosince 2025  13:11,  aktualizováno  18. 12. 14:23

Trenér reprezentace? Ať je z Česka. Je podobně důležitý jako premiér, tvrdí Rada

Trenér Dukly Petr Rada podporuje své svěřence v zápase proti Slavii.

Všechno směřuje k tomu, že se novým trenérem české fotbalové reprezentace stane zkušený Miroslav Koubek. Preferovanou náhradou za odvolaného Ivana Haška však původně byl trenér z ciziny. „Nejde mi do...

18. prosince 2025  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.