Zní to možná pořád trochu šíleně, ale když se podíváte na tabulku Konferenční ligy, trkne vás, že taková šance vyhrát evropský pohár tu pro český tým možná ještě nikdy nebyla.
Jasně, Sparta by toho musela ještě přes zimu hodně vyladit, protože v lize odhaluje, že zdaleka není dokonalá a má spoustu chyb. Jenže pohárová mise najednou vypadá vlastně schůdněji než jarní přetahovaná o titul se Slavií.
|
Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol
Na zatím neporaženého lídra ztrácí druhá Sparta po podzimu sedm bodů, to už je dost. Mistr má sice znovu garantovanou Ligu mistrů, což s sebou nese pohádkové peníze i fůru zážitků, ale zatím to vypadá, že za touhle vidinou jdou slávisté se vší rozhodností.
Takže?
Proč by Sparta tentokrát nemohla upnout síly k evropské výzvě?
Nemyslete si, na Letné je to téma.
„Naším cílem bude vždycky Liga mistrů, potažmo Evropská liga. Ale za současné konstelace se před námi otevírá obrovská příležitost,“ uznal ve čtvrtek v předzápasovém televizním studiu sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Když budeme hrát osmifinále, stačí porazit tři týmy a najednou jste ve finále. Do hráčů chceme dostat, že tohle je jedinečná šance, která se už nemusí opakovat.“
|
Rosický o podzimu: Vindahl nás měl držet víc. Některým hráčům chybí motivace
Správně!
Proč by se Sparta měla schovávat a mlžit? Když si projedete seznam soupeřů, dojde vám, že vlastně nenajdete žádného, se kterým by se nemohla měřit.
Finančními možnostmi vyčnívají snad jen Crystal Palace a Štrasburk. Jenže! Ve čtvrtek anglický tým senzačně remizoval s finským KuPS, francouzský se zase dlouho trápil proti islandskému Breidabliku.
Jasný důkaz, že v Konferenční lize se může stát úplně cokoli a že žádný z týmů v osudí není tak ustřelený, aby každého válcoval a nemohl zakopnout.
Sparta by navíc i papírově měla patřit mezi nejsilnější. Kromě Crystal Palace a Štrasburku mají podle odhadu renomovaného webu Transfermarkt hodnotnější kádry už jen Fiorentina, Šachtar Doněck, Mohuč, Alkmaar a Rayo Vallecano.
Žádná top adresa? No právě – toho, že tentokrát chybí tutový favorit, by se přece dalo využít.
Konferenční lize se sice někdy neuctivě přezdívá Balkan Cup, ale třeba loni ji vyhrála superbohatá Chelsea, když ve finále přetlačila silný Betis Sevilla.
Letos z osmičky, která už prošla do osmifinále, vyloženě nevyniká nikdo, což může těšit Spartu, která si proti Aberdeenu užila pohodový večer.
S jedinou mrzutostí: když chvilku před koncem kulhal podél postranní čáry do kabiny kapitán Haraslín, nevypadalo to dobře. Právě na něj sparťané nejvíc spoléhají, taky soupeře z Aberdeenu školil zasekávačkami, a když po půl hodině zvyšoval po parádní samostatné akci na 2:0, bylo vlastně hotovo.
Skotský tým na Letné ukázal, proč v tabulce Konferenční ligy skončil pětatřicátý, čili předposlední: zaostával úplně ve všem a ani jednou netrefil branku. Prohrával, když dal po čtvrthodině spoustu prostoru na střelu Mercadovi, Haraslín pak skóroval z téměř totožné pozice a ve druhém poločase zblízka narval míč pod břevno náhradník Kuol.