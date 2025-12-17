Kdy a kde sledovat zápas Sparta – Aberdeen?
Utkání 6. kola ligové fáze Konferenční ligy Sparta – Aberdeen vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Letné začíná ve čtvrtek 18. prosince od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Sparta – Aberdeen můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Sparta v nedělním utkání domácí ligy remizovala 2:2 s Libercem a na druhém místě ztrácí sedm bodů na Slavii.
- Aberdeen v nedělním zápase skotské ligy zdolal předposlední Kilmarnock 2:1. V domácí soutěži prohrál jediné z minulých 10 soutěžních utkání, v tabulce je šestý.
Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|Sparta – Shamrock Rovers 4:1
|4:1
|2. kolo
|Rijeka – Sparta 1:0
|1:0
|3. kolo
|Sparta – Čenstochová 0:0
|0:0
|4. kolo
|Legia Varšava – Sparta 0:1
|0:1
|5. kolo
|Craiova – Sparta
|1:2
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|Aberdeen – Šachatar
|2:3
|2. kolo
|AEK – Aberdeen
|6:0
|3. kolo
|Larnaca – Aberdeen
|0:0
|4. kolo
|Aberdeen – Noah
|1:1
|5. kolo
|Aberdeen – Štrasburk
|0:1
Sparta – Aberdeen:
VIZITKA SOUPEŘE
Aberdeen FC
Rok založení: 1903
Úspěchy:
Zajímavosti před duelem Sparta-Aberdeen:
- Sparta a Aberdeen se v soutěžích UEFA dosud neutkaly
- Sparta neporazila skotské soupeře v pohárech 3x po sobě (ve všech případech Glasgow Rangers v Evropské lize), prohrála s nimi ale jen 2 z posledních 10 zápasů
- Sparta doma v pohárech v 6 duelech se skotskými mužstvy neprohrála (bez Veletržního poháru) a inkasovala při tom jen 2 branky české týmy prohrály doma v pohárech se skotskými celky jediné z dosavadních 21 utkání (bez Veletržního poháru a Poháru Intertoto)
- Sparta prohrála v Konferenční lize 2 z posledních 10 zápasů Sparta je s 10 body v ligové fázi Konferenční ligy ve společné tabulce 36 týmů 6. a má jistou vyřazovací část
- Sparta prohrála jediný z minulých 9 soutěžních zápasů
- Sparta doma v soutěžní sezoně prohrála jediný z 15 zápasů, zvítězila tam ale pouze jednou z posledních 6 duelů
- Aberdeen v pohárech z českých týmů narazil dosud jen na Olomouc, jíž v ročníku 2009/10 ve 3. předkole Evropské ligy doma podlehl 1:5 a venku 0:3
- Aberdeen hraje skupinovou/ligovou fázi Konferenční ligy podruhé Aberdeen získal jen 2 body, je na 33. místě a už nemá šanci postoupit do vyřazovací fáze
- Aberdeen vyhrál v pohárech jediné z minulých 17 utkání a 7x po sobě nezvítězil
- Aberdeen venku nevyhrál posledních 8 pohárových duelů
- Aberdeen neprohrál venku 4 soutěžní duely v řadě (z toho 3 výhry)
- největším evropským úspěchem Aberdeenu je triumf v dnes již neexistujícím Poháru vítězů pohárů a Superpoháru UEFA v roce 1983 pod vedením legendárního trenéra Fergusona
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by Sparta měla doma s přehledem uspět. Na její vítězství nabízí titěrný kurz 1,19.
|Sparta – Aberdeen
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,21
|6,91
|13,6