Sparta - Aberdeen: kde sledovat Konferenční ligu v TV

  13:11
Fotbalisté Sparty nastoupí v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy proti skotskému Aberdeenu. Vítězství jim zaručí přímý postup do osmifinále. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš. | foto: Getty Images

Kdy a kde sledovat zápas Sparta – Aberdeen?

Utkání 6. kola ligové fáze Konferenční ligy Sparta – Aberdeen vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Letné začíná ve čtvrtek 18. prosince od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Sparta – Aberdeen můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Sparta v nedělním utkání domácí ligy remizovala 2:2 s Libercem a na druhém místě ztrácí sedm bodů na Slavii.
  • Aberdeen v nedělním zápase skotské ligy zdolal předposlední Kilmarnock 2:1. V domácí soutěži prohrál jediné z minulých 10 soutěžních utkání, v tabulce je šestý.

Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?

KoloZápasVýsledek
1. koloSparta – Shamrock Rovers 4:14:1
2. koloRijeka – Sparta 1:01:0
3. koloSparta – Čenstochová 0:00:0
4. koloLegia Varšava – Sparta 0:10:1
5. koloCraiova – Sparta1:2
KoloZápasVýsledek
1. koloAberdeen – Šachatar2:3
2. koloAEK – Aberdeen 6:0
3. koloLarnaca – Aberdeen0:0
4. koloAberdeen – Noah1:1
5. koloAberdeen – Štrasburk0:1

Sparta – Aberdeen:

  • Výkop: čtvrtek 18. prosince, 21:00
  • Rozhodčí: Šmajc - Gabrovec, Cerne - Sagrkovič (video, všichni Slovin.)
    • Předpokládané sestavy:
      Sparta:       Vindahl - Kadeřábek, Sörensen, Zelený - Preciado, Kairinen, Mannsverk, Ryneš - Birmančevič, Haraslín - Rrahmani
      Aberdeen: Mitov - Devlin, Milne, Knoester - Jensen, Armstrong, Polvara, Keskinen - Aouchiche, Karlsson - Nisbet
    • Absence: Martinec, Mensah (oba nejsou na soupisce), Hollý, Kofod, Uchenna (všichni zranění), Ševínský, Vydra (oba nejistý start) - Molloy (zranění), Tobers (zranění + není na soupisce)
    • Disciplinární ohrožení: Mannsverk, Preciado, Sörensen, Ševínský - Knoester (všichni 2 ŽK)

VIZITKA SOUPEŘE

Aberdeen FC

Rok založení: 1903
Klubové barvy: červená a bílá
Web: afc.co.uk (oficiální stránka)
Stadion: Pittodrie Stadium, kapacita cca 19 700 diváků
Trenér: Jimmy Thelin (2025/26)

Gus Ledes z Larnaky (vlevo) a Adil Aouchiche z Aberdeenu v souboji o míč.

Úspěchy:
Vítěz skotské ligy (Scottish League / Premier Division): (1954/55, 1979/80, 1983/84, 1984/85)
Skotský pohár (Scottish Cup): 6× vítěz (např. 1947, 1970, 1982, 1983, 1984, 1990)
Skotský ligový pohár (League Cup): 6× vítěz
Pohár vítězů pohárů (Cup Winners’ Cup): 1× vítěz (1982/83)
Evropský superpohár (European Super Cup): 1× vítěz (1983)

Zajímavosti před duelem Sparta-Aberdeen:

  • Sparta a Aberdeen se v soutěžích UEFA dosud neutkaly
  • Sparta neporazila skotské soupeře v pohárech 3x po sobě (ve všech případech Glasgow Rangers v Evropské lize), prohrála s nimi ale jen 2 z posledních 10 zápasů
  • Sparta doma v pohárech v 6 duelech se skotskými mužstvy neprohrála (bez Veletržního poháru) a inkasovala při tom jen 2 branky české týmy prohrály doma v pohárech se skotskými celky jediné z dosavadních 21 utkání (bez Veletržního poháru a Poháru Intertoto)
  • Sparta prohrála v Konferenční lize 2 z posledních 10 zápasů Sparta je s 10 body v ligové fázi Konferenční ligy ve společné tabulce 36 týmů 6. a má jistou vyřazovací část
  • Sparta prohrála jediný z minulých 9 soutěžních zápasů
  • Sparta doma v soutěžní sezoně prohrála jediný z 15 zápasů, zvítězila tam ale pouze jednou z posledních 6 duelů
  • Aberdeen v pohárech z českých týmů narazil dosud jen na Olomouc, jíž v ročníku 2009/10 ve 3. předkole Evropské ligy doma podlehl 1:5 a venku 0:3
  • Aberdeen hraje skupinovou/ligovou fázi Konferenční ligy podruhé Aberdeen získal jen 2 body, je na 33. místě a už nemá šanci postoupit do vyřazovací fáze
  • Aberdeen vyhrál v pohárech jediné z minulých 17 utkání a 7x po sobě nezvítězil
  • Aberdeen venku nevyhrál posledních 8 pohárových duelů
  • Aberdeen neprohrál venku 4 soutěžní duely v řadě (z toho 3 výhry)
  • největším evropským úspěchem Aberdeenu je triumf v dnes již neexistujícím Poháru vítězů pohárů a Superpoháru UEFA v roce 1983 pod vedením legendárního trenéra Fergusona

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by Sparta měla doma s přehledem uspět. Na její vítězství nabízí titěrný kurz 1,19.

Sparta – AberdeenVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,216,9113,6
6. kolo

HŠK Zrinjski Mostar vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.96
  • 3.50
  • 3.71
Rayo Vallecano vs. KF Drita //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.15
  • 7.88
  • 15.90
RC Štrasburk vs. Breidablik //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.21
  • 6.94
  • 10.40
Šachtar Doněck vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.89
  • 3.51
  • 4.01
AC Sparta Praha vs. Aberdeen FC //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.18
  • 7.37
  • 15.30
Slovan Bratislava vs. BK Häcken //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 2.23
  • 3.61
  • 2.94
SK Sigma Olomouc vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 3.20
  • 2.77
  • 2.52
Shamrock Rovers vs. Hamrun Spartan FC //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.81
  • 3.55
  • 4.38
Omonia Nikósie vs. Raków Čenstochová //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 2.55
  • 3.19
  • 2.77
Mohuč vs. Samsunspor //www.idnes.cz/sport
18.12. 21:00
  • 1.61
  • 4.22
  • 4.86
5. kolo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 5 4 1 0 8:4 13
2. Šachtar DoněckŠachtar 5 4 0 1 10:5 12
3. Raków ČenstochováRaków 5 3 2 0 8:2 11
4. AEK AtényAEK Atény 5 3 1 1 11:5 10
5. SamsunsporSamsunspor 5 3 1 1 10:4 10
6. AC Sparta PrahaSparta 5 3 1 1 7:3 10
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 5 3 1 1 10:7 10
8. MohučMohuč 5 3 1 1 5:3 10
9. Crystal PalaceCrystal Palace 5 3 0 2 9:4 9
10. AEK LarnakaLarnaka 5 2 3 0 6:1 9
11. FiorentinaFiorentina 5 3 0 2 8:4 9
12. NK CeljeCelje 5 3 0 2 8:7 9
13. AZ AlkmaarAlkmaar 5 3 0 2 7:7 9
14. HNK RijekaRijeka 5 2 2 1 5:2 8
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 5 2 2 1 5:3 8
16. FC Lausanne-SportLausanne 5 2 2 1 5:3 8
17. Noah ArmavirFC Noah 5 2 2 1 6:5 8
18. Jagiellonia BělostokBělostok 5 2 2 1 5:4 8
19. KF DritaDrita 5 2 2 1 4:5 8
20. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 5 2 1 2 10:7 7
21. Škendija TetovoŠkendija 5 2 1 2 4:4 7
22. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 2 1 2 6:7 7
23. Universitatea CraiovaU Craiova 5 2 1 2 4:5 7
24. Lincoln Red ImpsLincoln 5 2 1 2 6:11 7
25. Kuopion PalloseuraKuopio 5 1 3 1 4:3 6
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 5 2 0 3 7:9 6
27. BreidablikBreidablik 5 1 2 2 5:8 5
28. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 5 1 0 4 7:9 3
29. BK HäckenHäcken 5 0 3 2 5:7 3
30. Legia VaršavaLegia 5 1 0 4 4:7 3
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 5 1 0 4 4:9 3
32. Hamrun Spartan FCHamrun 5 1 0 4 3:8 3
33. Aberdeen FCAberdeen 5 0 2 3 3:11 2
34. Shelbourne FCShelbourne 5 0 1 4 0:7 1
35. Shamrock RoversShamrock 5 0 1 4 4:12 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 5 0 0 5 2:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

