Sporting, Bodö, Lyon či Fenerbahce. Sparta může vyhlížet soupeře v boji o Ligu mistrů

Autor:
  16:41
Letošní čtvrtfinalista Ligy mistrů Sporting Lisabon, senzace Bodö/Glimt, Lyon s Pavlem Šulcem, turecký gigant Fenerbahce nebo největší řecký klub Olympiakos Pireus. Sparťanští fotbalisté, kteří s největší pravděpodobností obsadí v české nejvyšší soutěži druhou příčku, znají přibližný okruh soupeřů v boji o Ligu mistrů.

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparta před středečním večerním duelem Slavie s Jabloncem měla sice teoretickou naději na titul, ale reálně musí počítat s pozicí vicemistra.

Díky loňskému devátému místu českých klubů v pořadí národních koeficientů v evropských pohárech je jasné, že druhý tým Chance Ligy půjde do 3. předkola nemistrovské části.

Z něj zbývají už jen dva kroky do hlavní fáze. A pokud hned při prvním Sparta klopýtne, „propadne“ do základní částí Evropské ligy, aniž by musela hrát závěrečné předkolo.

Jistou účast v třetím předkole mají vicemistři Česka, Belgie a Portugalska. Dále třetí tým nizozemské ligy a čtvrtý tým francouzské Ligue 1. K nim se připojí vítězové tří utkání druhého předkola, což vedle Bodö/Glimt a Fenerbahce mohou být vicemistři Řecka, Rakouska, Skotska a Polska.

Los 3. předkola Ligy mistrů

Možná varianta

Nasazené týmy
Sporting, nebo Benfica
Bodö/Glimt
Lyon, nebo Lille
Olympiakos, nebo Fenerbahce

Nenasazené týmy
Fenerbahce, nebo PAOK Soluň (když bude druhý na úkor Olympiakosu)
Royal Union (když mistrem Belgie budou Bruggy)
Sparta
Twente Enschede, nebo Nijmegen

Poznámka: Když belgický titul vyhraje Royal Union, druhé Bruggy v 3. předkole budou jistě nasazené. Když čtvrté místo ve Francii obsadí Rennes na úkor Lyonu, bude nenasazené.

Poznámka 2: Bodö, Fenerbahce a řecký klub půjdou do losu ve dvojici se soupeřem z druhého předkola.

Los třetího předkola se uskuteční v pondělí 20. července den před úvodními zápasy druhého předkola.

Proto Bodö, Fenerbahce a řecký klub půjdou do losu ve dvojici se soupeřem z druhého předkola. Jejich protivníci vzejdou z Rakouska, Skotska a Polska.

Jelikož ligové soutěže finišují, už nyní lze vystopovat, na koho by sparťané mohli narazit. Při losu budou mezi čtyřmi nenasazenými.

Mezi nasazenými je už nyní vicemistr Portugalska, což bude Sporting Lisabon, nebo Benfica. Ta ztrácí dva body a hraje na stadionu Estorilu. Sporting hostí šesté Gil Vincente a potřebuje vyhrát. V případě remízy a výhry Benfiky by druhá skončila Benfica.

Jistotu má i Bodö/Glimt.

Další pozici nasazených může obsadit tým z Francie, pokud to bude Lille nebo Lyon. Když se na čtvrtou příčku tamní ligy dostane Rennes, bude nenasazené.

Před závěrečným kolem Ligue 1 to vypadá na Lyon. Třetí Lille má jednobodový náskok a hraje doma s průměrným Auxerre. Bylo by překvapením, kdyby si bronz neuhájilo a o přímý postup do hlavní fáze Champions League přišlo.

Lyon hostí jistě druhé Lens a má jeden bod náskok na Rennes, které se představí v těžkém duelu v Marseille. Té jde o to, aby byla vůbec v pohárech.

Poslední nasazenou pozici obsadí nejspíš Fenerbahce, nebo Olympiakos. Ten jen v případě, pokud se v řecké lize dostane před PAOK Soluň. Oba týmy mají stejně bodů, zbývají dvě utkání. Když to bude Olympiakos, Fenerbahce Istanbul se zařadí mezi nenasazené.

Koše se ještě mohou měnit, pokud pokud v posledních třech kolech belgické lize klesnou Bruggy za Royal Union St. Gilloise, které má jednobodovou ztrátu.

Bruggy by byly jistě mezi nasazenými a Fenerbahce s řeckým zástupcem by klesly mezi nenasazené.

Royal Union by byl stejně jako Sparta nenasazený. K nim přibude třetí v pořadí z Nizozemska, což bude Twente Enschede, nebo Nijmegen.

Twente hraje na hřišti mistrovského Eindhovenu, který jistě nebude chtít přebírat pohár po porážce. Remíza nebude Twente stačit, když čtvrtý Nijmegen porazí GA Eagles z Denveteru.

Rakousko do boje o 3. předkolo vyšle LASK Linec, nebo Sturm Graz. Jeden z nich bude mistrem, ten další skončí druhý. Před závěrečným kolem vede Linec o dva body a čeká ho duel na Austrii. Sturm hraje doma s Rapidem.

Ve Skotsku je podobná situace: Hearts vede o bod před Celtikem, zbývají dvě kola a v tom závěrečným se oba adepti utkají v Glasgow.

Naopak zamotané to je v Polsku, existuje spousta možností. Poznaň asi bude šampionem, k jistotě potřebuje jednu výhru ze dvou zápasů, když pronásledovatelé budou vyhrávat. Takže ta by měla hrát mistrovskou část kvalifikace.

K druhému místu mají stejně blízko Jagiellonia, Raków Čenstochová a Górnik Zabrze. Stejně bodů, tři zápasy do konce, přičemž ve středu večer v dohrávce na sebe narazí Raków s Jagiellonií.

Katovice a Zaglebie Lubin mají sice jen o bod méně, ale odehrály o zápas víc.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Liberečtí fotbalisté mají nejspíš poslední naději, jak se udržet v boji o účast v pohárové Evropě. Ve třetím kole nadstavby ve skupině o titul se představí na hřišti nejvážnějšího konkurenta Hradce...

13. května 2026  17:15,  aktualizováno  17:30

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí kotel nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce,...

13. května 2026  16:42

13. května 2026  16:41

Ve Zlíně zažil před dvěma lety sestup z první ligy, ale tak vytočený jako po úterní domácí blamáži s Teplicemi trenér Bronislav Červenka nebyl ani tehdy. Aby jeho tým po 20 minutách vedl 2:0 a na...

13. května 2026  15:41

Zatímco titul Slavie chtěly slavit hordy fanoušků, byť se to pak ošklivě zvrtlo, s Teplicemi se z ligové záchrany radovali ve Zlíně čtyři stateční. A trenér Zdenko Frťala je po úlevné výhře 4:2 po...

13. května 2026  14:57

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

13. května 2026  14:36

Dva zápasy v nadstavbové skupině o udržení a pak dvě utkání s týmem z druhé nejvyšší soutěže. Fotbalisté Slovácka znají závěrečný program sezony, na jejímž konci budou 28. a 31. května bojovat o...

13. května 2026  11:50

Zabezpečení na stadionu v Edenu při víkendovém nedohraném pražském derby podle brněnského šéfa ochranky selhalo, když Slavia nepovolala policii už při překonání bariéry. Masu připravených diváků za...

13. května 2026  11:26

Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěru sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno....

13. května 2026  10:35

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

13. května 2026  8:29

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

13. května 2026

