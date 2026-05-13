Sporting, Bodö, Lyon či Fenerbahce. Sparta může vyhlížet soupeře v boji o Ligu mistrů

Sparta před středečním večerním duelem Slavie s Jabloncem měla sice teoretickou naději na titul, ale reálně musí počítat s pozicí vicemistra.
Díky loňskému devátému místu českých klubů v pořadí národních koeficientů v evropských pohárech je jasné, že druhý tým Chance Ligy půjde do 3. předkola nemistrovské části.
Z něj zbývají už jen dva kroky do hlavní fáze. A pokud hned při prvním Sparta klopýtne, „propadne“ do základní částí Evropské ligy, aniž by musela hrát závěrečné předkolo.
Jistou účast v třetím předkole mají vicemistři Česka, Belgie a Portugalska. Dále třetí tým nizozemské ligy a čtvrtý tým francouzské Ligue 1. K nim se připojí vítězové tří utkání druhého předkola, což vedle Bodö/Glimt a Fenerbahce mohou být vicemistři Řecka, Rakouska, Skotska a Polska.
Los 3. předkola Ligy mistrů
Možná varianta
Nasazené týmy
Nenasazené týmy
Poznámka: Když belgický titul vyhraje Royal Union, druhé Bruggy v 3. předkole budou jistě nasazené. Když čtvrté místo ve Francii obsadí Rennes na úkor Lyonu, bude nenasazené.
Poznámka 2: Bodö, Fenerbahce a řecký klub půjdou do losu ve dvojici se soupeřem z druhého předkola.
Los třetího předkola se uskuteční v pondělí 20. července den před úvodními zápasy druhého předkola.
Proto Bodö, Fenerbahce a řecký klub půjdou do losu ve dvojici se soupeřem z druhého předkola. Jejich protivníci vzejdou z Rakouska, Skotska a Polska.
Jelikož ligové soutěže finišují, už nyní lze vystopovat, na koho by sparťané mohli narazit. Při losu budou mezi čtyřmi nenasazenými.
Mezi nasazenými je už nyní vicemistr Portugalska, což bude Sporting Lisabon, nebo Benfica. Ta ztrácí dva body a hraje na stadionu Estorilu. Sporting hostí šesté Gil Vincente a potřebuje vyhrát. V případě remízy a výhry Benfiky by druhá skončila Benfica.
Jistotu má i Bodö/Glimt.
Další pozici nasazených může obsadit tým z Francie, pokud to bude Lille nebo Lyon. Když se na čtvrtou příčku tamní ligy dostane Rennes, bude nenasazené.
Před závěrečným kolem Ligue 1 to vypadá na Lyon. Třetí Lille má jednobodový náskok a hraje doma s průměrným Auxerre. Bylo by překvapením, kdyby si bronz neuhájilo a o přímý postup do hlavní fáze Champions League přišlo.
Lyon hostí jistě druhé Lens a má jeden bod náskok na Rennes, které se představí v těžkém duelu v Marseille. Té jde o to, aby byla vůbec v pohárech.
Poslední nasazenou pozici obsadí nejspíš Fenerbahce, nebo Olympiakos. Ten jen v případě, pokud se v řecké lize dostane před PAOK Soluň. Oba týmy mají stejně bodů, zbývají dvě utkání. Když to bude Olympiakos, Fenerbahce Istanbul se zařadí mezi nenasazené.
Koše se ještě mohou měnit, pokud pokud v posledních třech kolech belgické lize klesnou Bruggy za Royal Union St. Gilloise, které má jednobodovou ztrátu.
Bruggy by byly jistě mezi nasazenými a Fenerbahce s řeckým zástupcem by klesly mezi nenasazené.
Royal Union by byl stejně jako Sparta nenasazený. K nim přibude třetí v pořadí z Nizozemska, což bude Twente Enschede, nebo Nijmegen.
Twente hraje na hřišti mistrovského Eindhovenu, který jistě nebude chtít přebírat pohár po porážce. Remíza nebude Twente stačit, když čtvrtý Nijmegen porazí GA Eagles z Denveteru.
Rakousko do boje o 3. předkolo vyšle LASK Linec, nebo Sturm Graz. Jeden z nich bude mistrem, ten další skončí druhý. Před závěrečným kolem vede Linec o dva body a čeká ho duel na Austrii. Sturm hraje doma s Rapidem.
Ve Skotsku je podobná situace: Hearts vede o bod před Celtikem, zbývají dvě kola a v tom závěrečným se oba adepti utkají v Glasgow.
Naopak zamotané to je v Polsku, existuje spousta možností. Poznaň asi bude šampionem, k jistotě potřebuje jednu výhru ze dvou zápasů, když pronásledovatelé budou vyhrávat. Takže ta by měla hrát mistrovskou část kvalifikace.
K druhému místu mají stejně blízko Jagiellonia, Raków Čenstochová a Górnik Zabrze. Stejně bodů, tři zápasy do konce, přičemž ve středu večer v dohrávce na sebe narazí Raków s Jagiellonií.
Katovice a Zaglebie Lubin mají sice jen o bod méně, ale odehrály o zápas víc.