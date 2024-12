Mladí fotbalisté Sparty prohráli v Rotterdamu a v Youth League skončili poslední

Djomar Giersthove (vlevo) z Feyenoordu a Ferdinand Říha ze Sparty v utkání Youth League pro fotbalisty do 19 let. | foto: ČTK

Sparťané znovu doplatili na špatnou produktivitu. Nizozemského protivníka sice přestříleli a měli více šancí, žádnou ale neproměnili. Feyenoord vedl od 25. minuty a v nastavení pak střídající teprve šestnáctiletý Kelvin Neijenhuis přidal další dvě branky.

Ligová fáze Youth League kopírovala Ligu mistrů. Hrála se rovněž novým systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy ale měla jen šest kol místo osmi. Do vyřazovací fáze postoupilo 22 celků. Sparta získala jediný bod za remízu 1:1 s Brestem.

Brno zasáhlo do druhé větve soutěže - mistrovské části. Zbrojovka se ale s Youth League rozloučila hned po dvou zápasech poté, co ve dvojutkání 2. kola podlehla Trenčínu. České maximum v soutěži drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.