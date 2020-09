Guľa: Soupeř je ambiciózní. Ale věřím, že se projeví síla domácího prostředí

„Těším se, že se v Evropské lize představíme doma. Proto věřím, že se projeví i síla domácího prostředí, budeme vítězní a postoupíme dál,“ řekl plzeňský trenér Adrian Guľa v nahrávce pro média na klubovém webu.

„Je to vítěz poháru, to znamená ambiciózní mužstvo. Prezentují se důrazným stylem, typicky severským. Je to silově a důrazem slušně připravený tým. Proto věřím, že sesbíráme ještě detailnější informace, abychom byli na tento zápas kvalitně připraveni,“ dodal kouč.

SönderjyskE sídlí ve dvaadvacetitisícovém městě Haderslev na jihu Dánska v blízkosti hranic s Německem.

Žádných pronikavých úspěchů klub nedosáhl a je pikantní, že při své historicky druhé účasti v Evropě opět míří do Česka.

Tenkrát v létě 2016 SönderjyskE v kvalifikaci o Evropskou ligu nejdřív vyřadilo norské Strömsgodset a polskou Zaglebii Lubin. V závěrečném předkole ho čekala Sparta. V úvodním duelu doma tým zaujal dlouhými auty a prezentoval se fotbalovým retrostylem.

Předváděl fotbal, který se hrál na Britských ostrovech před dvaceti a více lety. Domácí čekali na standardky, do vápna posílali nákopy i dlouhé auty. Kombinační hru vůbec neřešili. Obránce Kanstrup, který patří i do současného kádru, byl schopný vhodit míč do vápna přes půl hřiště.

SönderjyskE Rok založení: 2004

Klubové barvy: modrá a bílá

Web: www.soenderjyske.dk

Největší úspěchy: vítěz domácího poháru 2020, 2. místo v lize 2016

Stadion: Sydbank Park (kapacita 10 000 diváků)

Trenér: Glen Riddersholm

Opory: Lawrence Thomas, Marc Pedersen, Alexander Bah

Zápasy proti českým týmům: 2016/17, 4. předkolo EL: Sparta - Sönderjyske 0:0 a 3:2 zdroj: ČTK

První duel skončil 0:0, v odvetě sparťané po dvou chybách v rozehrávce a rychlých výpadech soupeře prohrávali 0:2. K postupu potřebovali zvítězit.

Do půle snížil Lafata hlavou po rohu, po přestávce vyrovnal Šural rovněž hlavou po centru ze přímého kopu.

V zoufalém náporu zahrávali domácí aut v blízkosti pokutového území soupeře. Těsně před tím, než Frýdek míč hodil, trenér Ščasný poslal do hry stopera Brabce, který už měl domluvené angažmá v Genku, i proto nebyl v základní sestavě. Brabec, současný kapitán Viktorie Plzeň, přiběhl do pokutového území a hlavou rozhodl - podívejte se na sestřih utkání Sparta - SönderjyskE 3:2.

„Pro mě to bylo zvláštní utkání. Nehrál jsem, protože jsem jednal o přestupu do Belgie,“ vybavil si Brabec po letech. Byl to jeho poslední zápas za Spartu, kde vyrostl.

„Jasně, pak ten můj legendární gól po několika vteřinách na hřišti. Byl postupový, vzpomínám na něj často,“ řekl osmadvacetiletý stoper, který se momentálně s reprezentací chystá na Ligu národů na Slovensku a proti Skotsku.

Za tři týdny si souboj zopakuje, tentokrát se hraje jen na jedno utkání. „Jsem rád, že hrajeme doma. Věřím, že postoupíme.“

SönderjyskE v minulé sezoně dánské ligy skončilo až na 11. místě.

V základní části ligové soutěže skončilo jedenácté ze čtrnácti, ve 26 kolech získalo 27 bodů. Ve skupině o záchranu bylo druhé ze čtyř týmů.

Do Evropské ligy se kvalifikovalo jako vítěz poháru, což je jeho historický úspěch. Ve finále zdolalo Aalborg 2:0 a získalo první trofej.

I když se v Haderslevu hraje fotbal od roku 1900, současný klub vznikl teprve před šestnácti lety z HFK Sönderjylland, který se sloučil s hokejovým a házenkářským klubem pod jeden název.

I proto velké písmeno E na konci jména klubu, celý název zní Sönderjysk Elitesport.

Nejvyšší dánskou soutěž hraje od roku 2008, v předchozí sezoně skončil až na 11. místě, což byl nejhorší výsledek mezi elitou.