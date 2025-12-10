Sólo pro Kinského. Slávisté připravili dvě děkovačky. Kouč: Běhal mi mráz po zádech

Jiří Čihák
  6:51
Od našeho zpravodaje v Anglii - Podobně jako před šesti lety na Chelsea přinutili pořadatele ve žlutých vestách, aby poklekli. „Sit down! Sit down!“ ozývalo se ze sektorů slávistických fanoušků po další porážce ve fotbalové Lize mistrů, tentokrát 0:3 na Tottenhamu. Následnou děkovačku, která se rozléhala už takřka prázdným stadionem, si podle tradice užili nejprve slávisté. A po nich také domácí brankář Antonín Kinský.
Český brankář Antonín Kinský sedí na lavičce Tottenhamu během utkání Ligy...

Český brankář Antonín Kinský sedí na lavičce Tottenhamu během utkání Ligy mistrů proti Slavii.

Slávističtí hráči děkují fanouškům za podporu po zápase s Tottenhamem.
Slávistický trenér Jindřích Trpišovský děkuje fanouškům za podporu po zápase s...
Slávističtí fotbalisté děkují fanouškům za podporu po zápase s Tottenhamem.
Slávista Michal Sadílek dotírá na brankáře Guglielma Vicaria z Tottenhamu.
22 fotografií

Hlasitým skandováním ho přivolali k sektoru.

Dvaadvacetiletý Kinský, který do Anglie odešel letos v lednu právě ze Slavie, jim zamával. Pak přistoupil blíž, poklekl a slyšel tradiční hesla.

Po výhře!

Po prohře!

A dál už to znáte...

„Běhal mi mráz po zádech,“ oklepal se Jindřich Trpišovský, kouč Slavie. „Tonda si to určitě užil. Je skvělé, že mají fanoušci s hráči takový vztah.“

Už před výkopem, kdy Kinský okolo českých fanoušků procházel se spoluhráči z Tottenhamu v tmavém obleku, vyvolávali jeho jméno. Dvaadvacetiletý gólman, který v anglickém klubu plní roli náhradníka, se usmál a pokynul.

Po zápase si však ovace užil tuplovaně.

Když slávisté spustili, sklonil hlavu, jako by zadržoval slzy. Byl dojatý a fanouškům na oplátku tleskal a ukazoval palec nahoru.

„S Tondou jsme se pozdravili, ale víc jsme si neřekli, moc se neznáme. Když ve Slavii chytal, já rehabilitoval s ramenem,“ říkal hostující brankář Jindřich Staněk. „Pro Slavii toho během půl roku odvedl fakt hodně, lidi ho milují - a zaslouženě.“

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

„Mluvili jsme spolu po zápase v tunelu, máme od něj zpětnou vazbu, jak se na nás připravovali, řešili jsme samozřejmě i jeho pozici,“ pokračoval Trpišovský. „Když vidím, jací hráči na něj střílí denně v tréninku, musí to pro něj být neskutečná škola.“

Nejen škola fotbalu, ale také trpělivosti.

Vždyť i v úterý seděl Kinský pouze na lavičce náhradníků. Na křesle hned za trenérem Frankem sledoval, jak jeho nedávní parťáci čelí těm současným. Od léta odchytal jen dva zápasy v Ligovém poháru, ze kterého navíc Tottenham vyletěl. V bráně stál naposledy 29. října, jedničkou je o sedm let starší Guglielmo Vicario.

„Je jedno, jestli jste mladý, nebo starý. Když nehrajete, nikdy nemůžete být stoprocentně spokojený a k fotbalu to patří,“ zmínil se na předzápasové tiskové konferenci při otázce na Kinského trenér Frank. „Věřím, že Tony zůstane pokorný a bude dál makat a zlepšovat se. Je to výborný brankář, který má před sebou úžasnou budoucnost.“

V Anglii?

Nebo jinde?

V létě se o Kinského podle britských médií zajímalo francouzské Lille. V zimě možná přispěchají další zájemci, ale je otázka, jestli by ho Tottenham v aktuální situaci pustil.

Musel by hledat novou dvojku, což bude v lednu složité. Takže do léta status quo? Nebo Kinský italského konkurenta Vicaria přechytá?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
