Hlasitým skandováním ho přivolali k sektoru.
Dvaadvacetiletý Kinský, který do Anglie odešel letos v lednu právě ze Slavie, jim zamával. Pak přistoupil blíž, poklekl a slyšel tradiční hesla.
Po výhře!
Po prohře!
A dál už to znáte...
„Běhal mi mráz po zádech,“ oklepal se Jindřich Trpišovský, kouč Slavie. „Tonda si to určitě užil. Je skvělé, že mají fanoušci s hráči takový vztah.“
Už před výkopem, kdy Kinský okolo českých fanoušků procházel se spoluhráči z Tottenhamu v tmavém obleku, vyvolávali jeho jméno. Dvaadvacetiletý gólman, který v anglickém klubu plní roli náhradníka, se usmál a pokynul.
Po zápase si však ovace užil tuplovaně.
Když slávisté spustili, sklonil hlavu, jako by zadržoval slzy. Byl dojatý a fanouškům na oplátku tleskal a ukazoval palec nahoru.
„S Tondou jsme se pozdravili, ale víc jsme si neřekli, moc se neznáme. Když ve Slavii chytal, já rehabilitoval s ramenem,“ říkal hostující brankář Jindřich Staněk. „Pro Slavii toho během půl roku odvedl fakt hodně, lidi ho milují - a zaslouženě.“
|
Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic
„Mluvili jsme spolu po zápase v tunelu, máme od něj zpětnou vazbu, jak se na nás připravovali, řešili jsme samozřejmě i jeho pozici,“ pokračoval Trpišovský. „Když vidím, jací hráči na něj střílí denně v tréninku, musí to pro něj být neskutečná škola.“
Nejen škola fotbalu, ale také trpělivosti.
Vždyť i v úterý seděl Kinský pouze na lavičce náhradníků. Na křesle hned za trenérem Frankem sledoval, jak jeho nedávní parťáci čelí těm současným. Od léta odchytal jen dva zápasy v Ligovém poháru, ze kterého navíc Tottenham vyletěl. V bráně stál naposledy 29. října, jedničkou je o sedm let starší Guglielmo Vicario.
„Je jedno, jestli jste mladý, nebo starý. Když nehrajete, nikdy nemůžete být stoprocentně spokojený a k fotbalu to patří,“ zmínil se na předzápasové tiskové konferenci při otázce na Kinského trenér Frank. „Věřím, že Tony zůstane pokorný a bude dál makat a zlepšovat se. Je to výborný brankář, který má před sebou úžasnou budoucnost.“
V Anglii?
Nebo jinde?
V létě se o Kinského podle britských médií zajímalo francouzské Lille. V zimě možná přispěchají další zájemci, ale je otázka, jestli by ho Tottenham v aktuální situaci pustil.
Musel by hledat novou dvojku, což bude v lednu složité. Takže do léta status quo? Nebo Kinský italského konkurenta Vicaria přechytá?