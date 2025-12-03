Solidární platby z evropských pohárů: na kolik si přijde každý klub české ligy?

Evropská fotbalová unie (UEFA) část výnosů z Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy přerozděluje mezi národní asociace.
Finální výše částky pro jednotlivé země stejně jako za minulou sezonu vychází ze dvou základních pilířů. V prvním UEFA uvolní celkem 180,6 milionu eur, v přepočtu asi 4,5 miliardy korun. Ty rozdělí podle pořadí národních koeficientů, které je redukované o pět nejlepších zemí (Anglie, Itálie, Španělsko, Německo, Francie).
Zvýhodněné jsou země, které mají tým v Lize mistrů, což je letos i Slavia.
Částka pro české kluby se z prvního pilíře proti minulé sezoně zvedla o 312 tisíc eur, v přepočtu o 7,8 milionu korun. Celkem to dělá 5,936 milionu eur, což je asi 148 milionů korun.
|
Příští sezona fotbalové ligy začne šest dnů po finále MS, bude opět s nadstavbou
Zástupci klubů první a druhé ligy si na středečním jednání odsouhlasili, že 133 550 000 korun si rozdělí dvanáct klubů nejvyšší soutěže bez Slavie, Plzně, Olomouce a Sparty, které hrají základní fáze některého ze tří evropských pohárů. V přepočtu na klub to dělá asi 11,1 milionu korun.
Zbývajících 14 825 000 korun jde do třinácti klubů druhé ligy, rezervní mužstva Sparty, Slavie a Baníku Ostrava na solidární platby nárok nemají.
Další část odměn vychází z výše částky, kterou v tomto ročníku obdrží nejvýdělečnější klub. Vzhledem k účasti v Champions League, která co se týče bonusů a prémií zcela převyšuje zbylé dvě soutěže, to bude jistě Slavia.
Podíl z druhého pilíře bude znám až po skončení sezony. Například v minulé sezoně byla nejvýdělečnějším českým klubem Sparta, která si v pohárech přišla na víc než 700 milionů korun. Z každé koruny by pak každý z dvanácti týmů první ligy měl dostat poměrnou část zhruba 10 až 11 procent.
|
Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr
Pokud by Slavia, která na fixních odměnách z Ligy mistrů dostane víc než za minulou sezonu Sparta, vydělala v Lize mistrů například 800 milionů korun, pro každý z dvanácti klubů Chance ligy by to dělalo asi 7,5 milionu korun.
V součtu obou pilířů by si tak přišly na 18,6 milionu každý. Jde zatím jen o odhad, ale tuto částku by měly dostat minimálně.