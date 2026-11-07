Snaha, která ani v Anglii není běžná. Hendikepovaný fanoušek ocenil Spartu

Zrak ztratil jen částečně, takže při rozhovoru dobře ví, kde se pohybuje tazatel. Ale ze hry už tak čistý prožitek nemá, i proto je nadšený, že může slyšet přesný audiopopisný komentář.
„Spousta klubů v Premier League jej zajišťuje, ale třeba ve druhé lize už to leckde nejde. Rozhodně to není na Ostrovech standardem. Že budu moct vycestovat a užít si zápas takovým způsobem, to jsem vůbec nečekal,“ vykládal nadšeně.
V Anglii je práce s hendikepovanými fanoušky velkým tématem, i proto Bournemouth, který čtvrteční duel Evropské ligy na Letné ovládl 3:1, velmi stál o to, aby utkání mohl navštívit kdokoli. I slepí či fanoušci na vozíčkách, kteří zápas sledovali ve speciálně upraveném sektoru vedle hostujícího kotle.
Dohromady na Letnou přicestovalo osm vozíčkářů a dva nevidomí.
„Mám ještě zbytky zraku, takže občas zahlédnu, co se děje. Komentář ale zaplní ta hluchá místa, což je na tom to nejdůležitější. Bez něj lidé kolem vás jásají nebo křičí a vy vůbec netušíte, co se děje. Takhle se ale cítíte jako jakýkoliv jiný divák na stadionu a nemáte pocit, že vám něco uniklo,“ líčil Davidson.
Toho nadchla hlavně atmosféra, kterou prožíval už dlouho před výkopem. „V Anglii něco takového nezažijete, máte tady opravdu vyhecované prostředí,“ pochvaloval si.
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„Když jsem byl mladší, chodil jsem na fotbal hodně, ale přestal jsem, protože jsem hru nedokázal dobře sledovat a trápil jsem se s tím. Vrátil jsem se k tomu až nedávno, když jsem zjistil, že existuje možnost speciálního komentáře. Být znovu na stadionu mezi fanoušky, slyšet ten ryk a vnímat atmosféru s lidmi kolem je neuvěřitelné,“ dodal.
Ve čtvrtek si mohl zakřičet hned třikrát, když anglický celek, který je v pohárové Evropě poprvé v historii, ve druhé půli zápas otočil.
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„Naším cílem je, aby fotbalové zážitky byly dostupné opravdu všem bez ohledu na zdravotní omezení. Proto se snažíme hledat konkrétní řešení, která jim návštěvu stadionu usnadní,“ řekla Irena Smetanová, CSR manažerka Sparty.
Ta se práci s hendikepovanými fanoušky věnuje dlouhodobě. Je držitelem mezinárodním certifikátem Access Champions organizace AccessbAll a stala se druhým klubem na světe, který ho obdržel.