Prohra, která chutná sladce. Slovan slaví, PAOK poškodil řecký fotbal

Ještě v červenci je mnozí proklínali. Slovenský tisk označil vypadnutí z prvního předkola Ligy mistrů za mezinárodní ostudu, překvapivý konec po duelech s černohorským outsiderem odnesl trenér Martin Ševela.

Hráči Slovanu Bratislava byli pro smích celému Slovensku. „A zaslouženě,“ citoval tehdy brankáře Dominika Greifa deník SME.

Na konci srpna se situace obrátila.

„Fantazie! Heroický výkon,“ hlásá web Šport.sk.



„Slovan si napravil pošramocenou pověst,“ uvádí stránky deníku SME.



„Velkolepý návrat do fotbalové Evropy, Slovan v Řecku šokoval favorizovaný PAOK!“ informuje portál Športky.sk.

Slovan Bratislava jásá, protože si po pěti letech zahraje Evropskou ligu. Postupně přešel přes kosovské KF Feronikeli – navzdory tomu, že kvůli žádosti srbské vlády oba duely vynechali srbští ofenzivní záložníci Alexandar Čavrič a Dejan Dražič –, irský Dundalk a řecký PAOK.

Fotbalisté slovenského šampiona v Soluni prohráli 2:3, ale díky gólům na hřišti soupeře a domácímu triumfu 1:0, který mimochodem trefili až v nastavení, je na podzim čeká ještě šest evropských zápasů.

„Musím být spokojený. Postoupili jsme a důležitý je celkový výsledek. Potěšili jsme hodně fanoušků. Někteří nám nevěřili, my ale děláme fotbal pro lidi, kteří nám důvěřují,“ konstatoval stále ještě provizorní trenér Kozák mladší, kterého příznivci vynášejí do nebes. Kouč s dlouhými vlasy a prošedivělým plnovousem si pravděpodobně vysloužil „povýšení“ do plnohodnotné role.



„Poprvé jsme pod jeho vedením prohráli, z psychického hlediska to byl nejtěžší zápas. Za stavu 1:0 jsme si mysleli, že to máme v kapse, ale soupeř nás potrestal a skóre otočil. My si řekli: kdy postoupit, když ne teď? A nakonec to vyšlo,“ řekl webu Šport.sk útočník Andraž Šporar.



A zatímco jeho spoluhráč, obránce Vernon de Marco, může mluvit o prohře, „která chutná sladce“, v Řecku jsou nepříčetní.

PAOK, v jehož kádru působí po odchodu ze Slavie záložník Miroslav Stoch (ve čtvrtek nenastoupil), měl postoupit. Poté, co v kvafifikaci Ligy mistrů sehrál vyrovnaná utkání se loňským semifinalistou Ajaxem (2:2 a 2:3), v Soluni oprávněně pomýšleli na skupinu Evropské ligy.

Žebříček národních koeficientů UEFA Průběžné pořadí za pět sezon, které rozhodne o nasazení do pohárů v sezoně 2021/22:

11. Nizozemsko 30,350 (4 z 5 týmů stále ve hře), 12. Rakousko 28,525 (3/5), 13. Česko 26,900 (1/5), 14. Dánsko 25,750 (1/4), 15. Řecko 25,100 (1/5), 16. Kypr 25,000 (1/4), 17. Chorvatsko 23.875 (1/4), 18. Srbsko 23,500 (2/4).



„Jenže zůstali před jejími branami a poškodili řecký fotbal, jelikož už nepřidají žádné body do koeficientu,“ upozorňuje gavros.gr, že zemi už v pohárech zbývá jen jeden zástupce, stejně jako Česku. Olympiakos bude na podzim hrát Ligu mistrů, na kterou se těší i Slavia.

Řecko v aktuálním žebříčku uzavírá patnáctku, kterou Češi potřebují udržet, aby v Evropě i nadále měli pět zástupců, z toho dva v kvalifikaci o Ligu mistrů. Aktuálně se bojuje o nasazení do pohárů v přespříštím ročníku 2021/22 a obě zmíněné země dělí příspěvek svých zástupců pěti.

„Fotbalisté Soluně už můžou oficiálně sedět na gauči a sledovat zápasy rivala Olympiakosu proti Bayernu, Tottenhamu a Crvené zvezdě,“ neberou si servítky novináři serveru Gavros. „PAOK opět platí za chyby a dokázal vypadnout se Slovanem Bratislava. Hanba, která se nedá nijak omluvit,“ připojil se web metrosport.gr.



Reportéři v Řecku nicméně jen nekritizovali domácí tým, ale dokázali i ocenit výkon bratislavského mužstva. „Soupeř vždy uspěje, když vstřelí gól. Slovan mohl po zápase slavit, zvítězila spravedlnost,“ uvádí oficiální stránky Paoku.

Slovan se tak může těšit na los základních skupin, který začíná v pátek ve 13 hodin. Je ve čtvrtém výkonnostním koši a může potkat třeba Sevillu, Arsenal či Manchester United.